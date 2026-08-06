Da tenere presente: nel corso dell'esperienza all'estero, si sono conseguiti diplomi o certificazioni? Al momento del rientro, per evitare interruzioni nella carriera, è opportuno avviare il processo di riconoscimento dei titoli di studio . Un potenziale datore di lavoro potrebbe richiederlo e la procedura può durare alcuni mesi. È possibile rivolgersi a enti come l'ENIC-NARIC o all'organismo equivalente nel paese di riferimento.

Questi percorsi aiutano a chiarire il proprio profilo, a valorizzare le esperienze acquisite e a posizionarsi efficacemente sul mercato del lavoro. È consigliabile sfruttarli prima del rientro.

Patrick, un espatriato svizzero prima a Dubai e poi a Shanghai, racconta di aver trascorso circa quindici anni lontano dalla sede centrale della sua azienda nel settore della telefonia mobile. I legami si sono allentati progressivamente e, nel momento in cui ha manifestato il desiderio di tornare in Europa, poche persone in sede erano davvero in grado di aiutarlo. Ha finito così per lasciare l'azienda.

I social network professionali come LinkedIn facilitano questa pratica, ma è utile anche incontrare direttamente queste persone: un viaggio di lavoro, ad esempio, può essere l'occasione giusta per rivedere ex responsabili e colleghi.

Anche se il contratto prevede il reinserimento in una posizione equivalente, è sempre preferibile essere proattivi e restare aggiornati sulle opportunità interne prima che vengano pubblicate ufficialmente.

Vale quindi la pena esaminare con attenzione quanto prevede il proprio contratto: è previsto un supporto al rientro? Per quale tipo di posizione? Che garanzie ci sono?

Le tipologie contrattuali e le situazioni personali sono le più varie. Chi viene inviato all'estero da un'azienda farebbe bene a negoziare fin da subito le condizioni concrete del rientro. In linea di principio, l'azienda di origine è tenuta a reintegrare il dipendente e a proporgli una posizione equivalente a quella che ha lasciato.

Valorizzare l'esperienza internazionale nel CV e in sede di colloquio

Evitare le formule vuote del tipo «ottime capacità di adattamento»

«Flessibilità», «capacità di adattamento», «apertura mentale»: certe espressioni generiche suonano false se non sono supportate da esempi concreti.

È utile riflettere su situazioni specifiche in cui si è dovuto adattare il proprio stile di lavoro, la comunicazione o la comprensione dei codici sociali per affermarsi in un nuovo contesto professionale all'estero. Come si è affrontata la situazione? Cosa ha insegnato quell'esperienza?

Sono riflessioni preziose da condividere con un selezionatore, a patto di averle prima elaborate in modo approfondito.

Gestione ed esperienza: quali competenze sono trasferibili?

In che modo è possibile tradurre l'esperienza internazionale in competenze spendibili?

Il proprio stile di gestione si è evoluto? La propria esperienza professionale si è arricchita grazie al confronto con nuovi metodi di lavoro o con sistemi normativi diversi?

Il bilancio delle competenze citato in precedenza può essere uno strumento prezioso per prendere consapevolezza di questi progressi e valorizzarli, in particolare sul piano della leadership e dell'expertise maturata durante l'esperienza all'estero.

La lingua del paese ospitante: un indicatore che non mente

Anche quando si lavora in un'altra lingua, imparare quella locale è spesso la prova più chiara di un interesse autentico per il paese in cui si vive.

Dimostra curiosità e apertura mentale. Chi ne ha la possibilità dovrebbe conseguire una certificazione linguistica riconosciuta, perché offre una prova concreta dell'impegno dedicato all'integrazione nel nuovo contesto.

E chi non ha lavorato durante l'espatrio?

È una situazione frequente, in particolare tra i partner che seguono il coniuge all'estero. Il rischio è quello di ritrovarsi con un «buco» nel CV.

Eppure questo periodo è tutt'altro che improduttivo sul piano professionale.

Molti partner di espatriati si dedicano, ad esempio, al volontariato: all'interno di associazioni locali, reti di espatriati o scuole internazionali.

Altri sfruttano questo periodo per avviare attività parallele, come la gestione di un blog, la conduzione di workshop formativi nel proprio settore di competenza o persino la creazione di piccole realtà imprenditoriali.

Queste esperienze, spesso ricche di responsabilità, meritano di trovare spazio nel CV.

È bene considerare questo periodo anche come l'occasione ideale per seguire quella formazione continua che si era sempre rimandata.

Riconversione e nuove opportunità dopo l'espatrio

Avviare una propria attività

Il rientro non deve necessariamente significare riprendere da dove ci si era fermati: può essere, al contrario, un'occasione straordinaria per reinventare la propria carriera.

L'esperienza dell'espatrio agisce spesso come un attivatore: apre nuove prospettive, ridefinisce le priorità e sviluppa competenze trasversali che sarebbe un peccato non sfruttare. Alcuni espatriati scoprono così, durante o dopo l'esperienza all'estero, il desiderio di mettersi in proprio.

«Di ritorno in Francia, ho creato il mio programma di coaching che punta a sviluppare la conoscenza di sé e il benessere. Dopo una carriera internazionale, ho finalmente avuto il coraggio di seguire la mia vocazione e la mia passione per lo sviluppo personale e la trasformazione», racconta Rebecca.

Entrare in un'azienda internazionale che valorizzi l'esperienza all'estero

È un altro modo per trasformare il rientro in una continuità, anziché in una rottura. Dopo un'espatrio, vale la pena sfruttare l'esperienza acquisita all'estero per orientarsi verso un'azienda internazionale presente nel paese d'origine. Molte società, nei settori della consulenza, della logistica, delle vendite e del marketing, cercano profili specificamente in grado di operare in ambienti multiculturali, gestire team eterogenei e comprendere le dinamiche globali. Un vantaggio in più per chi torna dall'estero.