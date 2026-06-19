La expatriación suele asociarse con la aventura, el descubrimiento y nuevas oportunidades. Y aunque puede ser una experiencia profundamente enriquecedora, en consulta observo a veces, detrás del entusiasmo de la partida, otra realidad mucho menos visible: la del agotamiento. Cuando recibo a expatriados, algunos me hablan de un cansancio que no desaparece, de una irritabilidad inusual, de una sensación de desfase o incluso de la impresión de no ser ellos mismos. También compruebo, en ocasiones, que este sufrimiento nunca es totalmente individual. De hecho, en la expatriación, cuando uno de los padres flaquea, suele ser toda la familia la que debe adaptarse.

La pareja, por ejemplo, puede sentirse aislada o perder sus referencias, mientras que los hijos pueden percibir las tensiones, las preocupaciones o el cansancio de sus padres, incluso cuando nadie las expresa en voz alta. A veces me dicen: «No entiendo qué me pasa». Otros tienen la sensación de que algo no va bien, sin lograr identificar con precisión qué es. Y, mientras tanto, los niños se vuelven más ansiosos, la pareja se tensa, los conflictos se multiplican o cada uno se encierra un poco más en sí mismo. Y es ahí donde suele empezar a aparecer lo que podríamos llamar el «burnout de la expatriación». Porque, al contrario de lo que a veces se imagina, el agotamiento ligado a la expatriación no afecta únicamente a la persona que trabaja o a quien impulsó el proyecto. Suele afectar a toda la familia. Aunque estos desequilibrios son frecuentes, ya que forman parte del proceso de adaptación, es importante reconocerlos para no dejar que las dificultades se instalen en silencio.

¿Por qué la expatriación puede llegar a ser tan agotadora? Cuando uno cambia de país, no solo cambia de lugar de residencia. También pierde, de forma temporal, una multitud de referencias que sostenían su equilibrio psíquico sin que siquiera fuéramos conscientes de ello. El idioma, las costumbres, los códigos sociales, los amigos de toda la vida, la cercanía familiar, el sentimiento de pertenencia a una comunidad… Todo eso contribuye a nuestra estabilidad interior. Sin embargo, muchos expatriados siguen funcionando como si ese cambio no tuviera ningún impacto sobre ellos. Quieren ser tan eficaces en el trabajo como antes, estar igual de disponibles para su familia e implicarse socialmente con la misma intensidad. Desean recuperar rápidamente el mismo nivel de confort y de eficacia que tenían en su país de origen. Como si irse a vivir al otro lado del mundo no tuviera, al final, que cambiar nada. Esta exigencia suele ser muy fuerte. Al fin y al cabo, el proyecto se eligió de forma voluntaria. A veces incluso se ha dejado una situación cómoda para vivir esta aventura. Entonces uno piensa que no tiene derecho a quejarse, que hay que triunfar, integrarse, mostrarse agradecido o incluso ser feliz. Pero el psiquismo no funciona así. La expatriación es una experiencia de adaptación permanente. Cada día exige un esfuerzo añadido: entender una nueva cultura, descifrar comportamientos, crear vínculos en otro idioma, reconstruir una red de contactos, encontrar su lugar en un entorno desconocido. Por separado, esos esfuerzos parecen insignificantes. Sumados a lo largo de varios meses o varios años, pueden volverse enormemente costosos a nivel psíquico, y es algo normal. Leer también ¿Qué es más difícil: mudarte a otro país o a otro continente?

