También podemos comentar las noticias y ver qué piensan otras personas sobre los mismos acontecimientos en distintas partes del mundo. Estemos donde estemos, tenemos la posibilidad de debatir los mismos temas.

Las plataformas de streaming han permitido que las generaciones más jóvenes disfruten de dramas coreanos y telenovelas turcas. Los videojuegos online conectan en tiempo real a jugadores de Brasil con otros de Dinamarca. Vemos programas de cocina y mukbangs de Japón. Podemos comer comida china en casi cualquier ciudad. La idea está clara: hoy sabemos mucho más sobre otras personas y culturas que en cualquier época anterior.

A diferencia de las generaciones anteriores, la generación Z creció rodeada de otras culturas, aunque fuera a distancia. Las redes sociales han hecho que la mezcla de idiomas y estilos de vida sea algo casi natural. En lugar de ver documentales sobre otros países en National Geographic o tener amigos por correspondencia al otro lado del mundo, los jóvenes de esta generación podían ver en tiempo real cómo se vive en el extranjero .

Por qué el choque cultural sigue existiendo para la generación Z

Las herramientas digitales de hoy en día dan a la generación Z una sensación de familiaridad con "el extranjero". Sin embargo, se podría argumentar que esa familiaridad es, en cierta medida, falsa. O, al menos, engañosa. Aprendemos sobre otras personas y culturas a través de las redes sociales, ya sean medios de comunicación online o vídeos de YouTube. Pero esto tiene varios problemas.

En primer lugar, como todos sabemos a estas alturas, las redes sociales suelen mostrarnos una pequeña y muy cuidada selección de cómo son las cosas en realidad. Y muchas veces depende de quién cuenta la historia. Un influencer de viajes puede contarte lo maravilloso que fue su viaje a Egipto, mientras que otro comparte una experiencia de pesadilla.

Se puede ver claramente lo diferente que puede ser la imagen de un mismo destino en internet. Busca "China" en YouTube y encontrarás vídeos sobre cómo ese país vive en el futuro junto a otros que advierten a los viajeros de que no vayan porque es peligroso.

También sabemos cómo funciona el algoritmo: te muestra más de lo que quieres ver. Como resultado, puedes acabar atrapado en una burbuja informativa de tu propia creación, donde lo que se pierde es precisamente el matiz.

En definitiva, puede que creas que conoces un lugar. Pero cuando llegas de verdad, es posible que te sientas engañado o confundido si la realidad no coincide con lo que habías visto online.

Tom, un expatriado alemán en Tailandia, nos lo cuenta así: "Llevo 20 años viviendo en Tailandia. Y no paro de ver vídeos de recién llegados que hablan como si conocieran el país a fondo. Pero se equivocan en tantas cosas... No hablan el idioma, no conocen a la gente. Van de un lugar turístico a otro. Hablan como si supieran de lo que hablan, y la gente les escucha. Y luego me encuentro con todos esos 'downshifters' quejándose de que el país no es lo que esperaban. Claro que no. ¡Estás escuchando a gente que lleva aquí una semana!"

Cómo se manifiesta el choque cultural en la generación Z

En la novela Un mundo feliz de Huxley, el problema al que se enfrentan las personas no es la falta de información, sino su abrumadora abundancia. Hay demasiado de todo, y la gente vive en un estado de estimulación constante a base de noticias, entretenimiento, eslóganes y datos rápidos. No hay suficiente silencio para la reflexión ni el pensamiento crítico. El conocimiento existe, pero está tan diluido y fragmentado que la mayoría de la gente no tiene suficiente interés como para profundizar.

Perdona este paréntesis, pero creo que es una forma muy acertada de describir cómo puede manifestarse el choque cultural en las generaciones más jóvenes. La información está ahí fuera. Ni siquiera hace falta buscarla demasiado: está prácticamente diseñada para llegar a ti.

Pero al final del día, ¿qué es lo que realmente sabes?

