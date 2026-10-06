El encuentro anual de referencia para los profesionales internacionales de la ciudad se celebrará el sábado 24 de octubre en el Museo Marítimo de Barcelona con entrada gratuita. El evento reunirá a 84 expositores, ofrecerá 68 actividades y ampliará los recursos para facilitar la integración de la comunidad internacional.

El Barcelona International Community Day celebrará este año su decimotercera edición. Impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, el evento se ha consolidado como el gran encuentro anual de la comunidad internacional y un espacio de referencia para facilitar la acogida, la integración y las oportunidades profesionales a las personas de todo el mundo que viven y trabajan en la ciudad. La edición de este año llega con un crecimiento tanto en participación como en programación. La feria de empresas, entidades y asociaciones alcanzará la cifra récord de 84 expositores, la más alta de su historia, mientras que el programa ofrecerá 68 actividades, con especial énfasis en la integración lingüística, la participación comunitaria, el acceso a los servicios municipales y las oportunidades profesionales. El acceso será gratuito, entre las 10 y las 19 h, con registro previo en barcelona.cat/internationalcommunityday.

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Una feria con todo lo necesario para establecerse en Barcelona La feria de expositores es uno de los grandes atractivos del encuentro. Un año más, reunirá a empresas, instituciones públicas, asociaciones y centros educativos que ofrecen productos, servicios e iniciativas útiles para la comunidad internacional. Gracias a los 86 expositores de este año, las personas asistentes podrán informarse sobre ámbitos muy diversos, como vivienda, fiscalidad, salud, educación, servicios legales, aprendizaje de idiomas, relocation, educación y formación internacionales o actividades deportivas, entre otros. Esta edición, casi la mitad de los expositores (el 45 %) son entidades públicas y asociativas, lo que refuerza el carácter integrador del evento. Además, un 26 % de los expositores participarán por primera vez. Entre los participantes podrán encontrarse las diversas empresas e instituciones que colaboran con el evento para enriquecer la experiencia de los asistentes con mejoras técnicas, actividades y experiencias complementarias. Se trata de Banc Sabadell, CaixaBank, Allianz, Eres Relocation, el Palau de la Música Catalana – Orfeó Català, Old Irish Pub, Grupo Arenal y La Granja. Leer también Vivir en Mallorca: la historia de Doug Underwood, de una oportunidad laboral a encontrar su hogar

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Más recursos para facilitar la integración La integración será uno de los grandes ejes de la edición de este año. El Barcelona International Community Day ampliará los recursos dedicados al aprendizaje del catalán con la participación del Centro de Normalización Lingüística, el Ateneo Barcelonés, la Coordinadora de Asociaciones por la Lengua Catalana y la iniciativa Speak Catalan. También se reforzarán las opciones para conocer el tejido asociativo de la ciudad y fomentar la participación de los asistentes en iniciativas de voluntariado gracias a la presencia de entidades como la Plataforma de Fiestas Mayores de Barcelona y la Federación Catalana de Voluntariado Social. El Ayuntamiento de Barcelona ampliará igualmente su espacio institucional, que reunirá servicios municipales como Barcelona International Welcome, Barcelona Activa, Bibliotecas de Barcelona, Comercio y Mercados, BSM, Barcelona Deportes, Guardia Urbana o Bomberos, entre otros.