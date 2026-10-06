El encuentro anual de referencia para los profesionales internacionales de la ciudad se celebrará el sábado 24 de octubre en el Museo Marítimo de Barcelona con entrada gratuita. El evento reunirá a 84 expositores, ofrecerá 68 actividades y ampliará los recursos para facilitar la integración de la comunidad internacional.
El Barcelona International Community Day celebrará este año su decimotercera edición. Impulsado por el Ayuntamiento de Barcelona, el evento se ha consolidado como el gran encuentro anual de la comunidad internacional y un espacio de referencia para facilitar la acogida, la integración y las oportunidades profesionales a las personas de todo el mundo que viven y trabajan en la ciudad.
La edición de este año llega con un crecimiento tanto en participación como en programación. La feria de empresas, entidades y asociaciones alcanzará la cifra récord de 84 expositores, la más alta de su historia, mientras que el programa ofrecerá 68 actividades, con especial énfasis en la integración lingüística, la participación comunitaria, el acceso a los servicios municipales y las oportunidades profesionales.
Una feria con todo lo necesario para establecerse en Barcelona
La feria de expositores es uno de los grandes atractivos del encuentro. Un año más, reunirá a empresas, instituciones públicas, asociaciones y centros educativos que ofrecen productos, servicios e iniciativas útiles para la comunidad internacional.
Gracias a los 86 expositores de este año, las personas asistentes podrán informarse sobre ámbitos muy diversos, como vivienda, fiscalidad, salud, educación, servicios legales, aprendizaje de idiomas, relocation, educación y formación internacionales o actividades deportivas, entre otros.
Esta edición, casi la mitad de los expositores (el 45 %) son entidades públicas y asociativas, lo que refuerza el carácter integrador del evento. Además, un 26 % de los expositores participarán por primera vez.
Entre los participantes podrán encontrarse las diversas empresas e instituciones que colaboran con el evento para enriquecer la experiencia de los asistentes con mejoras técnicas, actividades y experiencias complementarias. Se trata de Banc Sabadell, CaixaBank, Allianz, Eres Relocation, el Palau de la Música Catalana – Orfeó Català, Old Irish Pub, Grupo Arenal y La Granja.
Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación
Más recursos para facilitar la integración
La integración será uno de los grandes ejes de la edición de este año. El Barcelona International Community Day ampliará los recursos dedicados al aprendizaje del catalán con la participación del Centro de Normalización Lingüística, el Ateneo Barcelonés, la Coordinadora de Asociaciones por la Lengua Catalana y la iniciativa Speak Catalan.
También se reforzarán las opciones para conocer el tejido asociativo de la ciudad y fomentar laparticipación de los asistentes en iniciativas de voluntariado gracias a la presencia de entidades como la Plataforma de Fiestas Mayores de Barcelona y la Federación Catalana de Voluntariado Social.
El Ayuntamiento de Barcelona ampliará igualmente su espacio institucional, que reunirá servicios municipales como Barcelona International Welcome, Barcelona Activa, Bibliotecas de Barcelona, Comercio y Mercados, BSM, Barcelona Deportes, Guardia Urbana o Bomberos, entre otros.
Actividades para informarse, encontrar trabajo, relacionarse y divertirse
La jornada ofrecerá un amplio programa con cápsulas informativas, conferencias, mesas redondas y talleres donde se abordarán cuestiones prácticas como búsqueda de trabajo, emprendimiento, fiscalidad, salud y atención médica, aprendizaje del catalán, educación pública o trámites administrativos.
El empleo volverá a ocupar un lugar destacado dentro de la programación. Barcelona Activa ofrecerá servicios específicos para facilitar la búsqueda de trabajo, como un espacio de fotografía profesional para el currículum, herramientas de realidad virtual para preparar entrevistas laborales y diversos talleres prácticos.
Por otra parte, la fundación Mobile World Capital Barcelona impulsará la participación de empresas multinacionales y hubs tecnológicos para conectar el talento internacional con oportunidades profesionales en la ciudad.
Entre las principales novedades destaca la nueva traducción simultánea con inteligencia artificial en el auditorio, que permitirá seguir las conferencias con más facilidad a la audiencia internacional.
Un año más, también habrá tiempo para el entretenimiento y la diversión. A lo largo de la jornada, se ofrecerán actuaciones musicales, un espectáculo de stand-up comedy, un concierto de habaneras con ron quemado y un pasacalle de dragones y leones chinos, además de una visita guiada al Museo Marítimo y actividades infantiles.
Como cada año, la jornada contará con la participación de los anfitriones y anfitrionas, seis profesionales internacionales establecidos en Barcelona que se unen al listado de ponentes y personas expertas participantes en el evento para compartir su experiencia en la ciudad con los asistentes.
El Barcelona International Community Day está dirigido tanto a las personas internacionales recién llegadas a la ciudad como a aquellas que hace tiempo que viven en ella, pero también es una invitación a todos los barceloneses y barcelonesas interesados en conocer mejor a la comunidad internacional de su ciudad y en contribuir a su integración.
La edición anterior contó con 5 432 personas inscritas procedentes de 131 países, consolidando el evento como la cita de referencia para el talento internacional establecido en Barcelona.
Barcelona City Council, a través de la Dirección de Promoción Económica Internacional, trabaja para que la ciudad sea un lugar atractivo y acogedor para el talento internacional, ofreciendo servicios y recursos que faciliten su llegada, integración y permanencia. El portal Barcelona International Welcome ofrece la información práctica necesaria para vivir, trabajar e instalarse en la ciudad, además de proponer un amplio programa de actividades a lo largo del año.