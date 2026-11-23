Es una pregunta que muchos expatriados se plantean en algún momento. Incluso cuando la decisión de vivir en el extranjero parece definitiva, la idea de volver a casa suele permanecer en segundo plano, como una posibilidad o incluso un refugio. Si las cosas no salen como esperabas, regresar puede parecer una forma de empezar de nuevo, aunque esa decisión también conlleva sus propias dificultades. Pero ¿cómo saber cuándo ha llegado el momento de volver? ¿Qué señales indican que es hora de cerrar una etapa en el extranjero? ¿Y si, después de todo, quedarse sigue siendo la mejor opción?

A veces la respuesta es sencilla Hay ocasiones en que la respuesta llega sola. Suele ocurrir cuando el motivo del regreso viene impuesto desde fuera. Como escribe un expatriado en nuestro foro sobre Túnez en conversación con otro expat: "Entre los cortes frecuentes de luz y de agua, la vida aquí puede ser muy distinta a lo que uno está acostumbrado. Dentro de casa se pueden alcanzar los 35°C, y tener un congelador tiene poco sentido cuando la electricidad puede estar cortada ocho horas o más. Hace apenas dos meses jamás habría imaginado escribir algo así, pero es que yo no vine a Túnez de visita. Llevo casi 14 años aquí, y ahora me pregunto: ¿qué hacemos?" Cuando las condiciones del lugar cambian y hacen tu vida incómoda e infeliz, de una forma muy concreta y cotidiana, la decisión de volver a casa (o de marcharte a otro sitio) resulta fácil de tomar. Resuelve un problema real. A veces es el propio destino el que no te deja otra opción. Un ejemplo muy conocido es el de Türkiye. Durante varios años, el país permitió a los ciudadanos extranjeros obtener residencias turísticas basadas en contratos de alquiler a largo plazo, lo que les permitía vivir allí de forma estable, algunos con su vida completamente trasladada. Sin embargo, en 2022, tras una afluencia especialmente elevada de nuevos residentes, Türkiye comenzó a endurecer las condiciones para la residencia de larga duración. Sumado al encarecimiento de los alquileres y a una inflación disparada, muchos expatriados se encontraron con razones de peso para marcharse. Leer también 15 años en Costa Rica: lo que Didier Vergez aprendió al empezar de cero en otro país

Pero no siempre es tan sencillo ¿Y si no ha habido ningún cambio importante y, aun así, tienes la sensación persistente de que tu etapa como expatriado puede haber llegado a su fin? Los motivos pueden ser muy variados. Quizás es el peso acumulado de años de morriña. Puede que tus prioridades hayan cambiado, o que este destino en concreto ya no encaje con lo que buscas en la vida. Tal vez ahora tienes familia y eso ha transformado tu visión de lo que es mejor para ti. La lista no tiene fondo. El problema con los motivos más difusos es que resulta difícil saber si ese cambio de mentalidad es pasajero, si se puede resolver con pequeños ajustes sin moverte de donde estás, o si necesitas dar el paso, bastante drástico, de volver a casa.

