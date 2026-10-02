Una aplicación de traducción puede ayudarte a encontrar las palabras precisas, pero no puede hacer que surjan amistades de la noche a la mañana ni que tu hijo se sienta integrado en su nueva escuela desde el primer día. Mudarse al extranjero trae consigo frustraciones que ni siquiera nuestras herramientas más útiles logran resolver. A partir de su experiencia acompañando a familias internacionales, Daniela Blanchet reflexiona sobre lo que esos momentos incómodos pueden enseñarles a padres e hijos acerca de adaptarse, pedir ayuda y descubrir de qué son capaces.

¿Recuerdas cuando había que esperar una semana entera para ver el siguiente episodio de tu serie favorita? ¿O cuando de repente te acordabas de un actor pero no conseguías recordar su nombre y, en lugar de sacar el móvil, todos los que estaban sentados a la mesa pasaban los siguientes veinte minutos intentando dar con él? Al final alguien lo recordaba, o nadie lo hacía, y te ibas a casa con la duda todavía rondándote la cabeza. Mis hijos apenas conocen esa experiencia. Han crecido en un mundo donde las respuestas aparecen en segundos. El entretenimiento está disponible cuando apetece. Algo que se olvida para un trabajo del colegio a veces puede pedirse por internet y llegar antes de que haya que entregarlo. Una espera aburrida en un restaurante se puede llenar con una pantalla. Ya ni siquiera tenemos que aguantar los anuncios si no queremos. Hubo un momento en que todo esto me cayó de golpe: cuando me di cuenta de que incluso los globos de agua han dejado de ser un reto. Yo los recuerdo llenar y anudar uno por uno. Ahora puedes conectar un accesorio a la manguera y llenar decenas de globos de agua a la vez. Es ingenioso. Y estoy bastante seguro de que muy pocos defenderíamos volver a atarlos a mano. Esto no es un alegato contra la tecnología ni contra la comodidad. Agradezco muchísimo poder hacer videollamadas con mi familia a miles de kilómetros de distancia o traducir una frase al instante cuando me atasco, moverme por una ciudad desconocida sin tener que desdoblar un mapa de papel y pedir algo que mi familia necesita sin pasarme medio día buscándolo. Pero últimamente me pregunto: ¿qué ocurre cuando nos acostumbramos a que se elimine tanta fricción de la vida cotidiana? ¿Qué perdemos cuando todo se vuelve más fácil? Me pregunto si parte de ese precio está en las oportunidades cotidianas que ya no tenemos con tanta frecuencia: esperar, esforzarse hacia algo, aguantar la frustración, volver a intentarlo cuando algo no sale. Son momentos pequeños, pero quizás funcionan un poco como las repeticiones en el gimnasio. Ninguna por sí sola desarrolla la resiliencia. Pero la experiencia repetida de toparse con la incomodidad, quedarse con ella, adaptarse y descubrir que puedo con esto sí puede importar. Y en mi trabajo acompañando a familias internacionales durante el gran cambio que supone instalarse en otro país, es ahí donde veo uno de los regalos inesperados de la expatriación. Vivir en el extranjero te convierte de nuevo en principiante. Cuando todavía no entiendes el idioma, la cultura, los sistemas o los códigos sociales, la fricción es inevitable. Y quizás esas son exactamente el tipo de repeticiones que muchos de nosotros estamos dejando de practicar en otros ámbitos.

Hemos aprendido a reducir la espera La tecnología no solo ha cambiado lo que podemos hacer. Ha cambiado la rapidez con la que esperamos poder hacerlo. Hacemos streaming en lugar de esperar la programación. Mandamos mensajes en lugar de esperar a que alguien llegue a casa para llamar. Compramos por internet en lugar de ir de tienda en tienda. Elegimos posibles parejas con solo deslizar el dedo. Nos tragamos una temporada entera de una serie en lugar de pasar la semana siguiente preguntándonos qué ocurrirá después. Y cuando no sabemos algo, buscamos. Todo esto tiene un valor enorme. El acceso a la información, la comunicación y los servicios ha transformado nuestras vidas de formas que no querría revertir. Pero la comodidad también significa que muchas de las pequeñas fricciones que antes formaban parte de la vida ordinaria se han vuelto opcionales: esperar, aburrirse, no saber, resolver algo sin obtener la respuesta de inmediato, quedarse con la incomodidad de querer algo que todavía no está disponible. No hemos eliminado la frustración, claro está. En cierto sentido, la vida moderna ha creado formas completamente nuevas de ella. Quizás esperamos menos para obtener información, pero sentimos más presión para responder a ella. El trabajo puede seguirnos a casa. Los mensajes llegan sin parar. Estar localizable puede convertirse en estar disponible en todo momento. La paradoja es llamativa: tenemos más herramientas que nunca para eliminar las molestias y, al mismo tiempo, vivimos en una cultura que a menudo parece impaciente. Y nuestros hijos crecen dentro de esa cultura sin haber conocido nunca la alternativa. Quizás en ningún sitio es más visible esta tensión que en el teléfono inteligente: una herramienta increíblemente útil que muchos padres acaban considerando necesaria para la comunicación, la seguridad, el colegio y la vida social de sus hijos, pero que también pone al alcance de su mano, en todo momento, entretenimiento, información, contacto con los demás y una forma de combatir el aburrimiento. Los smartphones no crearon nuestra incomodidad con la espera, pero ofrecen una salida casi constante para huir de ella. Leer también Redes sociales en el extranjero: entre apoyo y dependencia

