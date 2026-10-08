Mudarse al extranjero trae consigo muchas novedades: una nueva casa, un nuevo supermercado a la vuelta de la esquina, una nueva cafetería favorita… Pero también implica construir un nuevo círculo social, mientras algunas de las relaciones que dejaste atrás pueden ir cambiando con la distancia.

En casa, las amistades surgen casi sin esfuerzo. Conoces a gente en el colegio, en la universidad, en el trabajo. Están los vecinos, los amigos de siempre de la familia y sus hijos, personas con las que llevas años sin haber tenido que "hacer amigos" de manera deliberada. Y entonces te vas a vivir a otro país. De repente, tienes que construir toda esa red desde cero. Y esta vez, sin ningún punto de partida. Las experiencias de los expatriados en este sentido varían enormemente. Una pareja que se mudó a Tailandia hace más de 14 años sigue encontrando en ello un reto constante. Esto es lo que compartieron en nuestro foro de Tailandia: "Somos una pareja que ronda los 75 años y nunca hemos conseguido hacer amigos en Tailandia; llevamos ya 14 años aquí. Sentimos que tenemos poco en común con la gente del lugar. Antes de mudarnos a Tailandia vivíamos en Estados Unidos. Mi mujer es tailandesa, pero nos conocimos allí y vivimos juntos 30 años. La mayoría de los tailandeses tienen familia, y nuestros hijos ya son mayores, así que tampoco tenemos eso en común. No bebemos mucho ni fumamos, y evitamos los bares. Vivimos en una zona tailandesa, así que apenas tenemos contacto con extranjeros; tuvimos una casa en Cha Am durante 5 años y solo veíamos rusos e indios. La mayoría de los europeos vive en urbanizaciones cerradas y se junta entre ellos. Vamos a intentarlo una última vez con InterNations en Bangkok, a ver si encontramos alguna pareja de nuestra edad. Tenemos muchos amigos en el norte de California, pero no los vemos desde 2019. Ya no nos sentimos seguros allí. Así que quedamos con ellos en otros países, y a quienes ya no pueden viajar, los llamamos por videollamada. Tailandia es nuestro hogar ahora." Otro expatriado tiene una experiencia en Marruecos casi opuesta: "Mi marido y yo llevamos 12 años aquí, en Agadir. Cuando te sientes a gusto en un lugar, el tiempo pasa volando. Al llegar, nos acogieron expatriados franceses que ya vivían en Agadir. Nos explicaron cómo era la vida aquí y nos hablaron de la amabilidad de la gente marroquí. Tomamos la decisión de quedarnos muy pronto. Nos enamoramos de Agadir: el sol, las temperaturas casi constantes durante todo el año y no tener que encender la calefacción. Sobre todo, nos impresionó la calidez de la gente marroquí. El hecho de que el francés se hable ampliamente fue otra gran ventaja. Desde entonces, también hemos aprendido a comunicarnos un poco en darija y amazigh. No somos fluidos, pero conocemos lo básico. Nunca hemos tenido ningún problema con los locales, todo lo contrario: son amables y siempre están dispuestos a ayudarnos. Pertenecemos a dos asociaciones francesas, y con los años hemos visto pasar a muchos expatriados. Con algunos de ellos hemos forjado amistades maravillosas. Las comunidades de expatriados son una parte esencial de nuestra vida aquí, sobre todo porque nos brindan vínculos sociales. También están ahí para ayudarnos y apoyarnos mientras navegamos la vida fuera de nuestro país de origen. Al final, tenemos más amigos aquí en Marruecos que antes: franceses, marroquíes, belgas, suizos y de otras nacionalidades." ¿Qué es lo que hace que las experiencias a la hora de construir una red social en el extranjero sean tan distintas? ¿Tiene que ver con el destino? ¿Con la barrera del idioma? ¿Con la edad? ¿Con los objetivos vitales? ¿Con la personalidad? ¿O es simplemente cuestión de suerte?

