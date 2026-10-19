«¿Y si la persona que estabas destinado a ser no pudiera llegar a existir en el lugar donde naciste?» El hogar es el lugar donde empieza a formarse nuestra identidad. Pero mucho antes de preguntarnos quiénes somos, ya hemos aprendido quiénes se espera que seamos. Esas expectativas aparecen desde muy pequeños: primero en la familia, después entre los amigos, en el colegio y, más adelante, en la universidad. Cuando alcanzamos la edad adulta, creemos tener claro quiénes somos. Pero ¿hasta qué punto nuestra identidad está condicionada por el lugar en el que hemos crecido?

Mudarse al extranjero, no siempre, pero sí con bastante frecuencia, pulsa un botón de reinicio sobre quién eres en tu país de origen. Y cuanto más lejos te vayas, más cierto suele ser. Para algunas personas, esto se convierte en algo parecido a una tragedia personal: se sienten perdidas, solas, con una nostalgia profunda por la vida que dejaron atrás. Pero otras... otras parecen florecer, sorprendentemente. Lejos de todo lo conocido y de quienes las conocen, por fin parecen convertirse en sí mismas.

La libertad que trae ser un desconocido Déjame contarte algo. Cuando me mudé a China por primera vez, cogía taxis constantemente (eran baratos). Y cada vez, los taxistas me hacían más o menos las mismas preguntas: ¿De dónde eres? ¿Cuánto tiempo llevas aquí? ¿Te gusta China? ¿A qué te dedicas? Se lo preguntaban a todos los extranjeros. Al principio, yo respondía con la verdad. Pero con el tiempo empecé a "interpretar" un personaje distinto cada vez que subía al coche. A veces era italiano, a veces estadounidense. A veces era profesor de inglés, a veces escritor, a veces un viajero de paso. Era un juego entretenido, y una forma estupenda de practicar el chino. Pero también tenía algo de simbólico: aquí podía ser quien quisiera. Nadie me conocía, y me sentía absolutamente libre. Cuanto más tiempo pasé en China, más fue tomando forma esa idea. Cada vez que conocías a alguien, sabías que podías contarle tanto o tan poco sobre ti como quisieras, y ellos podían hacer lo mismo. Nadie sabía quién eras, y las preguntas que te hacían eran genuinas, sin ideas preconcebidas. Lo más liberador de vivir en el extranjero es que no tienes que reinventarte. Lo que suele ocurrir es que puedes contar tu historia desde cero, y en ese camino vas descubriendo quién eres. Leer también Por qué hacer amigos en el extranjero puede ser difícil

Únete a la comunidad Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación Registro 100 % gratuito

Hay más de una manera de vivir "Cuando terminé el instituto, no entré a la universidad en el primer intento. Tenía algo de dinero ahorrado, así que decidí viajar, y el Sudeste Asiático era lo único que me podía permitir. Fui a Filipinas, luego a Tailandia. Para ganarme la vida, empecé a dar clases de inglés a niños en una escuela pública. Historia típica, ¿verdad? Pero me encantó. En casa se suponía que tenía que estudiar ingeniería, y no era mala opción para mí. Pero siempre sentí que tenía que hacer ciertas cosas: sacar buenas notas, ir a la universidad, empezar a ahorrar para una casa. Viajando me di cuenta de que había muchísimas formas distintas de vivir", cuenta Dennis, un expatriado estadounidense en Tailandia. Probablemente esto sea lo primero que descubres en un país nuevo. Empiezas a notar que las cosas son diferentes. La gente desayuna a otra hora, y el desayuno tiene otra pinta. Se visten de otra manera, hablan otro idioma. Poco a poco, tú también empiezas a cambiar. Y puede quedarse ahí, en unos pequeños ajustes a tu rutina diaria. Pero también puede mostrarte que hay muchas formas de vivir, y que dar esos primeros pasos pequeños hace que los cambios más grandes resulten más fáciles. Otro expatriado comenta en Reddit: "Llevo 48 años como expatriado y he aprendido que las opiniones de los demás importan mucho, porque en cada lugar el punto de vista de los locales cambia, y aprendí a escuchar y a formarme mi propia opinión a partir de lo que decían. Y muchas veces la cambié de nuevo al escuchar otra perspectiva en otro lugar. Creo que aprendí a cambiar de opinión y a reconocer que quizás la mía no era la mejor. Eso no significa que ceda ante las tonterías. Al final, en todas partes la gente quiere lo mismo: comida, salud, techo, seguridad, una buena familia y ser feliz. Pero hay muchas formas distintas de conseguirlo." La distancia da perspectiva El cambio suele ser posible precisamente porque la distancia da perspectiva. Literalmente te da el espacio para mirar atrás, hacia la vida que dejaste, y verla desde otro ángulo. Tu cultura de origen deja de ser la única verdad posible y pasa a ser simplemente una opción más. Para muchos expatriados, esto supone una revelación. La forma "normal" de hacer las cosas pierde peso, porque gran parte de ella era simplemente cultural. Esto no siempre lleva a rechazar por completo la propia cultura, pero sí suele darte la libertad de elegir qué quieres conservar y qué estás dispuesto a soltar. "No me había dado cuenta de cuánta parte de mi ansiedad venía del lugar donde vivía. En casa, todo el mundo corre, optimiza, planifica con cinco años de antelación, discute de política; cualquier conversación acaba siendo un debate. Pensaba que algo fallaba en mí porque sentía que no podía seguir el ritmo. Pero cuando cambié de lugar, me di cuenta de que simplemente estaba en el sitio equivocado, al menos en ese momento de mi vida. Aquí las cosas son más sencillas, no porque la gente sea perezosa ni nada de eso. Es que todo se siente un poco más humano, más alegre. Aquí siento que no hay nada malo en mí." Leer también El Barcelona International Community Day vuelve con más participación y más recursos para la integración Mudarse para ser uno mismo A veces mudarse es la única manera de ser tú mismo, porque las normas culturales o incluso legales de tu país sencillamente no encajan con quien quieres ser. Los ejemplos son muchos, pero tomemos uno de los más evidentes. Más del 70% del mundo no reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, y en muchos otros lugares las relaciones homosexuales no tienen ningún reconocimiento e incluso pueden estar penalizadas. Anna, una expatriada rusa de 25 años que se mudó recientemente a Argentina, nos lo cuenta así: "Nunca tuve planes de irme. Mi vida me gustaba. Tenía un buen trabajo, un buen apartamento, amigos, familia. El 90% del tiempo, mi vida era estupenda. Pero soy lesbiana y tengo novia. No es ilegal donde nací, pero digamos que está muy mal visto. Nunca podía ser yo misma del todo. Tomar la decisión de irme fue muy difícil. El primer año fuera fue durísimo: poco dinero, sin plan claro, sin trabajo, sin amigos. Todo se dio la vuelta, y de repente ese 90% de mi vida que antes era bueno había desaparecido. Pero pude ser 100% yo misma, y ahora creo que ese sacrificio mereció la pena."