Únete a la comunidad Recibe consejos prácticos para vivir mejor tu expatriación Registro 100 % gratuito

Los colegios están viendo parte de esta lucha Uno de los lugares donde esta tensión se hace especialmente visible es el aula. En una encuesta del Pew Research Center de 2024 realizada a docentes de escuelas públicas estadounidenses, el 72% de los profesores de secundaria afirmó que la distracción causada por los móviles era un problema grave en sus clases. Entre el conjunto del profesorado de primaria y secundaria, el 47% señalaba que el escaso interés de los alumnos por aprender era un problema importante. Los datos internacionales cuentan una historia similar sobre la distracción. En la evaluación PISA 2022 de la OCDE (Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes, coordinado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), alrededor del 30% de los estudiantes de los países de la OCDE afirmó distraerse con dispositivos digitales en la mayoría o en todas las clases de matemáticas, mientras que aproximadamente una cuarta parte indicó haberse distraído por otros alumnos que usaban dispositivos. Los estudiantes que declaraban distracciones digitales frecuentes obtuvieron 15 puntos menos en matemáticas que quienes decían que casi nunca les ocurría, incluso después de tener en cuenta el perfil socioeconómico de los alumnos y los centros. La respuesta de los sistemas educativos ha sido significativa. En marzo de 2026, la UNESCO informaba de que 114 sistemas educativos, que representan el 58% de los países del mundo, contaban con políticas nacionales que prohíben los teléfonos móviles en los colegios, frente al 24% de países que tenían esa medida cuando la UNESCO comenzó a hacer seguimiento del tema en junio de 2023. Pero la investigación no nos dice que la tecnología sea simplemente "mala para la atención". De hecho, PISA descubrió que los estudiantes que dedicaban hasta una hora al día a actividades de aprendizaje con dispositivos digitales en el colegio obtenían, de media, mejores resultados en matemáticas que quienes decían no hacerlo en absoluto. Es una distinción importante. La pregunta no es si debemos criar a los hijos en un mundo tecnológico: ya viven en él. La pregunta es si, junto con toda esa comodidad, están teniendo suficientes oportunidades de practicar lo que ocurre cuando la vida no los complace de inmediato. Y quizás nosotros, los padres, también luchamos con su frustración Esta es la parte que me incomoda, porque no creo que se trate simplemente de un problema de los niños. A veces los adultos también tenemos dificultades para tolerar el malestar de nuestros hijos. Se aburren en la cena y les damos el móvil. Les cuesta algo y nos ponemos a resolverlo. Se olvidan algo para el colegio y corremos a solucionarlo. Les pone nerviosos una situación incómoda y sentimos la tentación de eliminar esa situación. A menudo esto viene del amor. Tenemos la capacidad de hacerles la vida más fácil a nuestros hijos, así que ¿por qué no íbamos a hacerlo? Los psicólogos han estudiado un fenómeno relacionado, especialmente en el contexto de la ansiedad infantil, denominado acomodación parental: padres que cambian su comportamiento o sus rutinas para evitar o aliviar el malestar de su hijo. Una investigación con 295 padres de niños de entre 4 y 10 años encontró que una menor tolerancia al malestar por parte de los padres se asociaba con una mayor acomodación. Dicho de otro modo, nuestra propia capacidad para quedarnos con el malestar puede influir en la rapidez con la que intentamos eliminárselo a nuestros hijos. Esa investigación proviene de un contexto clínico específico y no debería generalizarse a todas las situaciones de crianza. Pero creo que plantea una pregunta interesante para el resto de nosotros: cuando mi hijo está incómodo, ¿el malestar de quién estoy intentando eliminar, el suyo o el mío? A veces ayudar es exactamente lo que nuestros hijos necesitan. Y a veces quizás necesitan que les transmitamos algo distinto: sí, esto es frustrante. Y creo que puedes con la frustración. Para las familias expatriadas, esto puede sentirse como el campo de entrenamiento en el nivel tres del juego. El padre expatriado ya está atravesando su propio ciclo de adaptación e incomodidad mientras acompaña, al mismo tiempo, la incomodidad muy real de sus hijos. Leer también ¿Sientes que ya no eres tú mismo desde que te mudaste al extranjero? Resiliencia no significa no tener dificultades Aquí es donde creo que hay que tener cuidado con el lenguaje popular en torno a la resiliencia. La resiliencia no significa disfrutar de las adversidades. No significa dejar a los niños solos ante experiencias que les superan. Y desde luego no significa complicarles la vida a propósito porque "el esfuerzo forja el carácter". La resiliencia se parece mucho más a desarrollar la capacidad de enfrentarse a la dificultad, adaptarse y recuperarse. Incluso la famosa investigación sobre la gratificación diferida es más matizada de lo que la cultura popular sugiere a veces. La prueba del malvavisco se convirtió en sinónimo de la idea de que los niños capaces de esperar llegarían a ser adultos más exitosos. Sin embargo, una replicación conceptual posterior descubrió que la relación entre la capacidad de espera en edad preescolar y el rendimiento posterior se reducía considerablemente una vez que los investigadores tenían en cuenta factores como el entorno familiar, la capacidad cognitiva temprana y el ambiente en el hogar. Las asociaciones con resultados conductuales posteriores eran aún menores. En otras palabras, no deberíamos reducir la resiliencia a "los niños tienen que aprender a esperar". El contexto importa. El apoyo importa. Los recursos importan. Las relaciones importan. Pero también importa tener experiencias en las que algo se siente difícil y descubrir: puedo quedarme con esto. Puedo aprender. Puedo adaptarme. Y es aquí donde vivir en el extranjero se vuelve especialmente interesante.

