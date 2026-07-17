Futuro expat, seguro que has oído hablar de la nueva tendencia en planificación de viajes: la inteligencia artificial (IA) se encarga de todo y te deja libre para soñar con tu futura vida en el extranjero. Pero ¿es realmente la IA esa "navaja suiza" capaz de gestionar tu expatriación de principio a fin?

La IA no es una coach de expatriación En pocos años, la inteligencia artificial ha transformado nuestra vida cotidiana. Quizás tú también la consultas a diario: para organizar tu agenda, gestionar tus tareas, pedir cita con el médico o improvisar la cena. Pero ¿y si le confías tu proyecto de expatriación? Han surgido IAs generativas especializadas en planificación de viajes (los llamados AI trip planners), que prometen itinerarios ultrapersonalizados con cartografía interactiva y reservas integradas. Bastarían unas pocas conversaciones para organizar el viaje de tus sueños. ¿Por qué no aplicar el mismo concepto a la expatriación? La idea es tentadora, pero no tan buena como parece. Sencillamente porque la IA no es una coach de expatriación. El uso que hacemos de ella en el día a día nos hace olvidar un hecho fundamental: la IA no piensa, no tiene emociones y no puede comprender las tuyas. Leer también Primeros días en el extranjero: cómo sentirse en casa

La IA no entiende las exigencias de la vida de expatriado Matices locales, formas de expresarse, lenguaje no verbal, diferencias culturales... la IA no está preparada para integrar estas sutilezas, que son, sin embargo, esenciales para integrarse bien en un país. Una integración que, por supuesto, es progresiva y que pasa necesariamente por el contacto con otras personas. Mucho antes de expatriarse, el futuro expatriado tiene varios medios para conectar de forma concreta con su país de destino. La calidad de la información que se recoge es tan importante como los intercambios humanos. Los foros y las redes sociales son plataformas muy valiosas para obtener testimonios de primera mano y empezar a construir una red de contactos. Apostar únicamente por la IA supone perder ese componente humano en la búsqueda de información, un componente que resulta fundamental.

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La IA no tiene emociones ni puede tener en cuenta las tuyas Internet está lleno de relatos sobre conversaciones casi humanas entre una persona y una IA. Pero la realidad es que las inteligencias artificiales no tienen "inteligencia propia": carecen de conciencia, intuición, moral, sentimientos y sensaciones. Su forma de aprender es radicalmente distinta a la de los seres humanos. No tienen empatía y no pueden considerar lo que sientes. Sin embargo, todo proyecto de expatriación se asienta necesariamente sobre ti: tu manera de vivir las cosas, tus aspiraciones, tus emociones. Hay, ciertamente, datos objetivos, como tu formación académica o las ofertas de trabajo en el extranjero. Pero esos datos, por sí solos, no pueden delegarse en una IA para elegir tu destino de expatriación. Porque también entran en juego tus ambiciones y sueños, tu perfil como viajero (más cauto, más aventurero...), tu estado de ánimo... Leer también ¿Y si el clima se convirtiera en un criterio clave de tu expatriación? La IA se equivoca (y mucho) Se habla mucho de los éxitos de la IA, pero también de sus sonoros fracasos. Los viajeros no son unánimes a la hora de valorar las IAs planificadoras de viajes. Lugares que llevan años cerrados (o que directamente no existen), consejos cuestionables, localidades inventadas... la IA no tiene reparos en cometer errores. No es difícil imaginar el impacto que ese tipo de imprecisiones podría tener en tu proyecto de expatriación. Conviene recordar que la IA recopila datos sin verificarlos: las fuentes fiables y las que no lo son pueden mezclarse sin ningún tipo de filtro. Ojo con el AI Overview: esta nueva funcionalidad de búsqueda ofrece una respuesta "personalizada, directa y relevante" en la parte superior de los resultados. El problema es que esas respuestas no siempre son acertadas. La información que resume la IA no siempre está actualizada y puede ser incorrecta. Por ejemplo: podrías recibir información errónea sobre el proceso para obtener la residencia permanente o sobre un visado al que, en realidad, no tienes derecho. Las consecuencias para tu expatriación pueden ser muy serias. La IA te da las respuestas que quieres escuchar Si muchos usuarios tienen la sensación de mantener "conversaciones de verdad" con una IA que "les lee el pensamiento", es precisamente porque estas inteligencias artificiales están diseñadas para dar las respuestas que uno desea oír. Y ahí está el problema. Porque la realidad no es lo mismo que el deseo. Un proyecto de expatriación requiere una reflexión profunda, no con una inteligencia artificial, sino con personas que puedan ayudarte a confrontar tus aspiraciones con la realidad. ¿Es viable tu proyecto? ¿Estás en condiciones (emocionales, psicológicas) de irte a vivir al extranjero? Esas respuestas las encontrarás en ti mismo y, sobre todo, hablando con personas de carne y hueso, no con una IA. Claro que depende de ti dar con los asesores adecuados. Incluso en la vida real, es arriesgado abrirse al primero que pasa. Necesitas encontrar a alguien de confianza que pueda darte un consejo honesto y bien fundamentado. Leer también Por qué tu cumpleaños se siente distinto tras mudarte al extranjero

La IA no puede liberarte de tu responsabilidad como futuro expatriado A fuerza de recurrir a la IA para cualquier cosa del día a día, tendemos a atribuirle "poderes" que no tiene. Es cierto que la IA puede ser una herramienta útil para ciertas tareas o gestiones cotidianas. Pero no te exime de tu propia responsabilidad. Del mismo modo, el proyecto de expatriación no puede delegarse en una inteligencia artificial. Difícilmente le confiarías las llaves de tu futuro al primer desconocido que te cruzas por la calle. ¿Por qué lo harías con una IA? Por eso, preguntas como "¿en qué país debería ir a vivir?" o "¿qué trabajo debería hacer?" no deberían formularse a una IA (o, si acaso, con una gran dosis de espíritu crítico). Si la usas, evita tomar sus respuestas como verdades absolutas. Haz tu propia investigación.