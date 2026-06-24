Vivir en el extranjero hace que los cumpleaños se sientan un poco extraños a veces, sobre todo cuando estás lejos de la familia y de los amigos cercanos. En uno de mis primeros cumpleaños sola fuera de casa, me compré una entrada para una playa de hotel vacía y pasé el día sentada bajo el sol, preguntándome si esa era la forma más rara y triste de celebrar un cumpleaños. Pero al empezar a escribir este artículo, me he dado cuenta de que hacer cosas inusuales y al azar para tu cumpleaños en el extranjero en realidad no es tan inusual, sino bastante común.

Por qué los cumpleaños se sienten distintos en el extranjero Los cumpleaños, efectivamente, se viven de otra manera cuando estás fuera de tu país. Más allá de los cambios evidentes, como encontrarte en un país nuevo, una cultura nueva y rodeado de gente nueva, aquí el diablo también está en cada uno de los detalles. Lo más probable es que no consigas la misma tarta de cumpleaños de siempre. Si estás acostumbrado a que tus amigos y familiares te llamen por la mañana, la diferencia horaria puede ponerlo difícil. Quizá los cumpleaños no sean para tanto en tu nuevo destino. O, todo lo contrario, puede que tengas que asistir a una fiesta sorpresa en tu honor en la oficina que te pille completamente desprevenido. A diferencia de las fiestas propias de cada país o región, como la Navidad, el cumpleaños es una celebración muy personal. No encontrarás grupos online que lo celebren ni eventos ya organizados a los que sumarte. Por muchos grupos de expatriados a los que pertenezcas, tu cumpleaños será, casi con toda seguridad, tu propio proyecto. Ahora depende enteramente de ti cómo lo pasas. Y aunque esto puede resultar solitario y extraño, también puede ser muy liberador. Amir, un expatriado marroquí en China, comparte su experiencia: «Vengo de una familia grande, tengo tres hermanas y dos hermanos. Los cumpleaños allá son muy ruidosos; viene todo el mundo y se traen también a mis sobrinos. Adoro a mi familia y me encanta lo unidos que estamos, pero al mudarme, por primera vez pude irme de viaje yo solo por mi cumpleaños, sin cocinar y sin invitados». Leer también Burnout en la expatriación: quizá no eres el único que sufre

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¿Y qué pasa con la soledad? Para algunas personas, lo más difícil de celebrar el cumpleaños lejos de casa no tiene tanto que ver con lidiar con lo desconocido, sino con no tener cerca a sus seres queridos. La mayoría tenemos solo un pequeño grupo de personas cercanas a las que les importa nuestro cumpleaños tanto como a nosotros, o incluso más. No tenerlos al lado puede generar mucho estrés, y la sensación de soledad empieza a colarse poco a poco. Muchos expatriados juran por tener grupos de familia y amigos en WhatsApp o en otra plataforma. De este modo, los tuyos reciben noticias frecuentes de tu día a día fuera, y tú sabes qué pasa en el suyo. Y cuando llegan las felicitaciones, no se sienten lejanas. Ese intercambio tranquilo y cotidiano va construyendo una culminación natural, con tus seres queridos animándote en tus metas, compartiendo tus retos y mostrándote su apoyo. Otros, en cambio, no encuentran que las herramientas digitales ayuden demasiado cuando hay distancia física de por medio. Para algunos, las felicitaciones desde casa pueden incluso intensificar la sensación de soledad. Son un recordatorio de cómo habría transcurrido ese día en casa. En este sentido, los terapeutas suelen animar a la gente a no poner una presión emocional poco realista sobre las fiestas, sobre todo cuando se pasan en soledad. Las redes sociales pueden hacernos creer que los cumpleaños son grandes reuniones, tartas, sorpresas y celebración sin descanso. Una investigación publicada por la American Psychological Association confirma que la soledad se intensifica a menudo por la comparación. La mejor estrategia aquí podría ser, sencillamente, evitar comparar y tratar tu cumpleaños en el extranjero como un acontecimiento totalmente independiente. La soledad puede ser inevitable, pero no tiene por qué ser una sensación «mala». Es perfectamente natural. Lo único que demuestra es que tienes personas a las que