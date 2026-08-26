Mudarse al extranjero en solitario tiene mucho de aventura. Hacerlo en familia es una mezcla de aventura y adaptación. Puede que sientas la tentación de llevarte "el hogar" contigo, porque resulta familiar y seguro. Pero recrearlo en un entorno completamente nuevo puede exigir tanto esfuerzo, dinero e inconvenientes que muchas familias expatriadas acaban concluyendo que no merece la pena. En cambio, apuestan por reinventarse y buscan la manera de sacar el máximo partido a su nuevo entorno.

Los niños se adaptan antes Uno de los mayores temores de los padres que se trasladan con sus hijos es que el cambio trastorne profundamente sus vidas. Este miedo es, con frecuencia, lo que les lleva a intentar reproducir las rutinas del hogar con la mayor fidelidad posible. Y sin embargo, en las comunidades de expatriados surge una y otra vez la misma conclusión sorprendente: son precisamente los niños quienes se adaptan antes al nuevo entorno. Como cuenta un expatriado en Reddit: "Estaba tan preocupado por cómo llevaría mi hijo la transición que me olvidé de cuidarme a mí mismo y de recordar que soy yo quien marca el tono para él. Mi hijo se ha adaptado y está prosperando. Yo, en cambio, lucho contra el aislamiento, la falta de una red de apoyo, el roce cotidiano de tener que reaprender cosas que antes me salían de forma natural (hacer la compra, rellenar formularios, etc.) y las diferencias culturales." Para los adultos, la adaptación suele ser más complicada. Es comprensible: simplemente has pasado más tiempo, en términos físicos, en tu hogar anterior. Es fácil caer en la trampa de comparar todo lo del nuevo lugar con "cómo eran las cosas antes". Y nuestro cerebro es muy hábil siguiendo el famoso camino de menor resistencia: tendemos a refugiarnos en los hábitos conocidos. Pero si tu hijo muestra curiosidad por el nuevo país y tiene ganas de probar cosas, puede ser una oportunidad magnífica para empezar a flexibilizar las rutinas de siempre y abrir espacio a la exploración. Leer también Expatriación: ¿huir o reinventarse en el extranjero?

Las tradiciones no tienen por qué desaparecer, pero sí evolucionan Otra preocupación habitual en las familias con hijos es que, tras mudarse al extranjero, los niños pierdan el vínculo con las tradiciones familiares. Si el destino es culturalmente muy diferente, el temor a que ciertas festividades se pierdan y ciertas costumbres caigan en el olvido es perfectamente comprensible. Para muchos padres, la posibilidad de que sus hijos hablen cada vez menos su lengua materna, o que dejen de hablarla del todo, resulta especialmente inquietante. Y según muchas familias expatriadas, estos temores están más que justificados. "De verdad pensé que me esforzaría más por mantener nuestras celebraciones. Pero solo lo sostuvimos durante dos años. Las fiestas de aquí son simplemente más divertidas. Halloween, el 4 de julio con los fuegos artificiales, la Navidad con todas las decoraciones... A mi hija le encanta todo eso, y no quería privarla de lo que viven sus amigos aquí. Creo que solo conservamos una de nuestras tradiciones: celebramos el Año Nuevo a la manera rusa, pero el resto, sinceramente, no me imagino pudiendo con todo", cuenta Marina, una expatriada rusa en Estados Unidos. Otros expatriados adoptan un enfoque más estructurado para preservar lo que consideran importante. "Antes de mudarnos acordamos que en casa solo hablaríamos español y que nuestro hogar sería 'nuestro pequeño México'. Cumplimos esa promesa a día de hoy, cinco años después de la mudanza. Pero mis hijos no son mexicanos de la misma manera que mi marido y yo. Tienen tantísimas cosas fuera de casa: amigos, el colegio, ideas nuevas a cada momento. Ven el mundo de una forma muy distinta, y creo que eso es algo bueno", dice Sofía, una expatriada mexicana en China. Quizás lo mejor de llevar a tu familia al extranjero es que el horizonte de tus hijos se amplía de una manera completamente natural. Este nuevo conocimiento los hará inevitablemente diferentes. Pero para las familias expatriadas, eso no debería ser motivo de tristeza, sino de orgullo. La capacidad de adaptarse y abrirse a lo nuevo es precisamente lo que hace a los niños resilientes.

