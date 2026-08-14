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Comment se sentir chez soi après un déménagement à l'étranger ?

Paroles d'experts 7 min de lecture
Comment se sentir chez soi après un déménagement à l'étranger© marti1990rg / Envato Elements
Écrit parCécile Dambricourt

Partir vivre à l'étranger est souvent associé à l'enthousiasme du départ : une nouvelle ville, une  autre langue, de nouvelles rencontres, parfois un nouveau travail ou de nouvelles études. On se  projette dans ce qui va changer, dans ce que l'on va découvrir, dans la vie que l'on espère  construire. Le retour dans son pays d'origine peut, lui aussi, être attendu avec impatience. On imagine  retrouver des repères connus, se rapprocher de sa famille, simplifier certaines démarches ou renouer  avec une forme de familiarité. 

À découvrir dans cet article
  1. Quand tout ce qui était automatique demande soudain un effort  
  2. Le besoin d'ancrage concerne les familles, mais pas seulement  
  3. Créer une continuité, sans reproduire le passé  
  4. Il ne faut pas nécessairement beaucoup de choses 
  5. Le logement, un cocon pour mieux aller vers l'extérieur  

Pourtant, qu'il s'agisse d'un départ ou d'un retour, changer de pays ne consiste jamais seulement à  changer d'adresse. Une grande partie de ce qui structurait le quotidien disparaît d'un coup : les  trajets que l'on connaissait par cœur, les commerces habituels, les voisins, les sons de la rue, la  lumière, les codes sociaux, la manière d'organiser ses journées. 

Même lorsque la transition est désirée, les émotions peuvent être bousculées. L'excitation peut  cohabiter avec la fatigue, la curiosité avec la nostalgie, l'envie d'aller vers les autres avec le besoin  de se protéger. 

Dans ces périodes, le logement peut devenir bien plus qu'un lieu où dormir. Il peut offrir un point  d'ancrage, un espace dans lequel il n'est pas nécessaire de s'adapter en permanence. 

Quand tout ce qui était automatique demande soudain un effort  

S'installer dans un nouveau pays oblige à réapprendre une multitude de gestes ordinaires. 

Il faut comprendre où faire ses courses, comment se déplacer, comment fonctionnent l'école,  l'université ou l'administration. Il faut parfois apprendre une langue, décoder les usages, observer la  manière dont les gens se saluent, se reçoivent, occupent l'espace public ou entretiennent les  relations de voisinage. 

Même l'environnement sensoriel peut changer profondément. Une ville dense et bruyante peut  déstabiliser une personne habituée au calme. Une maison isolée peut peser sur quelqu'un qui a  toujours vécu au cœur de l'animation. Le climat, la luminosité, les odeurs, les distances ou  l'architecture influencent aussi notre manière de nous sentir. 

Au début, ces différences font partie de l'aventure. Mais lorsque les démarches s'accumulent, que  les repères sociaux tardent à se construire ou que la fatigue s'installe, elles peuvent devenir plus  difficiles à absorber. 

Le logement est alors l'un des rares espaces sur lesquels on peut agir directement. 

Il ne résout pas les difficultés d'intégration. Il ne remplace ni les rencontres, ni l'apprentissage de la  langue, ni la découverte du pays. Mais il peut offrir une base stable à partir de laquelle tout cela 

devient plus facile. C'est pourquoi il mérite d'être pensé avec soin dès l'installation : non comme un  simple décor, mais comme un lieu capable de soutenir le quotidien. 

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Le besoin d'ancrage concerne les familles, mais pas seulement  

On pense facilement aux familles avec enfants lorsqu'on parle de recréer des repères. Pourtant, ce  besoin concerne aussi les étudiants, les célibataires et les couples. 

Un étudiant peut arriver avec beaucoup d'enthousiasme et découvrir, quelques semaines plus tard,  la solitude d'une chambre impersonnelle. Une personne expatriée pour son travail peut passer ses  journées à s'adapter à un environnement professionnel exigeant, puis retrouver le soir un logement qui ne lui procure aucun sentiment de repos. Dans un couple, chacun peut vivre l'expérience à un  rythme différent. Dans une famille, les enfants peuvent s'adapter rapidement tandis qu'un parent  peine à trouver sa place, ou l'inverse. 

À l'extérieur, tout peut demander de l'attention : comprendre, observer, traduire, se repérer, faire  bonne impression. À l'intérieur, il devient nécessaire de pouvoir relâcher cet effort. 

Se sentir chez soi ne signifie pas être coupé du pays d'accueil. Cela signifie disposer d'un espace  dans lequel le corps et l'esprit peuvent reprendre souffle. 

Créer une continuité, sans reproduire le passé  

Lorsqu'on arrive dans un nouveau lieu, on peut être tenté de recréer exactement ce que l'on connaissait auparavant. Pourtant, le nouveau logement possède sa propre lumière, ses proportions,  ses contraintes et son environnement. 

On ne vit pas de la même manière dans une maison avec jardin, un appartement en centre-ville, une  location meublée ou une chambre étudiante. Vouloir reproduire l'ancien cadre peut renforcer la  comparaison et le sentiment de perte. 

Créer une continuité est différent. 

Il s'agit de comprendre ce qui, dans le logement précédent, contribuait réellement au bien-être.  Était-ce une couleur ? Une manière de s'installer pour lire ? Une grande table autour de laquelle on  se retrouvait ? La possibilité de prendre un café dehors ? Une lumière douce le soir ? Quelques  objets familiers ? 

Ces éléments peuvent souvent être transposés, même lorsque le lieu est très différent. 

