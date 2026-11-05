La jubilación es uno de los grandes cambios en la vida. Lo mismo ocurre con una mudanza. Para algunos, estos dos grandes cambios llegan al mismo tiempo, o uno tras otro. En ocasiones, jubilarse no solo significa dejar el trabajo, la oficina y los compañeros. También puede significar dejar atrás la vida que tanto esfuerzo te costó construir en un país que casi llegaste a llamar hogar.

Primero, ¿por qué la jubilación puede obligar a un expatriado a marcharse? Jubilación y mudanza van muchas veces de la mano. A veces la relación es evidente: gran parte de los expatriados se fueron al extranjero por trabajo. Si ese trabajo desaparece, el motivo que justificaba vivir fuera también desaparece, y con él, en muchos casos, el permiso de residencia. Para quienes se marcharon por razones distintas al trabajo, la jubilación puede traer consigo un cambio de prioridades. Cosas que antes no parecían importantes pasan a ocupar un lugar central en la experiencia de vivir fuera: el precio y el acceso a la sanidad, las variaciones en el coste de vida o en los ingresos de la pensión, los cálculos fiscales que ya no cuadran. Y, al final, puede que simplemente quieras estar más cerca de tu familia y de lo que conoces. Leer también Cocinar en casa o comer fuera: cómo se organizan los expatriados

El problema es que puede que tu hogar ya no se sienta como tal No siempre ocurre así, pero en la mayoría de los casos es razonable asumir que si te fuiste con 25 años y vuelves con 65, no vas a encontrar el mismo lugar que dejaste. De hecho, puede parecerse bastante a mudarse a un país desconocido. Mucho cambia mientras estás fuera. Algunos amigos y familiares se habrán ido a vivir a otro sitio o habrán ido perdiendo el contacto. Las calles tienen otra cara. Los precios son más altos. Y el mayor cambio, quizás, eres tú. Vivir mucho tiempo en el extranjero transforma lo que consideras normal. Probablemente te hayas acostumbrado a otro ritmo de vida, otra gastronomía, otra forma de relacionarte con la gente, otro clima, otra rutina. Adaptarte a esa vida en su momento te costó tiempo, esfuerzo y paciencia. Y ahora tendrás que hacer algo parecido en sentido contrario: readaptarte a lo que era tu vida antes de marcharte. Hay algo importante que conviene tener claro: puede que no estés dejando atrás la vida de expatriado. Durante un tiempo, es posible que te sientas expatriado, solo que en tu propio país.

