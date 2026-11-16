Irse a vivir al extranjero suele ser una oportunidad para empezar de nuevo, descubrir otras culturas y reinventarse. Pero detrás del entusiasmo de los primeros meses, la expatriación también puede despertar interrogantes inesperados. Soledad, distancia familiar, pérdida de referencias, dificultades en la pareja o la sensación de no saber muy bien cuál es el propio lugar en el mundo… Realidades de las que todavía se habla demasiado poco. Psicóloga de formación, Coraline Bourdageau eligió ella misma dejar Francia para instalarse en Dubái con su marido. Hoy acompaña a distancia a adultos francófonos en sus reflexiones personales. Habla con Expat.com sobre los desafíos emocionales de la vida en el extranjero, las transformaciones de identidad y esta pregunta esencial: ¿se puede tener una expatriación exitosa sin sentirse plenamente feliz?

Para empezar, ¿podrías presentarte y contarnos tu trayectoria, desde tus estudios de psicología hasta tu actividad actual? Me llamo Coraline Bourdageau y vivo en Dubái con mi marido. Siempre me ha apasionado entender por qué cada persona vive de manera distinta una misma situación. Estudié psicología en la Universidad de Estrasburgo hasta el máster, y después dediqué tres años a la investigación doctoral sobre la relación entre el cuerpo y la mente. Al mismo tiempo, me formé en acompañamiento de pareja, enfoques corporales y sistémicos, hipnosis y mediaciones artísticas. Esa diversidad me enseñó que ninguna persona se reduce a una teoría, y que vale más adaptar la mirada que intentar encajar a todo el mundo en un mismo método. Más adelante ejercí en consulta privada en Francia. Mi historia personal también cuenta. Atravesé etapas de salud complicadas que me obligaron a frenar y a replantearme mis prioridades. Gracias a ellas aprendí a respetar el ritmo de cada persona y a no confundir un período de aparente quietud con una falta de avance. Hoy acompaño en videollamada, en francés, a adultos que quieren recuperar una vida que les pertenezca de verdad. Leer también Expatriación: ¿cómo reinventarse después de dejar de trabajar?

Cuéntenos un poco sobre tu experiencia en el extranjero y qué te llevó a desarrollarte en un entorno multicultural. Nuestra historia con Dubái empezó durante el viaje de novios. Mi marido y yo descubrimos una ciudad muy diferente a la imagen que teníamos de ella: más allá de los rascacielos y el sol, encontramos una calidad de vida real, seguridad, diversidad y un día a día más sencillo en lo que de verdad nos importa. Dos años después, dimos el paso. En menos de tres meses vendimos los coches, los muebles y buena parte de nuestras cosas. Nos fuimos con tres maletas y nuestro gato. Hubo que reaprender los gestos cotidianos, los trayectos, el idioma. Hasta el paladar tuvo que acostumbrarse a nuevos sabores. La gente imagina Dubái como algo ostentoso y frenético, todo rascacielos y lujo. Pero lo que me gusta es el contraste: pasas de la desmesura a barrios donde reconoces a tus vecinos, donde tienes tus rutinas, casi como en un pueblo. Disfrutas de la efervescencia sin vivir a mil por hora. Y me siento segura aquí, especialmente como mujer. Cuando hablo de un proyecto, la gente me pregunta cómo llevarlo a cabo, no por qué no me conformo con lo que ya tengo. Eso me ha hecho mucho bien.

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¿De qué manera el contacto con distintas culturas ha cambiado tu visión de las relaciones humanas, la identidad y el sentido de pertenencia? Sobre todo me ha recordado hasta qué punto nuestras certezas son relativas. Un silencio puede interpretarse como distancia cuando en realidad refleja otra forma de comunicarse. Muchos malentendidos nacen de dos evidencias que se cruzan sin reconocerse. Eso ha reforzado una norma que me impongo: nunca creer que he entendido demasiado rápido. Dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y quedarse con experiencias muy distintas. Lo que importa es lo que ese acontecimiento representa para cada una. A veces, una sola pregunta abre una perspectiva en la que ni la persona ni yo habíamos pensado. Se puede seguir sintiéndose unido al propio país y al mismo tiempo sentirse en casa en otro lugar. La experiencia también ayuda a distinguir mejor las propias elecciones de los hábitos heredados. Leer también Jubilarse tras años en el extranjero: ¿estás listo para volver? ¿Qué te llevó a interesarte especialmente por las personas que viven en el extranjero y por las dificultades que pueden encontrar? Mi propia experiencia como expatriada, y las historias de las personas que acompaño. Tendemos a pensar que, una vez instalados, lo más difícil ya ha pasado. Pero la partida también toca el lugar que cada uno ocupa en la pareja, en el trabajo, en su propia autonomía. Pienso en quienes siguieron a su pareja al extranjero. Su entorno habla de suerte, cuando en realidad a veces han dejado atrás una carrera o su independencia económica. Y para expresar un miedo íntimo, el francés puede dar seguridad cuando se vive en inglés. Conmigo no hay temas tabú: se puede hablar de todo. Cuando alguien se siente bloqueado, prefiero buscar junto a esa persona lo que todavía no se ha contemplado. Atreverse a hablarlo ya es la mitad del camino. Mi trabajo consiste en ayudar a "alejar el zoom", a mirar una situación desde varios ángulos, sin perder de vista que hablamos de una persona, no de un problema que resolver. La expatriación se presenta a menudo como una aventura enriquecedora y una oportunidad de reinventarse. ¿Cuáles son las dificultades psicológicas o emocionales de las que todavía se habla demasiado poco? La distancia con los seres queridos, sobre todo cuando los padres envejecen. Cuesta anticipar cuánto se van a echar de menos los pequeños momentos cotidianos. Mi marido y yo mantenemos una videollamada semanal, mensajes frecuentes y, si es posible, dos reencuentros al año. Una pantalla no sustituye una comida ni un abrazo. Pero cuando alguien cercano me ha necesitado, he podido estar a su lado al día siguiente, casi tan rápido como si hubiera vivido en la otra punta de Francia. También está la soledad. Se puede conocer a mucha gente sin encontrar de inmediato las amistades que se construyen a lo largo de años. Un entorno de vida agradable no protege de todas las dificultades humanas. Quiero profundamente nuestra vida en Dubái, y las personas que echamos de menos no importan menos por eso. No hay ninguna contradicción en ser feliz en un lugar y al mismo tiempo lamentar ciertas ausencias. Leer también Cocinar en casa o comer fuera: cómo se organizan los expatriados