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Cuando el estrés se vuelve crónico El problema no es el estrés en sí mismo. Toda expatriación conlleva una dosis de estrés normal e incluso necesaria para la adaptación. La dificultad aparece cuando ese estado de alerta se vuelve permanente y se prolonga en el tiempo. Poco a poco, algunas personas duermen peor, les cuesta más recuperarse, se vuelven más irritables o más sensibles a nivel emocional. Les cuesta levantarse, trabajar o realizar actividades. Lo que antes les producía placer ya no les aporta la misma satisfacción. De forma paralela, el aislamiento puede acentuar el fenómeno. En el país de origen disponemos a menudo de numerosos apoyos invisibles: un amigo al que llamar de forma espontánea, unos abuelos disponibles, un vecino de confianza, un médico al que conocemos desde hace tiempo. En la expatriación, esos recursos no siempre están disponibles. Toca entonces seguir adelante con muchos menos puntos de apoyo. Cuando un padre o una madre se agota, toda la familia se adapta Me parece que una de las particularidades del burnout en la expatriación es que casi nunca afecta únicamente a la persona implicada. En una familia expatriada, cada miembro depende más de los demás. Al haber menos referencias externas, la familia se convierte a menudo en el principal espacio de seguridad psíquica. Cuando uno de los padres se agota, eso acaba repercutiendo con frecuencia en todo el sistema familiar. El padre o la madre afectado se vuelve, sin quererlo, menos disponible a nivel emocional. Puede mostrarse más irritable, más impaciente y más preocupado por dentro. Los hijos perciben esos cambios con gran sensibilidad. Aunque no se diga nada, captan las tensiones, las preocupaciones o el cansancio de sus padres. Algunos se vuelven más ansiosos. Otros presentan trastornos del sueño, dificultades escolares, dolores de barriga o conductas más desafiantes. No se trata, por supuesto, de una consecuencia automática. Cada niño reacciona a su manera. Pero me parece importante recordar que un niño nunca vive la expatriación solo. Un niño suele atravesar la expatriación también a través del estado emocional de sus padres. Y, a diferencia de un adulto, dispone normalmente de menos recursos externos para tomar distancia. Sus referencias son frágiles. Depende mucho más de la estabilidad emocional de las personas más cercanas. Por eso me parece esencial hablar con los hijos cuando se atraviesa una etapa difícil. Con palabras sencillas, adaptadas a su edad. No para hacerles cargar con nuestras dificultades, sino para permitirles entender lo que está pasando y, sobre todo, saber que no son responsables de ello. No dudes en buscar el acompañamiento de un profesional si lo necesitas. Leer también Por qué la jubilación en el extranjero está en auge La pareja expatriada: un sufrimiento muchas veces invisible Cuando se habla de expatriación, solemos pensar en la persona que se va a trabajar al extranjero. Sin embargo, observo a menudo que la pareja atraviesa también una etapa de gran vulnerabilidad. Algunas personas han dejado su empleo, su círculo social o una parte de su identidad profesional para seguir el proyecto familiar. Tras la efervescencia de los primeros meses, pueden encontrarse frente a una especie de vacío. Pasan los días organizando lo cotidiano, gestionando la instalación o apoyando a la familia, sin terminar de encontrar su lugar. Algunos hablan de agotamiento. Otros lo describen más bien como una sensación de inutilidad o de pérdida de sentido. A veces se habla de bore-out cuando el sufrimiento tiene más que ver con el vacío, con la falta de estímulos o con la pérdida de un rol gratificante. Este sufrimiento suele ser silencioso, porque va acompañado de una fuerte culpa: la de no ser feliz cuando se supone que la expatriación era una oportunidad. Sin embargo, me parece importante recordar que estas sensaciones son frecuentes y perfectamente normales y comprensibles. Dejar el trabajo, las rutinas, la red social o una parte de la identidad profesional supone un auténtico vuelco. Es normal que aparezca una etapa de inestabilidad, de duda o de desequilibrio. La adaptación lleva su tiempo. A veces varios meses, a veces más. En cambio, cuando ese malestar se instala de forma duradera, no remite o empieza a afectar a la vida familiar, a la pareja o a la autoestima, puede ser útil hablarlo y buscar acompañamiento.

El idioma: una herida narcisista a menudo subestimada Entre las dificultades más frecuentes, la cuestión del idioma ocupa un lugar central. Para los adultos, no dominar a la perfección la lengua del país puede generar una sensación de dependencia y de vulnerabilidad. Algunos trámites se vuelven complicados. Hace falta más energía para entender, para hacerse entender, para crear vínculos o, simplemente, para expresar lo que se siente. En los niños y adolescentes, el impacto puede ser aún mayor. Con frecuencia oigo a jóvenes expatriados decirme: «En mi idioma soy gracioso, espontáneo, inteligente. Aquí no consigo ser yo mismo ni integrarme en un grupo porque no hablo bien el idioma del país». Esta frase resume bastante bien lo que está en juego a veces. Cambiar de idioma no es solo aprender vocabulario. Es también tener que reconstruir una parte de la propia identidad. Leer también La verdad sobre mantener el contacto después de mudarse al extranjero