Vivir en el extranjero: el valor de los pequeños retos Nada me ha hecho sentir a la vez más capaz y más incompetente que cambiar de país. Cosas que llevo décadas sabiendo hacer de repente requieren esfuerzo. ¿Cómo pago esta factura? ¿Por qué todos hacen algo diferente en esta rotonda a lo que yo creía que decía el código de circulación? ¿Cómo es que todos los demás lo sabían? ¿Cuándo terminará de una vez este papeleo? Vuelves a ser principiante. La tecnología ayuda enormemente. Puedo traducir. Buscar. Preguntar en grupos de WhatsApp. Navegar. Investigar. Pero no puede eliminar toda la fricción. El idioma lleva tiempo. La amistad lleva tiempo. El sentido de pertenencia lleva tiempo. Entender una cultura lleva tiempo. La burocracia a veces lleva muchísimo tiempo. Y ninguna aplicación puede ahorrarte del todo la experiencia de meter la pata. Para los adultos acostumbrados a la competencia, eso puede resultar desesperante. Pero quizás también es práctica. Leer también ¿Quiénes son los expatriados de hoy? Nuestros hijos también están practicando Los niños que se mudan a otro país viven su propia versión de esto. Pueden entrar en un colegio donde todos los demás conocen las reglas sociales que ellos todavía no han aprendido. El humor puede funcionar de otra manera. Las amistades pueden formarse de otra manera. El idioma en el patio del colegio puede no ser el idioma de casa. Incluso los niños que asisten a colegios internacionales pueden encontrarse navegando simultáneamente entre varias identidades culturales. La investigación sobre los llamados Third Culture Kids sugiere que la movilidad internacional conlleva tanto oportunidades como tensiones reales. Una revisión sistemática de 2022 sobre niños y adolescentes con movilidad internacional concluyó que la adaptación es compleja y está influida por una serie de factores, entre ellos el apoyo y el funcionamiento familiar, las amistades, el idioma, el colegio, la identidad, el estrés y las características propias del traslado internacional. Conviene destacar que solo 14 estudios cumplían los criterios de la revisión, un recordatorio de que esta sigue siendo una población poco estudiada. Por tanto, no podemos afirmar sin más que mudarse al extranjero hace automáticamente a los niños más resilientes. Pero sí les da experiencias que requieren adaptación. Lo que se desarrolle a partir de esas experiencias depende, al menos en parte, de los recursos y el apoyo disponibles mientras las atraviesan. El objetivo no es eliminar la frustración. Es ayudar a los niños a aprender qué hacer con ella. Como padres, nuestro primer impulso suele ser ponérselo todo más fácil. Y a veces debemos hacerlo sin dudarlo. Un niño desbordado por un nuevo idioma necesita apoyo. Un adolescente que se siente solo necesita conexión. Un niño con dificultades sociales necesita que los adultos estén atentos. Pero apoyar y rescatar no siempre son lo mismo. Imagina que tu hijo llega a casa y dice: "Hoy nadie ha jugado conmigo. Odio este colegio." Nuestro instinto puede ser resolver. Le escribo a la profesora. Invitamos a alguien a casa. Quizás elegimos el colegio equivocado. A veces, con el tiempo, una de esas respuestas acabará siendo la adecuada. Pero quizás la primera respuesta puede ser simplemente: "Eso suena muy duro. ¿Qué ha pasado?" Y quedarse ahí. Dejarle contar lo sucedido. Dejar que exista la decepción. Dejar que experimente que una emoción incómoda no requiere una salida inmediata. Ahí es también donde mi trabajo como coach ontológico influye en cómo pienso en estos momentos. Me interesa no solo lo que ha ocurrido, sino la interpretación que le damos a lo ocurrido. "Hoy no entendía lo que decían" es una observación sobre una experiencia. "Nunca voy a encajar aquí" es una interpretación. "Todavía no sé cómo hacer esto" crea una relación muy diferente con la dificultad que "no puedo con la vida aquí". Las circunstancias pueden ser idénticas. Las posibilidades que somos capaces de ver desde dentro de ellas puede que no lo sean.