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Puede que no sepas muy bien qué estás sintiendo La jubilación supone una transformación profunda de la identidad. Y dejar de ser expatriado puede resultar igual de impactante, o más. Si ambos cambios llegan a la vez, se acumulan el uno sobre el otro, y los distintos elementos de estas dos transiciones vitales pueden mezclarse hasta volverse difíciles de separar. Dejas atrás tu identidad profesional, tu rutina laboral, el país que llamabas hogar, tu círculo social, tu comunidad de expatriados. Hay tanto en juego al mismo tiempo que puede resultar complicado incluso identificar qué es exactamente lo que sientes y con qué estás luchando. ¿Echas de menos trabajar? ¿O más bien echas de menos a las personas con las que trabajabas y el ambiente de la oficina? ¿No te está sentando bien la jubilación? ¿O es que te cuesta adaptarte a vivir de nuevo en otro lugar? ¿Te falta un sentido de propósito? ¿O lo que necesitas es construir un nuevo círculo social? Este es el primer problema, y probablemente el más desconcertante, de combinar jubilación y mudanza: tendrás que esforzarte mucho más para identificar lo que sientes y entender de dónde viene realmente. Leer también Vivir en el extranjero: la libertad de ser tú mismo "No hay amigos como los amigos expatriados" Una de las pérdidas más dolorosas de mudarse a un nuevo país es perder el contacto cercano con amigos y familiares. Llegas sin red social. Y entonces empieza la búsqueda: la búsqueda de compañía. Puede llevar tiempo, pero la mayoría acabamos encontrándola. Y cuando lo hacemos, esas personas se convierten en una parte esencial de nuestro nuevo mundo. Como cuenta Liam, un expatriado británico jubilado en Tailandia: "No hay amigos como los amigos expatriados, la gente que conoces viviendo fuera. No tienes ni idea de quiénes eran en su país, pero aquí se convierten en tus aliados más cercanos. Es curioso, porque puede que al principio no tengáis demasiado en común. Pero os entendéis a la perfección porque estáis afrontando los mismos retos, o al menos muy parecidos. No quiero hacer una comparación macabra, pero es como conocer a alguien en un avión cuando crees que va a estrellarse. Es muy poco tiempo, pero te unes muchísimo a esa persona al compartir la experiencia: nadie fuera de ese avión podrá entenderte jamás". "Nadie podrá entenderte jamás" es una idea que aparece una y otra vez cuando se habla de las amistades entre expatriados. Cuando has vivido algo muy concreto con alguien, esa persona queda ligada a ese período de tu vida. Has compartido cosas que serán muy difíciles de explicar a los amigos y familiares que se quedaron en casa. Este es otro de los ajustes que aguardan a quien combina jubilación y regreso. Perderás muchos vínculos de golpe: compañeros de trabajo, otros expatriados, y las relaciones que tenías en tu país de origen, que probablemente tampoco serán exactamente las mismas. Perderás el estilo de vida que aprendiste a querer Si te fuiste al extranjero por trabajo, y especialmente si lo hiciste con un paquete de expatriado, el cambio de estilo de vida puede ser enorme. Un paquete de expatriado significa que te tratan de forma diferente: puede que tengas un buen apartamento, que vivas en el barrio de los expatriados, que cuentes con dietas de comida y transporte. Todo eso hace la vida más cómoda y, de alguna manera, te da una sensación de estar bien cuidado. Incluso sin ese paquete completo, trabajar y vivir en otro país te introduce en una forma de vida distinta. Y si te quedaste un tiempo, es porque algo de esa vida te gustaba. Quizás el coste de vida era más llevadero, quizás el clima era más cálido, quizás la gente sonreía más. Marcharte significará perder todo eso, además de perder la rutina laboral y la vida social que habías construido. Leer también Por qué hacer amigos en el extranjero puede ser difícil

Puede que tengas que volver a ser "uno más" La mayoría de quienes vivimos y trabajamos en un país extranjero experimentamos esa sensación de ser "diferentes". En el trabajo, y fuera de él, la gente puede sentir curiosidad por saber de dónde vienes, cómo era tu vida antes, qué piensas de tu vida allí, y así sucesivamente. Volver a casa puede devolverte a la categoría de "uno más". Claro que amigos y familiares te preguntarán por tu vida en el extranjero, pero cuando esas preguntas se agoten, tendrás que volver a ser como todos los que te rodean. Hablarás el mismo idioma, comerás la misma comida y formarás parte de las mismas tradiciones. Para algunos, esto será el regreso reconfortante a lo familiar. Para otros, puede sentirse como perder esa sensación de ser alguien especial e interesante. Como mínimo, requerirá una adaptación. De repente puede que tengas demasiado tiempo y demasiadas decisiones que tomar Aquí se da una contradicción curiosa. La jubilación elimina la estructura de tu vida, al menos la que venía asociada al trabajo. Y justo en ese mismo momento, la mudanza crea la necesidad de construir una nueva estructura. Mientras trabajabas en el extranjero, puede que no te hayas dado cuenta de cuántas decisiones ya estaban tomadas de antemano. Te levantabas a una hora determinada, ibas al trabajo, comías con los compañeros, asistías a algunas reuniones y volvías a casa. Incluso los fines de semana tenían sus propias rutinas. Y ahora todo eso ha desaparecido, y algo más. Si te mudas al mismo tiempo, también desaparecen la cafetería a la que ibas cada mañana, el supermercado de tu barrio, tu ruta de senderismo favorita, el gimnasio y los planes de fin de semana. Las preguntas surgirán inevitablemente: ¿qué hago con todo este tiempo? Mucha gente en esta situación encuentra alivio en reconstruir pequeñas rutinas. Otros prefieren aprovechar la agenda en blanco para empezar algo completamente nuevo. ¿Y si no quieres marcharte? Si te fuiste al extranjero por trabajo y ya no trabajas, volver a casa parece lo más lógico. Pero ¿y si no quieres volver? ¿Y si quieres seguir viviendo en ese lugar después de jubilarte? Eso requiere planificación con antelación. Lo ideal es empezar a explorar esta posibilidad unos años antes de la jubilación oficial. Hay varias cuestiones prácticas que tendrás que investigar: ¿Cómo puedes seguir en el país legalmente si dejas de trabajar? ¿Cuánto te costaría la sanidad sin la cobertura del empleador? ¿Cómo cobrarás tu pensión? ¿En qué país tributará? ¿Podrás patrocinar la residencia de tus dependientes? ¿Podrás mantener un nivel de vida cómodo con los ingresos de la jubilación? ¿Qué pasa si trabajas a tiempo parcial? ¿Necesitarás un permiso de trabajo? ¿Tendrás suficiente apoyo allí a medida que vayas envejeciendo? Y así sucesivamente. La pregunta clave es esta: ¿podrás construir una vida sostenible allí sin estar empleado oficialmente?

