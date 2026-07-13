Llegar a una nueva casa en el extranjero a menudo significa vivir las primeras 72 horas en una especie de limbo: la maleta sigue abierta, el barrio aún es desconocido e incluso los gestos más sencillos, como preparar el café y hacer la compra, requieren más energía de la esperada. Para sentirse menos en suspenso no hace falta tenerlo todo bajo control, basta con crear cuanto antes algunos puntos de referencia, desde un rincón personal hasta una rutina sencilla, para transformar un espacio nuevo en un lugar más familiar.

No tienes que organizarlo todo de golpe: empieza por crear una base La primera tentación es querer poner orden por todas partes: abrir todas las maletas, decidir dónde va cada cosa, comprobar que funciona internet, buscar el supermercado más cercano, orientarte entre transportes y horarios, contestar a los mensajes de quienes preguntan «¿qué tal ha ido?». Todo a la vez y, a poder ser, antes de que termine el día. Pero intentar resolverlo todo de inmediato solo aumenta la sensación de caos. En las primeras 72 horas el objetivo no es tener una casa perfecta, sino un espacio habitable. Empieza por lo esencial: una cama lista, algo para comer, el móvil cargado, una conexión a internet decente o, al menos, un plan B. Lo demás puede esperar. Parece poco, pero cuando todo a tu alrededor es nuevo, poder prepararte un desayuno sencillo o llamar a casa con el móvil cargado marca la diferencia. La casa todavía no tiene por qué «parecerse a ti» del todo. Solo tiene que dejar de parecerte un sitio provisional en el que has acabado por casualidad. Leer también ¿Y si el clima se convirtiera en un criterio clave de tu expatriación?

Ordena el dormitorio y, después, el resto De todas las habitaciones, el dormitorio es la que merece la prioridad. No porque tenga que estar perfecto, sino porque es el lugar donde termina el día. Y en los primeros días en el extranjero las jornadas pueden hacerse largas, llenas de pequeñas decisiones, imprevistos prácticos y momentos en los que te preguntas si has tomado la decisión correcta. Hacer la cama, sacar el pijama, tener a mano una botella de agua, el cargador, un libro o algún objeto familiar no es un detalle estético. Es una forma de decirle al cuerpo: ya puedes parar. Aunque el resto de la casa todavía esté por organizar, tener una habitación en la que cerrar la puerta y respirar cambia el tono de la noche. La primera noche en una casa nueva no siempre es reparadora. Los ruidos son distintos, el colchón es distinto, la luz es distinta. Pero dormir en un ambiente mínimamente ordenado ayuda a sentirse menos de paso.

Únete a la comunidad Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación Registro 100 % gratuito

Crea un rincón que te permita respirar No hace falta amueblar la casa en los tres primeros días. Es más, conviene evitar la idea de tener una «casa perfecta ya», porque solo añade estrés a una etapa que ya tiene bastante. Pero un pequeño rincón personal sí, eso sí hace falta. Puede ser la mesilla, un lado del escritorio, una estantería o la mesa donde desayunas. Coloca ahí pocas cosas, pero las adecuadas: una taza, un libro, una foto, una crema, los auriculares, una lamparita, algún objeto que te hayas traído de tu país… algo que reconozcas y que te haga sentir seguro. En los primeros días, una casa nueva puede hacer tambalear tus equilibrios. Tener un rincón «familiar» no lo resuelve todo, pero ayuda a sentirse menos en el aire. Leer también Por qué tu cumpleaños se siente distinto tras mudarte al extranjero Haz una compra sencilla La primera compra en el extranjero puede ser más agotadora de lo previsto: marcas desconocidas, etiquetas que hay que descifrar y una variedad de productos distinta a la que estás acostumbrado. Precisamente por eso, al principio conviene ir a lo básico: productos sencillos, reconocibles, que se encuentran en cualquier parte y que no exigen demasiadas decisiones. Es mejor empezar por una compra esencial, pensada para aligerar las primeras 48 horas: agua, café o té, pan, leche, algo para el desayuno, fruta, pasta o arroz, ingredientes para preparar una cena fácil, algún snack, papel higiénico, detergente y bolsas de basura. Añade al menos un capricho: galletas, chocolate, algo que te recuerde a casa o cualquier cosa que, según tus gustos, te apetecería comer en un mal día. En los primeros días el ritmo es ese: comer, dormir, recomponerte y aprender poco a poco a moverte por el barrio nuevo. Todo lo demás puede llegar después. Localiza dos o tres puntos de referencia cerca de casa Da una vuelta corta por los alrededores y anota mentalmente las cosas que de verdad puedes necesitar: una farmacia, una parada de autobús, metro o tranvía, un bar tranquilo, una cafetería, un parque o una lavandería si no tienes lavadora. No hace falta explorar todo el barrio ni encontrar enseguida los mejores sitios. Al principio basta con saber adónde ir cuando necesitas algo. Al cabo de unos días descubrirás locales más bonitos, calles más cómodas, tiendas más económicas o sitios que encajan más contigo. Pero en las primeras 72 horas lo importante es construirte un pequeño mapa mental: saber dónde coger un transporte, dónde entrar si necesitas algo práctico y hacia qué lado tirar para volver a casa sin mirar el móvil cada tres minutos. Son detalles sencillos, pero ayudan. Pensar «por ahí encuentro algo para comer» o «por aquí vuelvo a casa sin perderme» puede ser suficiente para sentirse un poco menos desorientado. Leer también Burnout en la expatriación: quizá no eres el único que sufre

Cierra la maleta, aunque no esté todo perfecto Hay un gesto pequeño, pero muy concreto: cerrar la maleta. Mientras siga abierta en el suelo, con la ropa que vas cogiendo al vuelo cada mañana, una parte de ti se queda en modo provisional. No hace falta tener ya el armario montado: puedes usar una silla, un cajón, una percha… Lo importante es sacar las cosas de la maleta y darles un sitio, aunque sea temporal. Vivir semanas con el equipaje abierto parece práctico, pero a menudo refuerza esa sensación de precariedad que ya acompaña tantos comienzos. Deshacer la maleta significa reconocer que, al menos por ahora, estás aquí. Y ese «por ahora» merece un mínimo de cariño.