Hacer amigos puede llevar mucho más tiempo del que imaginas Muchos testimonios en nuestros foros cuestionan la idea de que la simpatía de los locales se traduzca automáticamente en amistad. Un expatriado suizo que vive en el interior de Portugal, por ejemplo, cuenta que aunque sus vecinos se saludan, se intercambian productos y se ofrecen ayuda mutuamente, la mayoría de esas relaciones no han cruzado la línea entre el trato cordial y la amistad, ni siquiera después de ocho años. "Llevo poco más de ocho años viviendo en Portugal, en una zona rural. Lo que he notado es que los portugueses son, sin duda, 'simpáticos', en el sentido de que te saludan con gusto. Uno de nuestros vecinos nos saluda desde lejos (no tenemos vecinos cercanos porque nuestra casa está rodeada de campos) y, cuando es temporada, nos trae una bolsa de limones de su propio huerto. Tardamos ocho años en intercambiarnos el número de teléfono, y solo fue después de una tormenta, por si alguno de los dos necesitaba ayuda. Pero ahí se queda la relación: él nunca ha entrado en nuestra casa, ni nosotros en la suya. Tengo una vecina a la que visito de vez en cuando para tomar café. Es encantadora e increíblemente generosa. Me cuenta todos los cotilleos del pueblo y me llama si hay algún corte de luz para preguntarme si necesito algo. Pero, de nuevo, hasta ahí llega. Cuando paseábamos a nuestros perros por el pueblo, algunos vecinos se paraban a charlar con nosotros y eran muy amables, mientras que otros apartaban la mirada. La calidez es otra cosa. Sigue habiendo una distancia considerable. De hecho, prácticamente todas las casas tienen un muro alrededor. La gente vive detrás de esos muros, en su propio mundo privado, y creo que eso dice mucho. Trato cordial, sí. Amistad, no." Esta experiencia pone de relieve que entre ser simpático y ser amigo hay todavía una distancia considerable. A menudo te encontrarás en entornos donde la gente es muy abierta y sociable, lo que hace que la integración parezca estar al alcance de la mano. Pero entonces te das cuenta de que la relación no avanza realmente. Es como si hubiera una línea invisible, una frontera que puede tardar muchos años en cruzarse. En ese caso, puede ser útil cambiar el enfoque: en lugar de buscar la amistad, centrarse en la exposición y en la evolución gradual de la relación. Los pequeños contactos repetidos que no terminan de convertirse en amistad pueden resultar frustrantes, pero convertirse en una cara conocida es una base sólida sobre la que, con el tiempo, pueden llegar a construirse vínculos más profundos. Leer también El Barcelona International Community Day vuelve con más participación y más recursos para la integración

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Hablar el idioma ayuda, pero no lo es todo Algunos expatriados en nuestro foro de Portugal creen que su falta de fluidez y de conocimiento cultural son la razón de su lenta integración. Otros relativizan más la barrera del idioma: "Llevo dos años viviendo en el centro de Portugal, tras cinco años en el Algarve, y es una forma de vida completamente distinta. Aquí los locales te reciben con los brazos abiertos, sobre todo si haces el esfuerzo de aprender portugués. También son muy comprensivos cuando acabas mezclando el portugués con el francés y el inglés. Por supuesto, sueles encontrar a alguien que también habla francés, lo que facilita mucho el día a día, por ejemplo al hacer la compra. En el Auchan de Alvaiázere, hay dos empleados que hablan francés muy bien, incluida la señora del mostrador de carnicería, y eso ayuda muchísimo. Ella además se divierte aprendiendo los nombres en francés de los distintos tipos y cortes de carne. También tomo clases de portugués con una joven que teletrabaja cerca de mi casa para una compañía de seguros francesa. Es perfectamente bilingüe. Y luego están los momentos divertidos. Un día había aparcado mi coche francés, con su matrícula francesa, delante de una tienda y estaba dentro esperando a mi mujer. Un hombre mayor me