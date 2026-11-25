Adiós al papeleo del día a día, a los trenes (siempre) con retraso, a los atascos interminables, y a la ansiedad de llegar a la caja del supermercado. Los expats cuentan cómo es su nueva vida, lejos de sus antiguos hábitos. Hábitos que a veces eran una elección y, otras veces, una imposición. Viviendo en el extranjero, descubren que las cosas pueden funcionar de otra manera, con resultados más que satisfactorios: la expatriación ha transformado sus costumbres, para bien.

¡Adiós a los trámites interminables! Hay pocas cosas tan poco apetecibles en el día a día como lidiar con la burocracia. Países como Alemania, España, Italia, Turquía o Francia tienen fama de contar con una administración especialmente pesada. Los futuros expatriados no dudan en compartir sus inquietudes en redes sociales: uno de ellos, a punto de mudarse a España, lo resumía así: «Por lo que he escuchado, es un auténtico lío». Los ciudadanos de países con burocracia densa lo confirman: librarse de ese peso es, para muchos, un alivio enorme. Según varios testimonios, países como Irlanda o Japón exigen bastante menos papeleo. Un expatriado lo cuenta de primera mano: «Alemania me resultó muy dura, sobre todo por el tiempo que había que invertir y las esperas eternas. Japón fue mucho más sencillo». Dicho esto, incluso los países con peor fama burocrática están cambiando. Una expatriada cuenta que no tuvo ningún problema para obtener su permiso de residencia en Francia, aunque los trámites en Alemania sí le resultaron «muy complicados». En lo que sí coinciden casi todos es en que, independientemente del destino, la burocracia, con sus «formularios interminables» y su «falta de agilidad», puede llegar a ser agotadora. No es de extrañar, pues, que figure entre las cosas que los expatriados están más contentos de haber dejado atrás. Leer también ¿Ha llegado el momento de poner fin a tu expatriación? Cómo saberlo

Por fin, vivir sin coche ¿Es posible la vida sin coche? Para muchos viajeros acostumbrados a depender del vehículo privado, la respuesta era un rotundo no. Hay ciudades que se han construido literalmente en torno al automóvil: Dubái, Los Ángeles, Kuwait, Manila o Riad son ejemplos claros. El transporte público existe, pero no siempre está bien desarrollado, y para moverse por estas urbes tentaculares el coche acaba siendo casi imprescindible. Una costumbre que, en plena crisis climática, se convierte en un problema real, y que el coche eléctrico no resuelve por sí solo. Sin embargo, quienes más kilómetros hacían al volante han descubierto con sorpresa que hay otra manera de vivir: «No me imaginaba sin coche. Llegué a pensar en llevármelo al extranjero. Y entonces descubrí lo bien que funciona el transporte público». Zúrich, Hong Kong, Praga, Tokio, Seúl, Singapur, Viena, Berlín, Estocolmo, Ámsterdam y Copenhague están entre las ciudades con los sistemas de transporte más eficientes del mundo. El coste puede ser elevado, como ocurre en Japón, pero la calidad de vida que ofrece compensa con creces, sobre todo teniendo en cuenta lo difícil que resulta aparcar en muchas de estas ciudades. Al final, los expatriados reconocen que cambiar el coche por un transporte público «puntual y limpio» ha sido una de las mejores decisiones que han tomado.

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Menos angustia, más tranquilidad en el día a día «Desde que me fui de Estados Unidos, el estrés desapareció. Antes vivía en modo supervivencia constante». Son muchos los expatriados que, tras dejar atrás un entorno que les generaba ansiedad, cuentan una historia similar. Es cierto que la vida en las grandes ciudades tiende a ser más estresante que en el campo, pero quienes han dado un giro radical a su entorno vital son unánimes: han abandonado ciertos automatismos del día a día para disfrutar de una vida más tranquila en su país de adopción. Un expatriado en Uruguay valora especialmente la serenidad y el «espíritu familiar» de su ciudad. Se siente acompañado, pero sin agobios, y ese nuevo bienestar le permite vivir mucho mejor. Leer también 15 años en Costa Rica: lo que Didier Vergez aprendió al empezar de cero en otro país

Cuando la ciudad deja de ser «territorio hostil» La tranquilidad también se nota en algo más sutil: en que uno deja de estar a la defensiva. Varios expatriados lo describen con claridad: «Antes vivía como en territorio enemigo, pero estaba tan acostumbrado que ni me daba cuenta. En el transporte público, por ejemplo, todo era tensión. Hasta las miradas de la gente en la calle». Algunos padres reconocen que sentían la necesidad de sobreproteger a sus hijos, con el miedo constante de que les pasara algo. «Vivir en Estados Unidos es así. Hay un miedo que no te abandona». Esto no significa, claro está, que un país sea cien por cien peligroso y otro completamente seguro: el riesgo cero no existe. Lo que los expatriados sí perciben es que, al instalarse en otro lugar, sus hábitos han cambiado a mejor. «En el extranjero descubrí pequeños detalles que marcan la diferencia, como los infladores eléctricos gratuitos para las ruedas de la bici». Otros destacan un reparto más equitativo del espacio urbano: zonas peatonales, carriles bici, parques... Detalles que, sumados, mejoran la vida cotidiana. Se sienten seguros y adoptan nuevas costumbres. «Aprendí a confiar más en mí mismo y en los demás», concluye uno de ellos. La cesta de la compra ya no es un quebradero de cabeza La crisis económica mundial sacude las finanzas de muchos expatriados y convierte algo tan básico como alimentarse en una fuente de estrés, especialmente en las grandes ciudades. Una expatriada que trabajaba en el sector bancario lo cuenta así: «Estaba en París y me trasladaron a Nueva York. La ilusión duró poco. Aunque ganaba más, llegaba a fin de mes con lo justo. No estaba acostumbrada a pasarme horas calculando cada compra, pero allí no había otra opción». De vuelta en Francia, dice estar feliz de haber recuperado sus costumbres: «El coste de vida sigue siendo más asequible. Incluso en París se puede vivir bien». Otro expatriado vivió justo lo contrario: acostumbrado a «contar cada céntimo» en el supermercado, «sobre todo al comprar fruta, verdura o productos frescos», se mudó a un país con un coste de vida mucho más bajo. «Casi pasaba hambre para no quedarme en números rojos a final de mes. Una pesadilla. Desde que me fui, el estrés de la compra desapareció. Gano menos que antes, pero aquí todo es barato, hasta la fruta y la verdura». Come mejor, de forma más saludable y gastando menos: una situación en la que todos ganan, y que hace muy poco probable que piense en volver a su país de origen. Leer también Triunfar en la expatriación y no ser feliz: ¿por qué esta paradoja?