Si vas a volver, prepara un "aterrizaje suave" Volver no tiene por qué ser un gran salto de una sola vez. ¿Por qué no tantear el terreno primero? Mientras te preparas para la jubilación, considera hacer algunos viajes a tu país. Si ya estás jubilado y tienes más tiempo libre, plantéate volver y quedarte unos meses. Aprovecha ese tiempo para ver cómo te sientes viviendo allí de nuevo. Retoma el contacto con amigos y familiares. Infórmate sobre el coste de vida, las opciones de vivienda, la sanidad y el transporte. ¿Cómo sería un día normal de tu jubilación allí? ¿Te convence lo que ves? Si el tiempo y la economía te lo permiten, puede que valga la pena repartirte entre los dos países durante una temporada y ver cómo te sientes. ¿Qué pasa con tus cotizaciones a la seguridad social? Otra pregunta práctica surge cuando has trabajado en el extranjero y ahora te marchas para jubilarte: ¿qué ocurre con todas las cotizaciones que hiciste mientras trabajabas fuera? El destino de esas cotizaciones depende de varios factores clave: el país en el que trabajaste;

si existe un convenio bilateral de seguridad social entre ese país y el país donde piensas jubilarte;

y el tiempo que cotizaste. En función de todo esto, los escenarios posibles son varios. Puede que tengas derecho a una pensión en el país donde trabajaste el tiempo suficiente. Por ejemplo, dentro de la UE, el historial de cotizaciones se conserva en cada país donde hayas trabajado. Si se cumplen todas las condiciones necesarias, podrás recibir pensiones separadas de los distintos países donde hayas acumulado derechos. En otros países las cosas funcionan de otra manera. China es un ejemplo interesante. Los trabajadores extranjeros que han cotizado al sistema de seguridad social del país pero se marchan antes de alcanzar la edad de jubilación pueden mantener sus cuentas abiertas. Si más adelante vuelven a trabajar en China, el período de cotización continuará desde donde lo dejaron. Pero también tienen la opción de cerrar su cuenta individual de pensiones y retirar el saldo acumulado. Y luego está tu país de origen Haber pasado mucho tiempo trabajando en el extranjero no significa automáticamente que hayas perdido el derecho a una pensión pública en tu país. Dependerá de la normativa específica de ese país y de tu historial de cotizaciones. Aquí es donde entran en juego los acuerdos internacionales. Según las condiciones de dichos acuerdos, el tiempo que pasaste trabajando fuera puede tenerse en cuenta a la hora de determinar si tienes derecho a la pensión "de casa". Lo más recomendable es empezar a planificar la pensión con bastante antelación respecto a la fecha de jubilación. Necesitas saber: en qué países cotizaste efectivamente a la seguridad social;

cuántos años de cotización tienes en total;

si cumples el período mínimo para acceder a la pensión en tu país de origen;

y si los países implicados tienen un convenio de seguridad social entre sí.