vio y me preguntó en francés: "Ça va bien?" ("¿Estás bien?"). Le respondí que sí y añadí: "¿No se dice como está?". Los dos nos echamos a reír. Así es la vida en el centro de Portugal." Las amistades surgen con más facilidad cuando se forjan en torno a algo que haces de forma habitual Un expatriado en nuestro foro de Tailandia cuenta que la mayoría de sus amistades en el país han surgido a través de su club de pickleball. "Las únicas amistades que he podido hacer en el país han sido gracias al club de pickleball. De alguna manera, es más fácil estar con gente cuando compartes un interés común, y además es un deporte que invita a la socialización. Hasta cuando llueve hay pistas cubiertas. Si tienes alguna afición, puedes encontrar a otros con intereses similares y darle un carácter social." Un interés compartido suele ser una forma natural y menos forzada de coincidir con personas afines de manera repetida y socializar. A partir de cierta edad, simplemente "buscar amigos" es con frecuencia una estrategia demasiado vaga. Las actividades recurrentes, en cambio, ofrecen una base más sólida para establecer nuevos vínculos. Leer también Lo que las frustraciones de la vida expatriada pueden enseñarnos Encuentra a alguien que te ayude a conectar Otro tema recurrente aparece en las experiencias de expatriados compartidas en nuestros foros de destino: encontrar a alguien que te conecte con los demás. Una pareja en Portugal conoció a una mujer portuguesa que los presentó a otros locales y expatriados. Con el tiempo, pasaron a formar parte de un grupo social mixto de 14 personas. En Marruecos, otro expatriado cuenta que estar casado con una marroquí hizo que la integración fuera fluida y natural, gracias a los contactos locales de confianza de su pareja. Un expatriado en Filipinas ofrece otro ejemplo: conoció a una persona en su edificio que lo fue presentando a otras, hasta que acabaron formando un grupo que se reúne todas las semanas a tomar café.

No te limites a buscar amigos locales Solemos ver una integración profunda y un amplio círculo social local como señales de éxito en la adaptación al nuevo país. A menudo se advierte a los expatriados que tengan cuidado con las "burbujas de expatriados" y con encerrarse en comunidades de extranjeros, alejados del mundo real. Pero la vida pocas veces es tan sencilla. Las amistades nacen de la cercanía y los intereses comunes, no de la nacionalidad. Dicho esto, algunos expatriados evitan deliberadamente los enclaves de expatriados porque consideran que esto dificulta su capacidad de relacionarse con la gente local. Como comparte un expatriado en nuestro foro de Francia: "No buscamos activamente a otros expatriados, porque nos parece que si vives en un sitio, tienes que hacer amigos entre los locales, no necesariamente entre personas de tu propia nacionalidad o entorno. Por eso hemos evitado específicamente los 'guetos' ingleses. Hacer amigos en nuestro nuevo pueblo no fue fácil, pero ¿por qué tendrían que esforzarse las familias francesas que llevan años, o incluso generaciones, viviendo aquí para conocerte a ti, que eres el recién llegado? Nosotros hicimos el esfuerzo necesario y nos pusimos manos a la obra para integrarnos (con discreción) y ser buenos vecinos en nuestro nuevo lugar. El dominio del idioma es importante, pero estar presentes con naturalidad, sin resultar intrusivos, es, según nuestra experiencia, igual de fundamental. Parece haber funcionado: ahora compartimos herramientas de jardín, nos invitan y los invitamos a eventos sociales del vecindario y, en situaciones de emergencia, estamos ahí para ayudar y para recibir ayuda. ¡Hasta ahora, todo bien!" Pero hay expatriados que consideran que las comunidades de expatriados son prácticamente imprescindibles en el extranjero. Un expatriado en Marruecos señala: "Las comunidades de expatriados son absolutamente esenciales en nuestra forma de vida, sobre todo porque son una fuente importante de vínculos sociales. También están ahí para apoyarnos y ayudarnos mientras