El fracaso es privado "Me mudé a China a finales de los cuarenta. Sinceramente, en casa no pasaba gran cosa. Un amigo mío estaba dando clases allí, así que pensé en visitarlo y quedarme un mes. Al final me quedé más tiempo y conseguí trabajo. Luego conocí a más gente y empecé a meterme en el mundo tecnológico local. Intenté montar varios pequeños negocios; la mayoría fracasaron. Después me asocié con una fábrica local, empecé a fabricar y vender accesorios para cámaras, y eso sí funcionó. Sigo con ello hoy en día. Nunca pensé que tendría mi propio negocio, y en casa nunca tuve el valor ni los recursos para intentar nada. Le tenía miedo al fracaso; qué dirá la gente, ya sabes. Pero entonces me fui, y allí solo había una persona que me conocía. Había más espacio para fracasar sin consecuencias", cuenta James, un expatriado británico en Shenzhen. La simple idea de que nadie te está mirando puede ser enormemente liberadora. Si lo intentas y no sale bien, pero eres el único testigo de ese tropiezo, ¿duele igual que si lo hubieran visto tu familia y tus amigos? Por eso el peso del fracaso puede sentirse más ligero en el extranjero, y cuanto menos miedo tienes, más abierto estás a intentarlo. Y a veces lo que necesitas es independencia. Como explica un usuario de Reddit: "Me mudé por primera vez a mediados de los veinte y ahora, con 37, estoy en mi tercer país. Con todo lo que eso implica, creo que me ha hecho MUCHO más seguro de mí mismo y más autosuficiente. Antes dependía mucho del apoyo de mi familia, y estar en el extranjero significaba tener que resolver las cosas solo. No sé si todo esto viene de ser expatriado o simplemente de madurar a partir de los veinte y tantos, pero es una pasada sentirte más seguro y dejar de preocuparte por lo que puedan pensar los demás." Leer también Lo que las frustraciones de la vida expatriada pueden enseñarnos Las debilidades se convierten en fortalezas Hay otra razón por la que algunas personas encuentran la vida en el extranjero más fácil que en casa, y está a la vista. Sus habilidades y cualidades simplemente tienen más demanda en otro país. Por ejemplo, la enseñanza del inglés tuvo una demanda enorme en Asia durante la década de 2010, y los profesores de inglés en el Sudeste Asiático, especialmente en China, tenían acceso a muchos empleos y salarios más altos. Los actores y modelos con un aspecto "occidental" también son muy solicitados en el Sudeste Asiático, y como la competencia es escasa, las oportunidades son grandes. Pero también hay ejemplos menos evidentes. En algunas culturas, cualidades como la asertividad, el liderazgo y la iniciativa son muy valoradas, y si quieres progresar en muchos países occidentales, como Estados Unidos, a menudo necesitas aprender a venderte bien. Sin embargo, hay otras culturas donde el profesionalismo se asocia a una confianza más discreta. En Suecia, Finlandia o Japón, ser observador, comedido y reflexivo puede ser tu mayor baza. William, que se mudó a China a enseñar en 2011, nos cuenta su historia: "Tenía deudas de la universidad, estudié filología inglesa. Buscaba la manera de pagarlas rápido, pero me costaba encontrar trabajo en casa. Entonces me informé sobre la enseñanza en el extranjero, me contrató un gran centro de formación en China y me fui. Tenía muchísimo trabajo; a veces compaginaba cuatro o cinco empleos, con muchas clases particulares. Pagué las deudas, ahorré algo de dinero, y llevo 15 años aquí. Nunca pensé que mi carrera sería lo que estudié, pero desde entonces no he dejado de dar clases."