Demasiada información y poca preparación real

La generación Z suele llegar a un nuevo destino con la sensación de estar bien informada. Después de ver unos cuantos vídeos sobre un lugar o seguir a algunos influencers, ya tienes la impresión de conocerlo de antemano. Pero el algoritmo tiende a mostrarnos lo más llamativo, no las contradicciones ni las complejidades. Las culturas se simplifican para hacerlas más digeribles en vídeos cortos. En internet, muchos lugares parecen cercanos y seguros. Pero cuando llegas de verdad, te das cuenta de la cantidad de facetas que tiene incluso el lugar más pequeño.

"Estaba muy emocionado con mi mudanza a Japón. Era el sueño de mi vida. Estaba obsesionado con el contenido japonés. Creo que he visto todos los vídeos de los 7/11 de Japón que existen. Siempre tuve la imagen de Japón como algo del futuro. Cuando llegué y empecé a vivir aquí, no estaba nada preparado para lo conservador que es todo en muchos aspectos, especialmente en el trabajo. Hay muy poco margen para la individualidad. Incluso fuera de la oficina, Japón funciona con normas bastante rígidas. Y cuando sales del trabajo al anochecer, no ves demasiado de ese Japón de YouTube con el que solía soñar", cuenta Paul, un expatriado británico en Japón.

Los valores pueden ser locales

Uno de los choques culturales más desconcertantes puede ser descubrir que ideas que dabas por universales son, en realidad, locales.

Por ejemplo, puede parecer que hoy en día el debate sobre la identidad de género y la inclusividad es algo global. Al menos, eso es lo que muchas redes sociales dan a entender. Pero puede que no sea así en absoluto: todo depende de lo lejos de casa que viajes.

"Antes tenía la idea de que la gente de mi edad pensaba más o menos lo mismo... Esperaba una opinión muy diferente de alguien mayor, pero por alguna razón creía que todos estábamos más o menos en la misma página. Pensando en las mismas cosas. Pero llevo un año dando clases en China y, sinceramente, esos temas no son de los que hablamos con otros expatriados ni con mis amigos chinos aquí. Parece que esas cuestiones solo eran centrales en mi país", comparte Rosa, una expatriada estadounidense en China.

Socializar requiere esfuerzo fuera de la pantalla

Depende mucho de dónde vengas, pero en algunos países todavía es necesario desconectarse en gran medida para construir relaciones significativas. Aunque las apps de citas y las redes sociales son populares en todo el mundo, su valor social en ciertas culturas está sobrevalorado. Y cuando llegas a un nuevo destino e intentas apoyarte en las aplicaciones de siempre para crear un círculo social y hacer amigos, puede que simplemente no funcione.

Por ejemplo, los países nórdicos como Dinamarca y Suecia son citados con frecuencia como lugares donde construir relaciones lleva tiempo. Los nórdicos suelen describirse como educados pero distantes, y muy celosos de su privacidad.

El choque de no ser especial

De nuevo, esto tiene que ver con las redes sociales. Las aplicaciones han creado el "síndrome del personaje principal" del que muchos sufrimos. Puede que esto no sea exclusivo de la generación Z, pero tienen más probabilidades de "contagiarse". Tu vida a menudo parece una historia central, con todo el mundo mirando, comentando y haciendo de fondo.

En el extranjero, las cosas pueden sentirse de otra manera. Habrá menos personas pendientes de tu vida. Y si no hablas el idioma y todavía no participas activamente en la comunidad local, puede que empieces a sentirte como un NPC (personaje no jugable), simplemente parte del escenario.

Aunque esto depende mucho del destino al que te mudes, ya que algunos expatriados describen el efecto contrario. "Antes de mudarme a Shanghái era muy tímido, un introvertido de manual. Pero era el único extranjero en mi nuevo trabajo y todo el mundo quería hablar conmigo. Fue una locura: pasé de hablar con tres personas al mes a ser el centro de atención todos los días. Me sentía como una celebridad en la oficina, así que sí, definitivamente viví eso del personaje principal", cuenta Patrick, un expatriado británico en China.