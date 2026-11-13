Clémence, de 31 años, dejó su puesto de profesora en Aix-en-Provence para seguir a su marido a Tailandia. «Al principio estaba eufórica. Todo era nuevo: el clima, los paisajes, la sensación de haber cambiado de vida por fin. Vivía en una nube. Pero al cabo de unas semanas, empecé a bajar de ese pedestal. Con mi visado, no tenía derecho a trabajar. Los niños estaban en el colegio todo el día y mi marido salía de casa muy temprano. Así que me ocupaba de la compra, de la casa, de todas esas pequeñas cosas del día a día. Al principio no me importaba. Teníamos tantísimos trámites por delante: desengancharnos del sistema francés, buscar coche, entender el papeleo administrativo... Eso me mantuvo ocupada. Me sentía útil, con un papel real en esa transición. Pero cuando todo se estabilizó, noté un vacío enorme. Los días se me hacían interminables. Soy una persona hiperactiva, siempre en movimiento. Y de repente me encontré dando vueltas sin rumbo. Con el tiempo, empecé a sentirme inútil. Lo más duro era que, visto desde fuera, todo parecía perfecto. Pero por dentro me sentía completamente apagada.»

Cuando el currículum desaparece y la mirada cambia

Élodie, de 38 años, siguió a su marido a México hace cinco años. «En Bélgica era jefa de proyectos. Era estimulante y gratificante. Llevaba un ritmo frenético: plazos de entrega, reuniones continuas, un montón de compañeros, proyectos que sacar adelante. ¡Todo lo que se puede pedir! Me encantaba, de verdad. Era mi adrenalina. Y también, en cierto modo, mi identidad. Luego nos fuimos a México. Mi marido tenía una oportunidad de oro, así que nos lanzamos. Yo estaba muy ilusionada. Guardé los trajes de chaqueta y dimos un giro de ciento ochenta grados. Al principio, como todo era nuevo y también necesitaba descansar un poco, disfruté de verdad de ese respiro. Pero una mañana, me acuerdo perfectamente, me quedé en la cama. Me pregunté para qué levantarme. Y me puse a llorar como una niña. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que echaba de menos mi vida anterior. Echaba de menos mi trabajo. Echaba de menos a mis compañeros. Empecé a deprimirme. Cada vez que conocíamos a alguien, volvía la pregunta inevitable: "¿Y tú, a qué te dedicas?". La temía. Sentía que perdía interés a los ojos de los demás. No sé si era cosa mía o si era real. Cuando mi marido llegaba del trabajo, yo no tenía gran cosa que contarle. Eso empezó a afectar a nuestra relación, porque en el fondo le envidiaba: él se movía, veía gente, trabajaba, tenía cosas que contar. Una noche lo hablamos. Me dijo: "Cariño, tienes que encontrar cosas que hacer, o vas a hundirte." Le hice caso. Primero intenté lanzar un blog, pero lo dejé después de cuatro entradas. Luego me metí en la repostería, aunque tampoco duró mucho. Lo peor, creo, era el aburrimiento y los días que se repetían sin ningún propósito. Y encima me daba vergüenza decir que no tenía "nada que hacer". Así que decía que me ocupaba de la familia y gestionaba la logística del hogar. Lo cual es verdad. Pero en el fondo, eso no llena un día entero. Todo el mundo lo sabe. No cuando estás sola, lejos de todo lo que conoces, y siempre has sido una persona activa», cuenta.

Este cambio de mirada es un verdadero reto. Algunas tienen que reaprender a existir sin una validación externa inmediata. «Claramente, tuve que ponerle estructura a mis días. Una rutina de verdad, como antes», cuenta Marie-Alice, madre de dos hijos instalada en Lisboa. «Retomé el deporte y me marqué horarios para aprender portugués. Hice todo lo posible por darle ritmo a la semana: lunes deporte, martes compra, miércoles actividades con los niños, jueves voluntariado. Eso sí, tampoco hay que caer en la huida constante. Pero yo, al menos, sé que necesito salir de casa un poco cada día. Si no, la vida se me hace monótona.»

Estructurar los días es un denominador común en todos estos testimonios: sin un marco, el tiempo se diluye y la motivación se apaga.

Recuperar las pasiones y el vínculo social

La soledad es uno de los golpes más desestabilizadores, incluso en un país soleado, incluso rodeada de familia. «Mi marido se iba a trabajar, los niños estaban en el colegio, y yo me quedaba con los platos y la colada», cuenta Marion, instalada en Madagascar. «Necesitaba hablar con alguien. Así que me apunté a un grupo que organiza actividades para conocer gente. La primera vez fuimos a tomar algo viendo el atardecer. Fue muy agradable. Tuve la suerte de conocer a dos mujeres estupendas, en la misma situación que yo. Ahora nos organizamos un montón de planes entre las tres: yoga, compras, playa. Me saca de casa y tengo mi pequeña agenda con mis amigas.»

Los grupos de Facebook, WhatsApp o las asociaciones locales suelen ser las primeras puertas de entrada para reconstruir una red. Algunas llegan incluso a convertirse en pilares de la comunidad expat, organizando salidas y actividades para los demás.

Élodie lo recuerda así: «Un día, yendo a buscar a los niños al colegio, me crucé con otra madre. Hablamos cinco minutos. Me propuso tomar un café al día siguiente, después de dejar a los niños. Fue gracias a ella como empecé a salir a flote. Me abrí con ella, y como llevaba un tiempo siendo madre en casa, me dio un montón de ideas para ocuparme y conocer gente. La acompañé a unas clases de cerámica y descubrí que me apasionaba. Ahora tengo hasta un horno de alfarería en casa. También estoy escribiendo una novela, y me hace un bien enorme. Todavía hay mañanas vacías, pero son muy pocas. He entendido que no marcar casillas no significa dejar de existir. He aprendido a vivir con el silencio. Y al final, eso me ha permitido reencuentrarme conmigo misma. Con la escritura y la cerámica, tengo un motivo real para levantarme por las mañanas. ¡Y a veces incluso me quita horas de sueño!»