L'objectif n'est pas de nier le changement, mais de conserver quelques repères suffisamment solides  pour pouvoir l'accueillir. 

Il ne faut pas nécessairement beaucoup de choses 

Se sentir chez soi ne dépend pas d'une décoration complète ni d'un budget important. Quelques  éléments bien choisis peuvent suffire à modifier profondément la perception d'un lieu. 

Choisir quelques objets fétiches 

Une photographie, un livre, une tasse, un textile, une lampe ou une petite œuvre peuvent créer un  lien immédiat avec une histoire ou une sensation familière. 

L'enjeu n'est pas d'exposer tous les souvenirs. Une accumulation peut maintenir le logement dans  le passé et empêcher la nouvelle vie de trouver sa place. Quelques objets significatifs, bien intégrés  à l'espace, jouent souvent mieux leur rôle. 

Créer un coin ressourçant 

Même dans une petite surface, il est utile d'identifier un endroit associé au repos ou au recentrage. 

Ce peut être un fauteuil près d'une fenêtre, un coin du canapé, une table sur un balcon ou quelques  coussins au sol. L'important est d'y associer une activité qui fait du bien : lire, boire un café, écrire,  écouter de la musique ou appeler ses proches. 

Les textiles sont particulièrement efficaces pour rendre un lieu plus enveloppant. Un tapis, un plaid,  des coussins ou des rideaux peuvent réchauffer visuellement une pièce, adoucir son acoustique et  atténuer le caractère impersonnel d'une location. 

Utiliser la couleur comme fil conducteur 

La couleur peut apporter du calme, réchauffer un espace trop blanc ou créer une cohérence entre des  objets venus d'univers très différents. 

Il n'est pas toujours nécessaire de repeindre. La couleur peut être introduite par le linge de lit, un  tapis, des coussins, une affiche ou des objets du quotidien. 

Une palette composée de deux ou trois teintes suffit souvent à donner une direction au logement.  Elle peut aussi faire discrètement écho à un lieu aimé : un bleu associé à un paysage, une teinte terre  rappelant une ville, un vert évoquant un jardin. 

Protéger le sommeil 

Les périodes d'expatriation ou de retour perturbent souvent le sommeil : changement de fuseau  horaire, fatigue, démarches, bruits inconnus ou préoccupations liées à l'installation. 

La chambre mérite donc une attention particulière. Une lumière chaude, un linge de lit agréable, une  circulation dégagée et peu d'objets autour du lit contribuent à créer une atmosphère plus apaisante. 

Il est également préférable d'éviter d'y accumuler les cartons qui n'ont pas encore trouvé leur place.  Dormir au milieu des choses à régler entretient visuellement le sentiment de transition. 

Commencer par observer les usages 

Lorsqu'on arrive dans un nouveau logement, on cherche souvent à acheter rapidement ce qui  manque. Pourtant, il est plus utile de commencer par observer la manière dont on vit réellement  dans l'espace. 

Où pose-t-on ses clés ? Où s'accumulent les sacs ? À quel endroit travaille-t-on ? Où prend-on les  repas ? Quels objets utilise-t-on tous les jours ? Quelle zone devient rapidement désordonnée ? 

Une entrée fonctionnelle peut apporter davantage de stabilité qu'un nouvel objet décoratif. Un coin repas agréable peut favoriser les échanges. Un espace de travail clairement délimité aide à séparer la vie professionnelle de la vie personnelle. Un rangement simple pour les papiers administratifs évite que les démarches liées à l'expatriation envahissent tout le logement. 

Le sentiment de confort se construit souvent à partir de détails très concrets. 

Le logement, un cocon pour mieux aller vers l'extérieur  

Créer un intérieur protecteur ne signifie pas se replier sur soi. Un logement ne devrait pas devenir  un refuge qui enferme, mais un lieu qui permet de reprendre de l'énergie. 

Lorsqu'on sait que l'on dispose d'un espace où l'on peut se reposer et retrouver ses repères, il  devient plus facile d'aller vers l'extérieur, de rencontrer, de découvrir et d'accepter l'inconnu. 

L'expatriation se joue donc aussi dans des gestes très ordinaires : défaire un carton, placer une  lampe, retrouver un objet aimé, préparer un repas ou s'asseoir dans un coin familier. 

Il ne faut parfois pas grand-chose pour que le lien avec un lieu commence à se créer : quelques  repères choisis, une organisation adaptée aux usages, une couleur qui relie, des textiles qui  réchauffent et une chambre dans laquelle le corps peut réellement se reposer. 

Le logement ne résout pas tout. Mais lorsqu'il devient un point d'ancrage, il offre une base à partir  de laquelle il devient plus facile de faire de l'ailleurs, peu à peu, un nouveau chez-soi.

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Cécile Dambricourt
À propos de l'auteur
Cécile Dambricourt

Cécile Dambricourt est designer d'intérieur, coloriste et spécialiste de l'harmonie des espaces, installée près d'Annecy, en Haute-Savoie. Elle accompagne sur place ou à distance les personnes en situation de mobilité — départ à l'étranger, installation, retour d'expatriation ou changement de logement — dans la création d'un intérieur adapté à leur nouvelle vie. Après dix années vécues à Istanbul, elle a développé une approche qui associe aménagement, optimisation d'espace, couleur et Feng Shui traditionnel. Elle conçoit des lieux à la fois fonctionnels, cohérents et apaisants, capables de soutenir les usages du quotidien et de devenir de véritables points d'ancrage dans les périodes de transition.

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