Únete a la comunidad Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación Registro 100 % gratuito

Recrear el hogar es una respuesta natural Como inmigrantes, a menudo nos animan a combatir la morriña. Es un sentimiento que nos ancla al pasado e impide que exploremos y avancemos. Aunque esto es cierto en términos generales, la morriña sigue siendo una emoción completamente natural. Seguramente habrás notado que aparece con más fuerza en los momentos de mayor estrés o tristeza. Refugiarse en lo conocido es nuestra respuesta instintiva. Como comparte un expatriado: "Después de 2,5 años fuera de casa, ya me he acostumbrado a que estos sentimientos de morriña vayan y vengan en ciclos. Creo que ahora mismo estoy pasando por otra de esas etapas, y en mí se manifiesta sobre todo como un deseo de no relacionarme tanto con la gente de aquí. Siempre he tenido tendencia a sentirme un extraño, incluso antes de irme al extranjero, y la morriña parece activar esa predisposición todavía más. Es como si quisiera dejar de esforzarme por construir y profundizar vínculos con las personas, y entrara en una especie de modo de aislamiento." Otros encuentran consuelo en recrear los pequeños detalles, como nos cuenta María, una expatriada rusa en Türkiye: "Cuando me siento triste, voy a la tienda rusa del barrio; hay una que me encanta, aunque queda un poco lejos de casa, pero aun así voy. A veces vamos todos juntos, compramos algunas cosas que nos gustan y luego preparo una comida como la de siempre, como en casa. Es algo sencillo, pero hace que todos nos sintamos mejor." Un artículo de The Guardian pone de manifiesto que el debate entre recrear el hogar y abrirse a lo nuevo puede surgir fácilmente dentro de una misma familia. El artículo describe las diferencias de opinión en una pareja que se ha mudado recientemente del Reino Unido a España. "Creo que a Dave le gustan demasiado las comodidades de casa y no hace suficiente esfuerzo por abrirse a cosas nuevas. Cuando viajamos, mete tantas cosas de Gran Bretaña en la maleta que me pregunto: ¿para qué venimos al extranjero? Trae condimento jerk, Marmite y Mini Cheddars. Me gustan todas esas cosas, pero no creo que las necesitemos cuando nos hemos mudado a un país con productos mucho mejores." Dave, por su parte, defiende el valor del confort, del calor del hogar: "Creo que las comodidades de casa son importantes cuando estás en el extranjero. Te hacen sentir más arraigado en tu nuevo espacio." Esto sugiere que, en ocasiones, la diferencia de enfoque tiene que ver con la personalidad. Hay personas que genuinamente encuentran más valor en las pequeñas comodidades cotidianas que otras. Para ellas, procurarse esos pequeños placeres no es una forma de esconderse, sino de crear un entorno en el que puedan sentirse bien de manera continua. Leer también Cómo sentirse como en casa después de mudarse al extranjero