sientes cercanas y que te gustaría que estuvieran a tu lado en fechas importantes, y eso, sin duda, es algo positivo. Las muchas formas distintas de celebrar (o no) un cumpleaños en el extranjero Documentarme para este artículo me ha mostrado que existen dos grandes bandos cuando se trata de celebrar cumpleaños fuera de casa. El primer bando no celebra los cumpleaños en absoluto y los trata como un día normal y corriente. Algunos han sido así toda la vida; otros han adoptado este enfoque tras mudarse para facilitarse las cosas. Como lo resume un expatriado en Reddit: «Simplemente no lo celebro. Cada semana tengo más que suficientes planes sociales con otros expatriados, locales, grupos de meetup, etc. Además, solo celebro las cosas que son verdaderos logros». Y otro apunta: «Ya no celebro mi cumpleaños y me doy el gusto de lo que quiero cuando puedo». El segundo bando celebra haciendo cosas espontáneas, sin demasiada planificación previa. «Me sentía bastante solo y, del aburrimiento, busqué qué eventos había por la zona. Y a unas calles de mi casa había una fiesta de expatriados mexicanos… así que fui. Casi nadie hablaba inglés, pero como tampoco buscaba socializar, lo pasé bien, conocí a gente maja y fue todo muy relajado. En mi siguiente cumpleaños, encontré una fiesta de expatriados rusos, también de casualidad. Así que volví a ir. Lo curioso es que allí conocí a mi mujer. Desde entonces, se ha convertido en una especie de tradición: el día de mi cumpleaños voy a un evento que haya por casualidad», cuenta Sofiane, un expatriado argelino en China. Un usuario de Reddit describe sus cumpleaños en el extranjero como tomar lo bueno con lo malo: «Mi 21 cumpleaños fue un viaje en tren de 13 horas. El 22 lo celebré con un grupo de gente increíble en una playa de México. Hay que aceptar lo malo para poder tener lo bueno». Y para bastantes expatriados, los cumpleaños fuera del país parecen despertar una mezcla de sentimientos: «Mi último cumpleaños lo pasé en Lima. Solo hacía unos tres días que había llegado. Mi anfitrión de Airbnb salió conmigo a un restaurante bonito que me recomendó. La cena estaba deliciosa, pero fue un poco incómoda porque no nos conocíamos. Y sí, hubo momentos melancólicos durante el día en los que me preguntaba qué era mi vida: puedo viajar a sitios nuevos e increíbles, pero estoy solo el día de mi cumpleaños. Fue bueno y difícil a la vez. Sentimientos encontrados en todos los sentidos». Por supuesto, también hay quienes planifican sus cumpleaños, organizan fiestas o escapadas, o incluso celebran online con amigos y familia en su país de origen. Pero por lo que he descubierto, esto es más habitual entre recién llegados o durante el primer o segundo año fuera. «Cuando me mudé a Tailandia, mi primer cumpleaños organicé una fiesta enorme. Invité a gente nueva que había conocido, a compañeros de trabajo, amigos… e hice una videollamada por Skype con mi familia en Londres. Estuvo genial, todavía me acuerdo. Pero con el tiempo, las cosas fueron cambiando. Dejé de verme a mí mismo y a mis cumpleaños como algo tan grande. Ahora prefiero algo tranquilo y sencillo, con amigos cercanos o yo solo», dice Teo, un expatriado británico en Tailandia. Francesca, una expatriada italiana en Mauricio, añade: «Siempre he considerado mi cumpleaños un día importante, tanto cuando vivía en Italia como desde que vivo fuera. Nunca he organizado grandes fiestas; lo que más me importa es pasar el día de la manera más agradable posible. Cuando estoy en Italia, suelo celebrarlo en casa con mi familia y unos pocos amigos. También hay una pequeña tradición que significa mucho para mí: mi padre siempre trae un milhojas para compartir entre todos. En Mauricio, en cambio, suelo ir a cenar a un restaurante italiano cerca de casa. Es una manera de celebrarme reconectando con sabores y un ambiente que me recuerdan a Italia, normalmente delante de una buena pizza. Lo que lo hace aún más especial es que mi cumpleaños cae en julio. En Italia es pleno verano, mientras que en Mauricio es invierno. Según en qué país esté, a veces vivo el mismo día en dos estaciones totalmente opuestas. Esa es probablemente la diferencia que más noto desde que vivo fuera». Leer también ¿Qué es más difícil: mudarte a otro país o a otro continente?