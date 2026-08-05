La mayoría de los expats conoce de memoria las etapas del choque cultural: luna de miel, frustración, adaptación y aceptación. Para muchos, el choque cultural ya no resulta tan impactante. Lo hemos asumido como parte del proceso, y sabemos que no debemos fiarnos de nuestras primeras impresiones sobre un nuevo destino hasta llegar a la etapa de aceptación. Pero ¿es el choque cultural igual en todas las generaciones? Cuando la información ya no escasea, cuando las apps de traducción y la inteligencia artificial hacen la comunicación mucho más fluida, cuando mantenerse en contacto con casa es más fácil que nunca y cuando puedes "vivir" tu reubicación de antemano a través de YouTube, ¿sigue existiendo realmente el choque cultural para la generación Z?
La generación Z creció expuesta a otras culturas e ideas
A diferencia de las generaciones anteriores, la generación Z creció rodeada de otras culturas, aunque fuera a distancia. Las redes sociales han hecho que la mezcla de idiomas y estilos de vida sea algo casi natural. En lugar de ver documentales sobre otros países en National Geographic o tener amigos por correspondencia al otro lado del mundo, los jóvenes de esta generación podían ver en tiempo real cómo se vive en el extranjero.
Las plataformas de streaming han permitido que las generaciones más jóvenes disfruten de dramas coreanos y telenovelas turcas. Los videojuegos online conectan en tiempo real a jugadores de Brasil con otros de Dinamarca. Vemos programas de cocina y mukbangs de Japón. Podemos comer comida china en casi cualquier ciudad. La idea está clara: hoy sabemos mucho más sobre otras personas y culturas que en cualquier época anterior.
También podemos comentar las noticias y ver qué piensan otras personas sobre los mismos acontecimientos en distintas partes del mundo. Estemos donde estemos, tenemos la posibilidad de debatir los mismos temas.
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Por qué el choque cultural sigue existiendo para la generación Z
Las herramientas digitales de hoy en día dan a la generación Z una sensación de familiaridad con "el extranjero". Sin embargo, se podría argumentar que esa familiaridad es, en cierta medida, falsa. O, al menos, engañosa. Aprendemos sobre otras personas y culturas a través de las redes sociales, ya sean medios de comunicación online o vídeos de YouTube. Pero esto tiene varios problemas.
En primer lugar, como todos sabemos a estas alturas, las redes sociales suelen mostrarnos una pequeña y muy cuidada selección de cómo son las cosas en realidad. Y muchas veces depende de quién cuenta la historia. Un influencer de viajes puede contarte lo maravilloso que fue su viaje a Egipto, mientras que otro comparte una experiencia de pesadilla.
Se puede ver claramente lo diferente que puede ser la imagen de un mismo destino en internet. Busca "China" en YouTube y encontrarás vídeos sobre cómo ese país vive en el futuro junto a otros que advierten a los viajeros de que no vayan porque es peligroso.
También sabemos cómo funciona el algoritmo: te muestra más de lo que quieres ver. Como resultado, puedes acabar atrapado en una burbuja informativa de tu propia creación, donde lo que se pierde es precisamente el matiz.
En definitiva, puede que creas que conoces un lugar. Pero cuando llegas de verdad, es posible que te sientas engañado o confundido si la realidad no coincide con lo que habías visto online.
Tom, un expatriado alemán en Tailandia, nos lo cuenta así: "Llevo 20 años viviendo en Tailandia. Y no paro de ver vídeos de recién llegados que hablan como si conocieran el país a fondo. Pero se equivocan en tantas cosas... No hablan el idioma, no conocen a la gente. Van de un lugar turístico a otro. Hablan como si supieran de lo que hablan, y la gente les escucha. Y luego me encuentro con todos esos 'downshifters' quejándose de que el país no es lo que esperaban. Claro que no. ¡Estás escuchando a gente que lleva aquí una semana!"
Cómo se manifiesta el choque cultural en la generación Z
En la novela Un mundo feliz de Huxley, el problema al que se enfrentan las personas no es la falta de información, sino su abrumadora abundancia. Hay demasiado de todo, y la gente vive en un estado de estimulación constante a base de noticias, entretenimiento, eslóganes y datos rápidos. No hay suficiente silencio para la reflexión ni el pensamiento crítico. El conocimiento existe, pero está tan diluido y fragmentado que la mayoría de la gente no tiene suficiente interés como para profundizar.
Perdona este paréntesis, pero creo que es una forma muy acertada de describir cómo puede manifestarse el choque cultural en las generaciones más jóvenes. La información está ahí fuera. Ni siquiera hace falta buscarla demasiado: está prácticamente diseñada para llegar a ti.
Pero al final del día, ¿qué es lo que realmente sabes?
