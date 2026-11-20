¿Y si el sueño de una nueva vida en el extranjero fuera muy distinto a lo que uno imagina? En 2011, Didier Vergez, su esposa Myriam y su hija dejaron el suroeste de Francia para embarcarse en una aventura en Costa Rica. Seducidos por la belleza de sus paisajes, la riqueza de su naturaleza y la calidez de sus habitantes, estaban lejos de imaginar todo lo que les esperaba. Quince años después, entre reconversiones profesionales, descubrimientos y momentos de reflexión, su expatriación ha dado muchos giros inesperados. Hoy instalado en Atenas, donde trabaja en el sector inmobiliario, Didier comparte con Expat.com los entresijos de esta aventura familiar, muy lejos de los tópicos de la postal perfecta.

Dejasteis el suroeste de Francia en 2011 con vuestra familia. ¿Qué os impulsó a dar ese paso? Queríamos darle un nuevo rumbo a nuestra vida. Sentíamos la necesidad de descubrir algo diferente, de salir de una rutina que empezaba a volverse un poco monótona, y de vivir experiencias más emocionantes. También queríamos que nuestra hija se abriera a otro entorno, que conociera una cultura distinta y una forma de vida diferente. Partir fue nuestra manera de lanzarnos a una aventura en familia y ver qué nos tenía reservado la vida en otro lugar. Leer también Costa Rica: ¿y si la felicidad se encontrara aquí?

La guía del expatriado en Costa Rica Actualizada in 2026, completa y gratuita Léela ahora

¿Por qué elegisteis Costa Rica? Habíamos viajado varias veces al país antes de instalarnos allí y, en cada visita, nos quedábamos maravillados con ese pequeño gran país. Nos encantó especialmente la calidez de su gente, siempre muy amable con nosotros y con nuestra hija. Y la naturaleza... es sencillamente impresionante. Los paisajes, la vegetación y la fauna nos marcaron profundamente. Con cada viaje, fuimos imaginando que quizás podríamos llegar a vivir allí.

Únete a la comunidad de Costa Rica Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación Registro 100 % gratuito

¿Cómo preparasteis la mudanza con toda la familia? Con bastante estrés, la verdad. Desde el momento en que hicimos una oferta por una propiedad en Costa Rica y nos la aceptaron, todo se aceleró. Nos quedaban unos tres meses para liquidar todo en Francia y organizar la partida. Fue una etapa muy intensa: había que gestionar muchas cosas a la vez mientras íbamos asumiendo que de verdad íbamos a dejar nuestra vida en Francia. Había ilusión por la nueva aventura, claro, pero también mucho estrés ante todo lo que quedaba por hacer. Leer también Triunfar en la expatriación y no ser feliz: ¿por qué esta paradoja? ¿Qué recuerdos guardáis de los primeros meses allí? Es una etapa muy especial, porque todo es nuevo y hay que aprender a orientarse en un entorno completamente diferente. En nuestro caso, nos las arreglamos solos, sin ayuda de nadie, para arrancar esa nueva vida. Tuvimos que aprender un idioma, entender trámites administrativos que a veces nos parecían ilógicos y complicados, descubrir otra forma de vivir y de consumir, y acostumbrarnos a una naturaleza omnipresente. También había que hacer nuevas amistades, sobre todo con los locales. No siempre fue fácil, pero era precisamente eso lo que hacía tan especial ese período: teníamos muchísimas cosas por descubrir y aprender. ¿Qué os llevó a Atenas y cómo es vuestro día a día allí hoy? Tras vender nuestra propiedad en San Mateo, decidimos instalarnos en Atenas para emprender una nueva actividad en el sector inmobiliario. Ya conocíamos a gente que vivía allí y nos parecía que había un mercado bastante interesante, en parte gracias a la importante comunidad de expatriados de la zona. Hoy vivimos bien de esa actividad. Además, nos permite conocer a personas de distintos países, con trayectorias y proyectos de vida muy variados, algo que valoramos mucho en nuestro día a día. Leer también Expatriación: ¿cómo reinventarse después de dejar de trabajar?