navegamos la vida fuera de nuestro país de origen. Al final, ahora tenemos más amigos aquí en Marruecos que antes: franceses, marroquíes, belgas, suizos y de otras nacionalidades." Ninguna de las dos opciones tiene por qué ser la equivocada. Es lógico que distintas estrategias funcionen para distintas personas. Lo que queremos subrayar es que obligarte a limitarte a un solo grupo puede resultar contraproducente. Leer también Redes sociales en el extranjero: entre apoyo y dependencia Cuidado con las relaciones basadas únicamente en tu condición de extranjero Un expatriado en nuestro foro de Filipinas escribe: "Lo único de lo que hay que tener cuidado: hay personas que te ven como extranjero y dan por hecho que tienes mucho dinero. Te invitan a salir, pero luego esperan que lo pagues todo tú. Aunque no todo el mundo es así. Mucha gente tiene muy poco y, aun así, hace lo imposible por acercarse a ti y conocerte. Con el tiempo aprendes a distinguirlos." Otro expatriado, esta vez en nuestro foro de Tailandia, describe que lo tratan como "el cajero automático de la familia" y que le molesta que siempre se espere que pague él: "Mi mujer tiene una familia tailandesa numerosa, pero todos están ocupados con sus propias familias y nunca nos invitan. Solo cuando tienen algún evento familiar, quizás cada 2 o 3 meses. Me molesta que no nos incluyan en las actividades familiares, sobre todo porque cuando todos nos visitaron en California los llevamos a todas partes: alquilamos furgonetas, los llevamos a Yosemite, al lago Tahoe, a Arizona, a Los Ángeles, a partidos de béisbol, por todo San Francisco, por la zona vinícola, a Carmel, a Big Sur y a muchos sitios más, y lo pagamos todo. Seguimos pagando cada vez que quedamos para comer o cenar. Somos el cajero automático de la familia. Y encima la familia es mucho más rica que nosotros; todos tienen propiedades por todo Tailandia. Diría que simplemente no tenemos suerte." Estas experiencias no deberían convertirse en el prisma a través del cual ver la mayoría de las amistades locales. En cambio, pueden servir de base para establecer los límites con los que uno se sienta cómodo. Las amistades pueden ser temporales, y está bien así Esta es una de las particularidades más dolorosas y, a la vez, más habituales de la vida de expatriado. Los visados caducan. La gente se va. Y puede que tú también acabes marchándote. Es algo que conviene tener en mente a la hora de cultivar estas amistades. Un expatriado residente en Filipinas habla de afrontar estas relaciones con gratitud, en lugar de intentar que cada amistad dure para siempre. Habla de la importancia de valorar el tiempo durante el cual las personas comparten sus vidas. Una amistad temporal no es, en absoluto, una amistad fallida. El valor de una relación no se mide únicamente por su duración, sino por lo que viviste y los recuerdos que construiste mientras duró.

Tu edad y tu situación vital pueden influir en cómo haces amigos La etapa de la vida en la que te encuentras afectará sin duda a tu capacidad de hacer nuevos amigos en el extranjero. Si estás jubilado, por ejemplo, no harás amigos en el trabajo. Lo mismo ocurre si teletrabajas. Los padres tienen acceso a la red social del colegio de sus hijos. Los estudiantes llegan a entornos sociales ya formados. Y el cónyuge que acompaña a su pareja en el traslado se muda sin ninguna red social propia. Compartimos el testimonio de una pareja de expatriados de unos 70 años en Tailandia que contaba no haber tenido suerte encontrando amigos porque tenían poco en común con la mayoría de las personas a su alrededor. Y esto puede ocurrir perfectamente. Hay circunstancias que escapan a nuestro control y que pueden condicionar cómo hacemos amigos en el extranjero, o si los hacemos. En ese caso, podemos bien aceptar que esta es la etapa de nuestra vida en la que quizás ya no somos tan activos socialmente como antes, o bien crear nuevos entornos para relacionarnos: ampliar nuestra red, apuntarnos a clubs, practicar algún deporte, etc.