Demasiada información y poca preparación real
La generación Z suele llegar a un nuevo destino con la sensación de estar bien informada. Después de ver unos cuantos vídeos sobre un lugar o seguir a algunos influencers, ya tienes la impresión de conocerlo de antemano. Pero el algoritmo tiende a mostrarnos lo más llamativo, no las contradicciones ni las complejidades. Las culturas se simplifican para hacerlas más digeribles en vídeos cortos. En internet, muchos lugares parecen cercanos y seguros. Pero cuando llegas de verdad, te das cuenta de la cantidad de facetas que tiene incluso el lugar más pequeño.
"Estaba muy emocionado con mi mudanza a Japón. Era el sueño de mi vida. Estaba obsesionado con el contenido japonés. Creo que he visto todos los vídeos de los 7/11 de Japón que existen. Siempre tuve la imagen de Japón como algo del futuro. Cuando llegué y empecé a vivir aquí, no estaba nada preparado para lo conservador que es todo en muchos aspectos, especialmente en el trabajo. Hay muy poco margen para la individualidad. Incluso fuera de la oficina, Japón funciona con normas bastante rígidas. Y cuando sales del trabajo al anochecer, no ves demasiado de ese Japón de YouTube con el que solía soñar", cuenta Paul, un expatriado británico en Japón.
Los valores pueden ser locales
Uno de los choques culturales más desconcertantes puede ser descubrir que ideas que dabas por universales son, en realidad, locales.
Por ejemplo, puede parecer que hoy en día el debate sobre la identidad de género y la inclusividad es algo global. Al menos, eso es lo que muchas redes sociales dan a entender. Pero puede que no sea así en absoluto: todo depende de lo lejos de casa que viajes.
"Antes tenía la idea de que la gente de mi edad pensaba más o menos lo mismo... Esperaba una opinión muy diferente de alguien mayor, pero por alguna razón creía que todos estábamos más o menos en la misma página. Pensando en las mismas cosas. Pero llevo un año dando clases en China y, sinceramente, esos temas no son de los que hablamos con otros expatriados ni con mis amigos chinos aquí. Parece que esas cuestiones solo eran centrales en mi país", comparte Rosa, una expatriada estadounidense en China.
Socializar requiere esfuerzo fuera de la pantalla
Depende mucho de dónde vengas, pero en algunos países todavía es necesario desconectarse en gran medida para construir relaciones significativas. Aunque las apps de citas y las redes sociales son populares en todo el mundo, su valor social en ciertas culturas está sobrevalorado. Y cuando llegas a un nuevo destino e intentas apoyarte en las aplicaciones de siempre para crear un círculo social y hacer amigos, puede que simplemente no funcione.
Por ejemplo, los países nórdicos como Dinamarca y Suecia son citados con frecuencia como lugares donde construir relaciones lleva tiempo. Los nórdicos suelen describirse como educados pero distantes, y muy celosos de su privacidad.
El choque de no ser especial
De nuevo, esto tiene que ver con las redes sociales. Las aplicaciones han creado el "síndrome del personaje principal" del que muchos sufrimos. Puede que esto no sea exclusivo de la generación Z, pero tienen más probabilidades de "contagiarse". Tu vida a menudo parece una historia central, con todo el mundo mirando, comentando y haciendo de fondo.
En el extranjero, las cosas pueden sentirse de otra manera. Habrá menos personas pendientes de tu vida. Y si no hablas el idioma y todavía no participas activamente en la comunidad local, puede que empieces a sentirte como un NPC (personaje no jugable), simplemente parte del escenario.
Aunque esto depende mucho del destino al que te mudes, ya que algunos expatriados describen el efecto contrario. "Antes de mudarme a Shanghái era muy tímido, un introvertido de manual. Pero era el único extranjero en mi nuevo trabajo y todo el mundo quería hablar conmigo. Fue una locura: pasé de hablar con tres personas al mes a ser el centro de atención todos los días. Me sentía como una celebridad en la oficina, así que sí, definitivamente viví eso del personaje principal", cuenta Patrick, un expatriado británico en China.
¿Cómo son las etapas del choque cultural para la generación Z?
Como no soy representante de la generación Z, esta parte del artículo implica cierta especulación. Pero me baso en lo que he aprendido hablando con viajeros y expatriados de esta generación, y en lo que he leído en varios hilos de Reddit. Así es como podrían verse las etapas del choque cultural en la generación Z.
Etapa uno: confianza antes de llegar
Incluso antes de aterrizar en un nuevo lugar, puede que te sientas más que preparado. Has visto los vídeos, has seguido a los locales, has aprendido algo de jerga local... Ya sabes dónde tomar el mejor café y cuál es el street food del momento.
Estás emocionado, claro. Pero hay menos misterio. Y puede que llegues con una maleta metafórica cargada de expectativas sobre cómo van a ser las cosas.