¿Cómo vivió vuestra familia esta experiencia de expatriación? Creo que expatriarse en familia es una prueba muy exigente para todos. Dejas atrás tus referencias, cuestionas muchas cosas y la pareja tiene que aprender a crecer junta en lo desconocido. Para nuestra hija, también fue una oportunidad de descubrir otro entorno y otra cultura. Creo que es una experiencia que abre la mente, aunque también exige adaptación. Como expatriados, tendemos a comparar constantemente, a veces sin darnos cuenta. Encontramos ciertos aspectos de nuestra nueva vida mucho más enriquecedores que los de antes, pero también hay cosas que nos gustan menos. Después de hablarlo con mucha gente, tengo la sensación de que es algo bastante habitual cuando se vive en otro país. ¿Cuál ha sido vuestra trayectoria profesional y a qué os dedicáis hoy en Costa Rica? Mi mujer Myriam y yo teníamos una pequeña empresa en Francia. Trabajábamos en instalaciones eléctricas en general y, con el tiempo, fuimos orientándonos hacia la energía solar. Al llegar a Costa Rica, montamos un pequeño lodge. Después trabajé en paralelo en el sector turístico para un grupo francófono, hasta que acabamos enfocándonos en el inmobiliario, que es a lo que nos dedicamos hoy. Es un tema que abordo en mi libro. Para nosotros, la expatriación nos hizo más receptivos a las oportunidades que iban surgiendo. Ya no tienes esa sensación de "seguridad profesional", la de un trabajo que crees que podrás conservar hasta la jubilación. Hay que aceptar que las cosas cambian, a veces en una dirección que no habías previsto. Eso requiere, en mi opinión, una mentalidad abierta y una buena capacidad de adaptación. Por eso mismo no creo que la expatriación sea para todo el mundo. ¿Qué tuvisteis que aprender para trabajar allí y atender a una clientela internacional? Lo primero fue practicar el inglés y el español de forma más natural, tanto en la vida cotidiana como en el trabajo. Una cosa es tener nociones de un idioma y otra muy distinta es usarlo para comunicarte con clientes y acompañarlos en sus proyectos. El trato con la clientela, en cambio, no supuso un gran reto para mí. Ya trabajaba de vez en cuando con clientes extranjeros en Francia y estaba acostumbrado a trabajar de forma independiente desde que fundé mi empresa en 2004. Esa experiencia me fue muy útil, aunque tuve que adaptarme a un nuevo país y a interlocutores de entornos muy distintos.

Desde vuestra llegada en 2011, ¿qué cambios han marcado más vuestra vida en Costa Rica? Diría que hemos vivido diferentes etapas, con varios cambios profesionales entre ellas. Hemos pasado de una actividad a otra y, con el tiempo, nuestra forma de ver la vida también ha evolucionado respecto a la que teníamos en Francia. No creo que haya un momento más determinante que otro. Prefiero ver nuestra experiencia como un camino que se va construyendo y transformando con los años, con sus descubrimientos, sus giros y sus momentos de reflexión. En vuestro trabajo, conocéis a extranjeros que quieren instalarse en Costa Rica. ¿Cuáles son sus principales motivaciones e inquietudes? Muchos buscan una jubilación tranquila en un país con buen clima, una naturaleza increíble y una población que parece vivir con menos estrés que en los países llamados más desarrollados. Pero también vemos cada vez más personas que todavía están en activo y quieren vivir una nueva aventura, en pareja o en familia. Tienen ganas de cambiar de entorno y descubrir algo diferente. Eso sí, la instalación puede ser desestabilizadora. Los primeros meses hay que encontrar los propios puntos de referencia, entender cómo funcionan las cosas y aceptar que no todo va a ser como en el país de origen. Algunos se dan cuenta de que esa nueva vida no es para ellos y se marchan bastante pronto. Por eso creo que es fundamental reflexionar bien sobre el proyecto: vivir en otro país no es algo que le vaya a todo el mundo. ¿Qué ideas preconcebidas sobre la vida en Costa Rica encontráis con más frecuencia entre los futuros expatriados? Algunos se quedan con una imagen de postal y dan por hecho que la vida allí es un paraíso. Es cierto que hay momentos muy hermosos y que el entorno puede ser excepcional, pero no hay que olvidar que también existe una realidad cotidiana, con aspectos menos idílicos. Los trámites administrativos, la fiscalidad o las diferencias culturales pueden requerir tiempo y paciencia. Además, hay que tener siempre presente que vamos a vivir en su país: somos nosotros quienes debemos hacer el esfuerzo de entender y adaptarnos a su forma de funcionar. Eres el autor de un libro titulado Tout recommencer ailleurs (Volver a empezar en otro lugar). ¿Qué quisisteis transmitir con él? El libro cuenta nuestra historia: en 2011, rondando los cuarenta, dejamos Francia con Myriam y nuestra hija para empezar una nueva vida en Costa Rica. Hablo de nuestra partida, de los primeros pasos allí y de los distintos caminos que hemos recorrido a lo largo de los años. Cuento tanto los descubrimientos y los encuentros que nos han enriquecido como las dudas, las dificultades y los cambios de rumbo que no siempre habíamos anticipado. No es una guía sobre Costa Rica ni un manual para tener éxito en la expatriación. Es más bien un testimonio sincero sobre lo que significa dejarlo todo y empezar de cero en otro lugar: lo que eso puede aportar, pero también lo que exige. Creo que puede resonar en cualquier persona que esté pensando en cambiar de vida, sea cual sea su destino. ¿Qué consejos daríais para elegir dónde vivir? Creo que la expatriación debe seguir siendo la materialización de un sueño, pero también hay que tener los pies en el suelo. Antes de elegir un lugar, es importante pensar en qué podrás hacer allí profesionalmente si necesitas seguir trabajando. Para quienes van a disfrutar de su jubilación, los aspectos prácticos también cuentan: ¿qué servicios hay cerca? ¿El clima y el entorno se ajustan realmente a lo que buscas en el día a día? Por ejemplo, mucha gente se siente atraída por la costa y compra una propiedad para darse cuenta después de que no soporta el clima o de que el ambiente, a veces más festivo, no encaja con lo que esperaba. Un lugar que adoras de vacaciones no tiene por qué ser el lugar donde quieras vivir todo el año.

La guía del expatriado en Costa Rica Actualizada in 2026, completa y gratuita Léela ahora