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El motivo por el que te fuiste ya no existe Este punto te lleva de vuelta al momento en que pensaste por primera vez en irte a vivir al extranjero. ¿Qué te impulsó? Quizás fue una oportunidad laboral. Quizás seguiste a tu pareja. Quizás empezó como una aventura espontánea y simplemente no te apetecía volver. Revisar el motivo original de tu traslado es, en realidad, un ejercicio muy útil. En diez años, o incluso en cinco, pueden cambiar muchas cosas. Y cuando la rutina diaria ocupa gran parte de tu cabeza, es fácil dejar de preguntarte si las razones que te trajeron aquí siguen siendo válidas. Por ejemplo, una oportunidad profesional que antes solo existía en ese lugar concreto puede que ahora se pueda hacer en remoto. Si te mudaste a un sitio con un coste de vida más bajo, la subida de alquileres y gastos puede haber anulado esa ventaja. Dicho esto, puede que el motivo inicial también haya perdido relevancia en tu situación actual, pero en el buen sentido: te has enamorado de la cultura, has construido relaciones importantes y has puesto en marcha un negocio. En ese caso, aunque la razón original ya no esté, ya no te importa. Leer también Triunfar en la expatriación y no ser feliz: ¿por qué esta paradoja? Tú has cambiado Cada decisión que tomamos responde a un momento concreto de nuestra vida. Irse a vivir al extranjero a los veinte años suele estar ligado a la búsqueda de aventura e independencia. Quieres una vida llena de gente nueva, experiencias, salidas, ciudades con rascacielos y oportunidades al alcance de la mano. A los cuarenta, la independencia puede que ya no sea lo primero en tu lista. Puede que hayas disfrutado de las aventuras de los primeros años, pero que ahora busques más estabilidad y un sentido de pertenencia más profundo. El entorno también cambia. Tus padres y hermanos van cumpliendo años, y el tiempo con la familia empieza a valer más. El acceso a una sanidad de calidad y conocida se vuelve más importante. Y lo que antes hacía que el destino fuera emocionante puede empezar a resultar un engorro: el clima tropical, los vuelos largos y caros para volver a casa... De hecho, existe un concepto real que podría traducirse como "quedarse mayor para un destino", especialmente frecuente entre expatriados occidentales en el Sudeste Asiático. Para muchos de ellos, aunque no para todos, la vida en China o Tailandia se complica a partir de cierta edad. "Lo que más me pesa ahora es probablemente la soledad. No es que no tenga amigos aquí; los tengo. Y compañeros de trabajo también. Pero tanta gente se ha ido que me siento... abandonado. Me encanta mi vida aquí (en Shenzhen, China), pero cada vez me quedan menos amigos de los de siempre con quienes compartirla", cuenta Mike, un expatriado con muchos años en China. Ya no disfrutas de tu vida A veces no se trata de que tú hayas cambiado, ni de que el destino haya cambiado, ni de que hayan aparecido nuevas circunstancias. A veces es un cambio en la forma en que percibes las cosas. Todos hemos oído hablar de las etapas del proceso de adaptación: la luna de miel, el choque cultural y, finalmente, la aceptación. Pero más allá de la aceptación, cuando la vida en el extranjero se convierte simplemente en vida, puede que empieces a sentir que ciertos sacrificios ya no merecen la pena. Hablar otro idioma puede que nunca llegue a sentirse tan natural como esperabas. Puede que nunca hayas terminado de echar raíces, y punto. Cuando sientes que aguantas tu vida más que disfrutarla, querer marcharte es una reacción completamente normal. Leer también Expatriación: ¿cómo reinventarse después de dejar de trabajar?

Te quedas porque tienes algo que demostrar Vivir en el extranjero puede llegar a convertirse en parte de tu identidad, y también de cómo te ven los demás. Ante amigos y familia, ya no eres simplemente tú: eres "el que se fue a Tailandia", por ejemplo. O "ese matrimonio que se jubiló en España". Puede que cuando alguien te presenta, tu traslado forme parte de esa presentación. Esto puede hacer que la sola idea de volver resulte incómoda. Regresar puede sentirse como reconocer un error o un fracaso, aunque no sea así en absoluto. Puede que sientas que ahora tienes que dar muchas explicaciones a tus amigos y familia para justificar tu cambio de opinión. Está también todo el tiempo y el esfuerzo que has invertido en tu vida en el extranjero. Has aprendido el idioma, has construido una carrera, has hecho amigos. Dejarlo todo atrás puede sentirse como una derrota, como si el tiempo que pasaste fuera hubiera sido "en vano". Aquí puede ser muy revelador prestar atención a las palabras que usas en tu cabeza cuando piensas en todo esto. Hay una diferencia enorme, y que cambia la vida, entre "quiero vivir aquí" y "me preocupa lo que puedan pensar". Volver a casa, si es lo que quieres, no es una expatriación fallida. Es un capítulo razonable y coherente de una aventura que simplemente está evolucionando hacia algo nuevo. Casi nunca describimos dejar una ciudad o un trabajo como prueba de una mala decisión. Con vivir en el extranjero pasa lo mismo: no tiene que ser para siempre para haber valido la pena. Los hijos han cambiado las reglas del juego Tener hijos puede transformar por completo lo que necesitas, incluido lo que necesitas del país en el que vives. Puede que ahora valores la guardería asequible, la sanidad de calidad, los espacios al aire libre y un ritmo de vida que te deje más tiempo con la familia. A medida que los niños crecen, surgen nuevas preguntas: educación, sistema escolar, idioma, acceso a colegios internacionales... También puede que necesites más apoyo de amigos y familiares, o simplemente que quieras que tu hijo crezca rodeado de sus seres queridos y con los mismos valores con los que tú creciste. No hace falta decir que tener un hijo es, para muchos expatriados, un motivo de peso para volver.