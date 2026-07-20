La vida en el extranjero exige una adaptación constante. Entre nuevos idiomas, imprevistos cotidianos y continuos ajustes, muchos expatriados desarrollan una resiliencia que suele pasar desapercibida hasta que regresan a su país de origen.
La expatriación y esa resiliencia que solo se descubre después
Cuando se habla de expatriación, la atención suele centrarse en los aspectos más prácticos: el trabajo, los papeles, la búsqueda de vivienda, el idioma o el costo de vida. En cambio, se habla mucho menos de lo que cambia, poco a poco, en la forma en que una persona se enfrenta a las dificultades del día a día.
Para muchos expatriados, la resiliencia no nace de un momento concreto de inflexión. Se va construyendo a fuego lento, casi sin darse cuenta, a través de decenas de pequeñas situaciones que toca gestionar cada día.
Hoy en día se parte mucho más preparado que antes. Antes de mudarse, muchos leen guías, ven vídeos, buscan información sobre los barrios, guardan mapas y se informan sobre el transporte y los trámites locales. Todo eso ayuda, pero no sustituye la experiencia real.
Una cosa es saber qué línea de tren tomar y otra muy distinta es orientarse de verdad en una estación desconocida, averiguar dónde comprar el billete, interpretar indicaciones en otro idioma o resolver un imprevisto cuando uno ya está cansado.
Al principio de la expatriación, incluso las acciones más cotidianas pueden exigir más energía de la prevista: hacer una llamada, leer un contrato, explicar un problema, pedir cita o solicitar información sin lograr expresarse con la misma naturalidad que en el propio idioma.
El verdadero impacto de la expatriación no depende solo de la información disponible, sino de la sensación constante de moverse en un entorno que aún no resulta familiar. Aun sabiendo qué hacer, uno puede sentirse desorientado, presionado o menos seguro de sí mismo.
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La diferencia entre informarse y vivirlo de verdad
Hay aspectos de la expatriación que ninguna guía consigue explicar del todo. El desgaste mental de tener que interpretar continuamente contextos nuevos. La atención constante necesaria para saber cómo comportarse. La sensación de tener que volver a aprender hasta las cosas más básicas.
Al principio, muchos expatriados viven una especie de sobrecarga continua. Cada día exige más energía de lo normal porque casi todo es nuevo: las costumbres, los ritmos, la forma de comunicarse e incluso la manera en que las personas se relacionan entre sí.
Y es justamente en esa etapa cuando, muchas veces sin darse cuenta, se empieza a desarrollar una mayor capacidad de adaptación.
Vivir en el extranjero no te vuelve resiliente de un día para otro. Más bien, te enseña a reaccionar mejor ante los imprevistos sin que te des cuenta enseguida.
Día tras día, uno se acostumbra a manejar situaciones nuevas, a buscar soluciones aunque falten puntos de referencia claros, a aceptar que no todo se puede controlar. Lo que al principio parecía agotador acaba formando parte de la normalidad.
Para muchos expatriados, el cambio se hace evidente sobre todo cuando regresan a su país por vacaciones o por una estancia corta. Es ahí cuando aparece el contraste con la persona que eran antes de irse.
Situaciones que antes habrían generado estrés ahora parecen más llevaderas. Algunos problemas se relativizan casi de forma automática. En ciertos casos, uno se descubre con más paciencia, más flexibilidad mental o, sencillamente, con otra forma de afrontar los imprevistos.
Por supuesto, no todo el mundo vive la expatriación de la misma manera. Para algunas personas puede ser una experiencia muy dura, también desde el punto de vista emocional. Y vivir fuera no te hace automáticamente más fuerte ni más feliz.
Pero para muchos expatriados, esa adaptación continua que exige la vida cotidiana acaba dejando una huella profunda en su manera de afrontar el día a día.
La fortaleza que se construye día a día
La resiliencia que surge al vivir en el extranjero tiene poco que ver con los discursos motivacionales. Es más concreta, más silenciosa, y suele aparecer en las situaciones más corrientes.
Se nota cuando uno consigue salir adelante aunque se sienta fuera de lugar. Cuando encuentra una solución práctica en lugar de quedarse bloqueado. Cuando aprende a pedir ayuda, a cambiar de rumbo, a soltar la idea de que todo tiene que salir según lo previsto.
Sin embargo, mientras se vive en el extranjero, ese cambio pasa casi desapercibido. Uno está concentrado en construir su rutina, en entender las cosas, en encontrar el equilibrio.
Con el tiempo, en cambio, uno se da cuenta de que la mudanza no solo le cambió el lugar donde vive. También transformó su manera de afrontar las dificultades, los imprevistos y, en parte, la relación consigo mismo.
Desde 2012 gestiono la comunidad italiana de Expat.com, donde acompaño cada día a italianos que ya se han expatriado o están a punto de trasladarse al extranjero. A través de los foros, respondo a sus preguntas sobre temas clave como trabajo, vivienda, sanidad, educación, fiscalidad, trámites burocráticos y vida cotidiana fuera de Italia. Mi papel consiste en escuchar, orientar, compartir recursos fiables y facilitar el contacto entre expatriados para fomentar el intercambio de experiencias.
También escribo artículos para la revista de Expat.com, abordando temas fundamentales para los italianos en el mundo, como la transmisión del idioma italiano a los hijos nacidos en el extranjero, las relaciones interculturales y la identidad italiana en el exterior, las oportunidades de estudio y empleo para los jóvenes italianos fuera del país, la asistencia sanitaria para los expatriados italianos y la burocracia italiana para quienes viven en el extranjero (registro AIRE, documentos, renovaciones, etc.).
Además, gestiono la sección de la revista dedicada a las entrevistas con italianos que viven en el extranjero: una auténtica fuente de información sobre la vida fuera de Italia, contada en primera persona por quienes la han vivido y desean compartir su experiencia para ayudar a otros italianos en su proceso de expatriación.
A lo largo de los años he entrevistado a perfiles muy diversos, entre ellos estudiantes, profesionales, emprendedores, jubilados, familias con hijos, responsables de los Centros de Cultura Italiana en el extranjero, directivos de las Cámaras de Comercio Italianas en el mundo y miembros del Com.It.Es.
He colaborado también en la organización de diversas iniciativas que han recibido una amplia cobertura por parte de la AISE (Agencia Internacional de Prensa del Extranjero), la agencia de noticias nacional Nove Colonne, ComunicazioneInform.it e ItaloBlogger.com, en calidad de representante de los expatriados italianos en el mundo. Un reconocimiento que pone en valor mi compromiso con la promoción de la cultura italiana y la creación de vínculos comunitarios sólidos y significativos.