¿Por qué algunas personas empiezan a encontrarse mal meses, o incluso años, después de instalarse, cuando su expatriación parecía ir bien? Durante los primeros meses, toda la energía se vuelca en la instalación. Luego, cuando la vida cotidiana recupera su ritmo, ciertas preguntas que se habían dejado de lado vuelven a la superficie. Veo un patrón que se repite. Hay personas que han marcado todas las casillas que se esperaban de ellas: los estudios, el puesto de trabajo, la pareja, la buena vida en el extranjero. Desde fuera, es un éxito. Y sin embargo, sienten un vacío. Desde pequeños aprendemos a reconocer los signos externos del éxito, pero mucho menos a preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Esas etapas pueden ser maravillosas cuando responden a nuestros deseos, pero no garantizan la felicidad de forma automática. La expatriación puede sacar a la luz ese malestar, aunque el aislamiento o el cansancio también pueden explicarlo. Muchos expatriados sienten cierta culpa por no ser felices en un país que eligieron libremente. ¿Cómo pueden superar ese sentimiento? Empezaría por decirles que tienen todo el derecho a sentir lo que sienten. Se oye a menudo: "¡Pero si lo tienes todo para ser feliz!" Quienes lo dicen lo hacen con buena intención. Sin embargo, cuando se tiene un buen trabajo, una pareja y una vida agradable bajo el sol, esa frase puede generar una especie de vergüenza por no encontrarse bien. Como si la felicidad fuera la consecuencia automática de tener las condiciones adecuadas. Yo no me arrepiento de nuestra partida, pero echo de menos a mis seres queridos. Hubo momentos en que quise tranquilizarlos callando ese sentimiento. Hoy les digo: "Soy feliz aquí, y os echo de menos." Las dos cosas son verdad. Después, conviene preguntarse qué es lo que realmente pesa: ¿la distancia, la soledad, un lugar que ya no se encuentra en la pareja? Que una necesidad quede insatisfecha no significa que haya que rehacer toda la vida. ¿Vivir entre varias culturas puede modificar nuestra identidad y la forma en que nos percibimos? ¿Puede llegarse a no sentirse del todo en casa en ningún sitio? Sí, puede ocurrir. Pero la expatriación también puede revelar facetas de nosotros mismos a las que nunca habíamos dado espacio. Recuerdo a un expatriado con quien hablé de mis múltiples intereses. Simplemente me animó a desarrollarlos. Puede parecer algo sin importancia. Para mí no lo fue. Desde la infancia nos dicen que encontremos una profesión, que nos dediquemos a ella y que no nos dispersemos. Quiero profundamente el acompañamiento y nunca he querido abandonarlo. Pero esa conversación me hizo entender que amar una actividad no obliga a renunciar a todas las demás. Desde entonces he desarrollado otros proyectos en el ámbito del emprendimiento. En cuanto al sentimiento de no sentirse en casa en ningún lugar, existe: en Francia me convierto en "la que vive lejos"; aquí sigo siendo la extranjera. No lo vivo como una pérdida. Se puede querer varios lugares; sentirse en casa también depende de las relaciones que uno construye en ellos.

¿Cómo reconstruir los propios referentes y recuperar una identidad personal cuando se ha dejado el trabajo, la familia y los amigos para seguir a la pareja al extranjero? Se puede partir por amor y echar de menos la carrera, los amigos, la independencia. Eso no significa querer menos a la pareja. Llenar la agenda responde a la pregunta "¿qué hago con mis días?", no a "¿quién soy yo aquí?". La pregunta que me interesa es otra: ¿qué era lo que antes te daba la sensación de tener un lugar, de ser útil, de existir más allá de tus roles? ¿Y qué te gustaría descubrir ahora: retomar un trabajo, formarte, crear una empresa, un proyecto artístico? No hay una única respuesta válida. Es una conversación que hay que tener en pareja: uno sigue adelante con su carrera mientras el otro todavía busca sus referentes. Se puede haber decidido juntos partir y vivir expatriaciones muy distintas. ¿Cómo distinguir un período de adaptación difícil de un malestar más profundo que podría poner en cuestión el proyecto de expatriación? No existe un tiempo de adaptación universal. Si el malestar persiste, se intensifica o afecta al sueño y a las relaciones, consultar a un profesional cualificado puede ser de gran ayuda. En caso de crisis, el número de urgencias del país donde uno se encuentra es siempre el primer recurso. La salud mental merece tanta atención como la salud física. Muchas personas temen que hablar desencadene un cataclismo, que alguien les aconseje cambiarlo todo. Si alguien te empuja a dar un vuelco total a tu vida sin escucharte, busca otra opinión. La conexión con la persona que te acompaña también importa. Yo lo veo más bien como una actualización. Conservamos hábitos que nos sirvieron en un momento de nuestra vida y que hoy ya no necesitamos, o no de la misma manera. Se trata de hacer una criba y mejorar, no de destruirlo todo.