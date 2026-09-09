Hoy en día, es difícil prescindir de las redes sociales. La vida de expatriado, lejos de los seres queridos, hace que su uso sea casi indispensable. Informarse, realizar trámites en el extranjero, encontrar empleo, hacer amigos… Todo es más sencillo con las redes sociales. Pero, ¿qué ocurre cuando el tiempo frente a las pantallas le resta espacio a la «vida real»? ¿La «vida conectada» y las nuevas prácticas que genera (en particular, el scroll) son una ventaja o un peligro para los expatriados?

¿Cómo usan los expatriados las redes sociales? Empecemos por dejar algo claro: no se trata de posicionarse a favor o en contra de las redes sociales. Sus ventajas ya están más que demostradas, sobre todo cuando se vive en el extranjero. Se utilizan para encontrar trabajo, hacer amigos, buscar vivienda, pedir cita con el médico, mantenerse al tanto de la actualidad... Pero nada es automático, y cada expatriado construye (o no) su propia rutina con una u otra red social. Leer también ¿Quiénes son los expatriados de hoy?

Redes sociales en la expatriación: testimonios de expatriados Se podría pensar, por ejemplo, que el tiempo frente a las pantallas aumenta de forma natural cuando se vive fuera del país de origen. Al fin y al cabo, las redes sociales se convierten en la mejor forma de mantener el contacto con los seres queridos y de socializar en el extranjero... Sin embargo, hay expatriados que usan menos las redes sociales una vez instalados fuera. Es el caso de Moon Dog. Expatriado en Filipinas, cuenta: «Uso muchísimo menos las redes sociales aquí que en Estados Unidos. Reviso el correo, a veces publico algo en Facebook antes de acostarme, antes de que salga el sol...». Fred, que vive en Indonesia, apenas usa un par de redes: YouTube y WhatsApp. «Aquí, WhatsApp funciona como un teléfono. La gente te pide tu usuario de WhatsApp en lugar de tu número. Las demás aplicaciones de llamadas casi no se usan, aunque algunos utilizan WeChat». Fred, que ya de por sí no era muy activo en redes, reconoce que cada vez las usa menos. Y para él, la culpa la tiene la inteligencia artificial (IA), que empobrece los contenidos. «Ahora veo menos vídeos de YouTube por la cantidad de contenido generado con IA de mala calidad». El auge imparable de TikTok no hace más que reafirmarlo en su decisión: «Veo a demasiada gente haciendo vídeos absurdos». ¿Hace la influencia creciente de la IA que desconfiemos más de las redes sociales? Sí, según confirma Cynic, expatriado en Inglaterra. «[...] Ya no me creo nada de lo que leo en internet, pero aun así lo veo para entretenerme». Cynic entra a YouTube, mata el tiempo viendo Reels en TikTok, pero tiene muy claro cuál es el papel real de las redes sociales: contenidos que deben quedarse en eso, en contenidos.

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El scroll infinito: ¿remedio contra el «bajón del expatriado» o trampa digital? Es una situación que muchos expatriados conocen bien: una noche cualquiera, solo en casa, en un país extranjero, sin nadie «de verdad» con quien hablar. Poco a poco, con o sin motivo, aparece una sensación de soledad. Incluso cuando la vida en el extranjero va bien, puede haber momentos difíciles. Y la solución parece evidente: sumergirse en el mundo digital y consumir contenido para pasar el rato. Ahí está precisamente el problema. ¿Cuánto tiempo dedicarle a esta ocupación nocturna (o diurna)? Cuando el scroll empieza a ocupar cada vez más espacio en la vida del expatriado, ¿podemos seguir llamándolo un remedio «antibajón»? Porque el scroll infinito no se diseñó como un remedio ni como un nuevo amigo, sino como una forma de captar la atención... y de paso volvernos pasivos. Los contenidos que se suceden sin fin generan una sensación de satisfacción inmediata. Ya no hace falta esforzarse: la información llega sola. Pero cuando ya no logramos salir del bucle, rara vez terminamos una «sesión» de scroll sintiéndonos satisfechos. Leer también 10 errores que debes evitar al conducir en el extranjero