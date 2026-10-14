À l'approche des élections législatives (qui auront lieu le 7 novembre 2026), la Nouvelle-Zélande met à jour certains visas. Il faut ici voir la continuité d'une politique qui profite de la reprise économique. Reprise économique dont s'est félicité le gouvernement, qui annonce même un redressement budgétaire meilleur que prévu. Parmi ses stratégies pour stimuler son économie, le pays peut notamment compter sur son visa Active Investor Plus, dont la nouvelle version séduit un nombre croissant de riches expatriés.

Lieu de travail des titulaires de visas de travail d'employeurs accrédités (AEWV) Le 30 septembre, une directive des services néo-zélandais de l'immigration met à jour les exigences relatives au lieu de travail des étrangers titulaires d'un visa de travail d'employeur accrédité (Accredited Employer Work Visa / AEWV). Lorsqu'il demande une vérification du poste (job check), l'employeur doit indiquer où l'emploi sera situé. Si un emploi nécessite des déplacements réguliers entre plusieurs lieux de travail, l'employeur doit désormais publier une offre d'emploi pour chacune de ces localités et prouver qu'il a effectivement effectué cette démarche. Si la vérification concerne plusieurs postes, chacun d'entre eux devra présenter les mêmes informations concernant la localisation. L'expatrié titulaire d'un AEWV est libre de travailler temporairement dans une localité autre que celle mentionnée dans le job check. Cependant, il est limité à 30 jours ouvrables sur une période de 12 mois. Durant cette période, l'employeur n'a pas à demander un nouveau job check. Mais en cas de travail excédant les 30 jours ouvrables sur 12 mois, l'employeur doit demander une nouvelle vérification du poste. De son côté, le travailleur étranger devra obtenir une « approbation de changement de poste » (job change). Attention : lors de leurs contrôles, les services néo-zélandais de l'immigration peuvent vérifier les lieux de travail du travailleur expatrié au cours des 12 mois précédant la date de ces contrôles. À lire également Nouvelle-Zélande : le visa étudiant Pathway devient plus flexible

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Changements en vue sur certains visas de partenariat Depuis le 25 septembre, certaines catégories de visas de partenariat (partnership-based visas) sont soumises à de nouvelles exigences d'âge. Pour rappel, ce type de visa concerne les expatriés en couple (hétéro ou homosexuel), en union continue et stable, légalement mariés ou en union civile ou de fait. Mais les demandes de visa déposées avant le 25 septembre 2026 ne sont pas soumises aux nouvelles exigences. La demande de visa de partenariat ne peut être déposée que si l'expatrié demandeur et son partenaire sont âgés de 18 ans ou plus au moment de la demande. Ils apporteront les preuves attestant de leur âge. Les services de l'immigration précisent qu'ils n'étudieront que les preuves de demandeurs satisfaisant aux nouvelles conditions d'âge. Attention, la majorité ne signifie pas que les demandes seront automatiquement acceptées. D'autres conditions doivent être remplies. Autres conditions à remplir Les expatriés demandant un visa pour partenaire doivent avoir vécu ensemble au moins 12 mois à compter de leur majorité. Leur relation doit être certifiée « stable » et « authentique ». En pratique, cette exigence repousse donc la demande de visa d'un an (19 ans). Car les conjoints devront prouver qu'ils vivent bien ensemble depuis au moins un an. Leurs preuves doivent être « suffisantes ». Ces exigences s'ajoutent aux autres obligations requises pour obtenir le visa choisi. Quels sont les expatriés concernés par la modification ? Plusieurs visas de visiteurs ou de travail sont concernés par la nouvelle exigence. Les expatriés concernés sont partenaires d'un citoyen ou d'un résident néo-zélandais. Types de visas concernés : Culturally Arranged Marriage Visitor Visa, Partner of a New Zealander Resident Visa, Partner of a New Zealander Visitor Visa, Partner of a New Zealander Work Visa, Partner of a Worker Visitor Visa, Partner of a Worker Work Visa, Partner of a Student Visitor Visa, Partner of a Student Work Visa, Partner of an NZ Scholarship Student Work Visa. Visa de résident pour les parents : ce qui a changé depuis le 5 octobre Depuis le 5 octobre, la sélection des déclarations d'intérêt (expression of interest) relatives au visa de résident pour les parents (Parent resident visa) suit un nouveau modèle, dit « hybride ». Tout d'abord, toutes les déclarations d'intérêt valides sont regroupées dans un tronc commun. La majorité de ces déclarations (90%) sera ensuite sélectionnée par ordre chronologique, en suivant une file d'attente. Le reste (10 %) sera sélectionné par tirage au sort. Si le mode de sélection change, le plafond reste inchangé : 2 500 visas par an. La première session de sélection selon ce nouveau modèle hybride est prévue le 10 novembre 2026. Le gouvernement précise que le classement des demandeurs dans la file d'attente est en cours de finalisation. Il est donc inutile de contacter les services de l'immigration pour connaître sa position dans le classement. Les candidats étrangers dont les déclarations d'intérêt ont été validées seront tenus informés de leur position dans la file d'attente. À lire également Nouvelle-Zélande : nouvelles exigences d'anglais pour les visas

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