El hogar va cambiando poco a poco, y eso está bien Algo que también señalan los expatriados de larga trayectoria es que la propia idea de lo que significa "hogar" empieza a transformarse. Al principio, hogar es naturalmente el lugar que dejaste atrás: allí tenías tus tradiciones, conocías cada calle, ibas a tu restaurante favorito los fines de semana... Pero con el paso del tiempo, los contornos de esa definición se van difuminando. A medida que el nuevo lugar se cuela también en tu identidad, puede que llegues a un punto en el que ningún sitio sea hogar al cien por cien. Un expatriado describe esta sensación como desconcertante: "Cuando me mudé a Múnich hace unos 15 años, sí, fue un reto: nuevo idioma, sistemas diferentes, ajustes culturales. Pero había una narrativa clara: me estoy adaptando a un lugar nuevo. Tenía sentido. Ahora, en cambio, cuando vuelvo a casa (Estados Unidos), me resulta extrañamente más desconcertante. Es como si se supusiera que tengo que volver a ser americano sin más, pero ya no encajo del todo. Los amigos y la familia esperan que seas la misma persona que se fue, pero ya no lo eres. Y tampoco eres del todo alemán, así que te quedas flotando en ese extraño espacio intermedio. La mudanza original se sentía como crecimiento y aventura. Volver es como intentar ponerte ropa que ya no te queda bien." Esta sensación les resulta familiar a muchos expatriados, y son frecuentes comentarios como: "Bienvenido al club. Ya eres oficialmente apátrida, como muchos de nosotros. De momento no hay cura conocida. Si la encuentras, avísanos." Vivir esto en familia tiene sus ventajas y sus complicaciones. La ventaja es que cuentas con tu red de apoyo más cercana: la familia es el hogar de cada uno de sus miembros, y eso hace que los desafíos sean más llevaderos. Ahora bien, cada miembro puede estar viviendo la transición a su manera, con algunos pasándolo peor que otros. Aylin, una expatriada turca en Tailandia, comparte su experiencia: "A mí me costó mucho más sentirme en casa en Phuket que a mis hijos. Ellos lo amaban todo: la playa, el colegio, las actividades. La que se sentía perdida y sola era yo. Si no hubiera sido porque ellos lo estaban pasando tan bien, me habría ido sin dudarlo. Pero como me quedaba por ellos, empecé a ir a los sitios que querían visitar, me involucré en el colegio, conocí a otros padres... Empecé a verlo todo a través de su experiencia, y ahora por fin estoy empezando a sentirme en casa aquí." Eso es lo que tiene contar con la familia o un círculo cercano a tu lado: siempre habrá alguien con quien compartir los buenos y los malos momentos, y a veces ver las cosas desde su perspectiva puede ayudarte a combatir tus propios demonios de la reubicación. El truco, como apuntan algunos expatriados, está en ofrecer apoyo cuando se necesita, pero sin pasarse. "Fui yo quien trasladó a mi familia a Hong Kong por motivos de trabajo, así que me sentía responsable. Durante los dos primeros años intenté compensarles por haberles hecho mudarse... Traté de que el cambio pareciera lo más pequeño posible, animé a todos a hacer amigos, los apunté a deportes que eran 'igual que en casa'. Ahora que llevamos siete años aquí, siento que les robé sus propias experiencias. Me sentía culpable y lo microgestione todo. Y creo que por mi culpa se perdieron la oportunidad de encontrar su propio camino para enamorarse de este lugar, porque ahora sí que lo queremos todos", cuenta Gary, un expatriado británico en Hong Kong. Dar el salto "Creo que todo depende de cuáles sean tus planes. Nosotros sabíamos que nos mudábamos para siempre, así que nos lanzamos de lleno. Estamos aprendiendo el idioma, intentamos formar parte de la cultura. Todavía no tenemos hijos, pero si los tenemos, nacerán aquí y serán brasileños. Siempre recordaremos de dónde venimos; todos tenemos esas partes de nuestra vida 'anterior' que queremos conservar. Pero creo que es natural que cambiemos a medida que nos movemos y vemos más mundo; esto es simplemente evolución", comparte Miroslav, un expatriado ucraniano en Brasil. Tu disposición a aceptar el cambio dependerá en gran medida del tiempo que vayas a quedarte. Tolerar algunas incomodidades o tomarse el choque cultural con humor es más fácil si estás en una asignación temporal o simplemente explorando un destino. Pero abrazar un estilo de vida diferente, si ese va a ser tu panorama en el futuro previsible, es otra historia. Leer también Cómo las redes sociales moldean el choque cultural de la generación Z