Lo que para las generaciones anteriores era la fase de luna de miel, ese enamoramiento inicial con todo lo del nuevo destino, para la generación Z puede ser un estado de tranquila confianza. Sientes que sabes lo que te espera y no anticipas grandes sorpresas.
Etapa dos: las expectativas se desmoronan
Aquí es básicamente donde empieza el choque cultural. No surge tanto de que las cosas sean "extrañas", sino del desajuste entre lo que creías que iba a ser y la realidad, bastante más compleja, de cómo son las cosas.
Esta etapa puede ser más dura que la típica fase de frustración, porque se siente como algo personal. Eres tú quien ha calculado mal. Es menos un reto externo y más una pregunta interna: "¿Soy yo el problema?"
Etapa tres: sobreestimulación
Una de las grandes diferencias entre la generación Z y los expatriados de generaciones anteriores es que los primeros no pierden realmente el contacto con su lugar de origen. Siguen "conectados", por así decirlo. Usan las mismas aplicaciones, siguen los mismos medios, mantienen los mismos círculos sociales online. Nunca aterrizas del todo en el nuevo destino.
Valerie, una expatriada italiana en China, lo describe así: "Mi primer año en el extranjero sentía que estaba constantemente enviando informes a casa... Todo el mundo me pedía fotos, historias; siempre estaba online, siempre intentando encontrar algo interesante para impresionar a mis amigos. Todos estaban muy emocionados por mí, pero yo me sentía agotada... Era como si ahora tuviera que demostrar algo en dos sitios a la vez: aquí en China y en casa."
Ese es el problema. Para las generaciones anteriores, mudarse al extranjero era una especie de escape. Pero para muchos expatriados de la generación Z, esa opción no existe. Esto puede generar un tipo muy particular de agotamiento mental: tener la cabeza en dos lugares al mismo tiempo.
Etapa cuatro: fricción de identidad
Para muchos, esta es probablemente la fase que se siente con más intensidad. Las cosas que formaban el núcleo de tu identidad, tus valores, tu sentido del humor, tus ideas, tu forma de expresarte, no encajan sin más en el nuevo lugar. Necesitan ajustarse, o tienes que asumir que serás un forastero.
Algunos reaccionan encogiéndose. Otros sobrecompensan intentando preservar hasta el último detalle de su identidad anterior. Ambas respuestas son, en el fondo, formas de adaptación. Al final, lo que funciona para la mayoría es un punto intermedio.
Etapa cinco: adaptación
Da la sensación de que la generación Z está creando su propia versión de lo que significa adaptarse. Los "expatriados de antes" solían elegir entre dos opciones: la adaptación y aceptación total, o la resistencia total. Por eso en muchos lugares existen barrios como el Chinatown o Brighton Beach, zonas donde personas que se mudaron a un nuevo país optaron por conservar la mayor parte de sí mismas y de su estilo de vida original.
"Argentina tiene una mezcla curiosa de expatriados. Están los de la generación mayor, que tienen sus tiendas rusas, sus grupos, hablan ruso entre ellos y su español tiene un acento marcado. Llegaron en los años 90 y parece que se trajeron toda una época consigo. Y luego están los 'nuevos expatriados'. En la calle no los distinguirías de los locales. También tienden a relacionarse más con el entorno, intentan montar negocios para los argentinos y formar parte de la comunidad hispanohablante", comparte Ana, una expatriada rusa en Argentina.
Para la generación Z, ninguna de estas dos opciones parece suficiente. A menudo quieren seguir siendo ellos mismos, pero también están abiertos a nuevas formas de hacer las cosas y de vivir. Como resultado, desarrollan una especie de experiencia expatriada híbrida: conservas lo que funciona, sueltas lo que no, y cambias de registro constantemente.
Etapa 6: el sentido de pertenencia
Tengo la impresión de que los expatriados más jóvenes tienen menos ilusiones y se obsesionan menos con la idea de pertenecer plenamente a algún lugar. Para ellos, la reubicación suele convertirse en una cuestión de competencia y comodidad. Una vez que hablan el idioma, saben cómo pedir cita y entienden los aspectos básicos del estilo de vida local, eso ya es suficiente para seguir adelante.
El sentido de pertenencia, en este caso, es más práctico que emocional o existencial. En cierto modo, esto facilita las cosas y te permite dejar de cuestionarte a cada paso.
Entonces, ¿sigue existiendo el choque cultural para la generación Z? Lo más probable es que sí.
Pero no es el choque de lo desconocido. Tiene más que ver con la ya famosa brecha entre lo que vemos online y la realidad. Aunque, al igual que con las generaciones anteriores, el choque cultural representa una oportunidad extraordinaria para ir más allá de los estereotipos y las expectativas, y descubrir algo nuevo. También sobre uno mismo.