Autrefois, intégrer une nouvelle école à l'étranger signifiait des files d'attente interminables, des dossiers de documents imprimés et des visites du campus. Aujourd'hui, dans de nombreux établissements, le processus d'inscription a radicalement changé. Beaucoup de démarches peuvent se faire en ligne, et il arrive même que la première fois que vous et votre enfant mettez les pieds dans la nouvelle école soit le jour même de la rentrée. Pour les expatriés et leurs enfants, cette tendance joue clairement en leur faveur. Il est désormais possible d'explorer, de postuler, de passer un entretien, de visiter et même de s'inscrire dans une école avant même d'être sur place. Voici comment cela fonctionne.

Les portails de candidature en ligne Tout commence ici. La plupart des établissements scolaires disposent aujourd'hui de portails de candidature en ligne bien conçus, qui permettent de réaliser tout ou partie des démarches d'inscription : déposer des documents, passer des tests préliminaires, etc. Certains établissements vont encore plus loin et font passer toute la scolarité en ligne. C'est le cas, par exemple, de la Stanford Online High School, un établissement accrédité de préparation aux études supérieures qui accueille les élèves de la 6e à la terminale, entièrement à distance. Pour s'inscrire, les élèves commencent par transmettre leurs bulletins scolaires et leurs résultats aux tests en ligne. Une fois admis, les cours et les échanges en classe se déroulent entièrement en ligne. Quelques événements en présentiel sont également organisés, mais ils se limitent généralement aux rencontres estivales et aux cérémonies de remise des diplômes. À lire également Où vivre la meilleure expérience universitaire

Les applications dédiées à l'inscription Certaines écoles et certaines villes vont encore plus loin que le simple portail en ligne et développent des applications mobiles officielles pour l'inscription et bien plus encore. La ville de New York, par exemple, propose une application mobile officielle destinée aux familles dont les enfants sont scolarisés dans le réseau public. Les parents et les responsables légaux peuvent s'y connecter pour consulter les informations relatives à leur enfant, suivre son assiduité et ses notes, ou encore accéder directement aux outils d'inscription du district.

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Les chatbots Voilà un sujet qui ne fait pas l'unanimité. Aussi utiles que puissent être les chatbots, ils sont, soyons honnêtes, particulièrement agaçants. Et ils sont également passés maîtres dans l'art de vous faire perdre du temps en vous resservant indéfiniment les mêmes informations. Côté écoles, en revanche, les chatbots peuvent contribuer efficacement à alléger la charge administrative. Et si vous cherchez simplement des informations de base ou des repères sur les admissions et le règlement intérieur, ils peuvent vraiment vous être utiles. Plusieurs établissements utilisent ainsi des chatbots, comme SchoolChatBot, pour traiter les questions générales sur les admissions et les inscriptions. À lire également Nouveaux frais d'inscription pour les étudiants non européens en France Les visites virtuelles d'établissements et de campus Les visites de campus constituent un excellent moyen, pour les élèves comme pour les parents, de découvrir un établissement avant d'y faire leur entrée. Plutôt que les traditionnelles journées portes ouvertes, de nombreuses écoles proposent aujourd'hui des visites immersives en ligne. Une option qui peut particulièrement intéresser les familles expatriées souhaitant découvrir un établissement avant même leur déménagement. L'École française internationale de Riyad, en Arabie saoudite, en est un bon exemple. Elle propose une visite virtuelle à 360° des salles de classe, des espaces communs et des locaux scolaires : les familles peuvent ainsi faire un tour immersif des lieux avant de déposer un dossier. Certaines écoles organisent également des journées portes ouvertes numériques. Ce sont des événements en direct, en ligne, qui permettent aux parents et aux élèves d'échanger en temps réel avec les enseignants, la direction et le personnel chargé des admissions. La Walden School, aux États-Unis, propose régulièrement des journées portes ouvertes au cours desquelles les élèves et les parents peuvent assister en direct à des séances de cours. Là encore, cette formule s'avère très utile pour les familles expatriées, car elle offre aux enfants la possibilité de faire connaissance avec leurs futurs enseignants et camarades, et de se familiariser avec l'environnement scolaire avant même leur arrivée. Les forums et espaces dédiés aux parents Il s'agit d'espaces où les parents échangent avec l'école et entre eux, généralement avant, pendant, voire après la scolarité de leurs enfants. Ils peuvent prendre différentes formes : forums de discussion, groupes de messagerie, fils d'annonces, etc. Certains établissements, comme la Collegiate International School à Dubaï, proposent des portails dédiés aux parents. Les parents peuvent y consulter les bulletins scolaires, échanger directement avec les enseignants, s'informer sur les événements de l'école et bien plus encore. Ce dispositif est toutefois réservé aux parents des élèves déjà inscrits. Autre exemple : la Shenzhen American International School, qui utilise un portail parents ManageBac. Les parents y reçoivent les actualités des enseignants, lisent les annonces de classe, consultent les relevés d'assiduité et les résultats scolaires, etc. À lire également La France suspend les épreuves du bac et du brevet dans plusieurs pays

L'intégration ludifiée Certaines écoles font passer l'expérience d'intégration au niveau supérieur en la transformant presque en jeu. Les nouveaux élèves doivent accomplir des missions pour gagner des badges, débloquer des contenus et partir à la découverte de l'établissement à travers différentes quêtes. Quelle suite pour l'intégration et l'inscription ? Tous les pays et tous les établissements ne sont pas encore prêts à tout dématérialiser, mais la tendance semble bien établie. Les démarches se numérisent, s'appuient de plus en plus sur la technologie et s'ouvrent à l'accès à distance. Mais au-delà des candidatures en ligne et des chatbots, d'autres expérimentations se profilent. L'évaluation et l'orientation assistées par l'IA Plusieurs écoles auraient commencé à recourir à des outils d'intelligence artificielle pour présélectionner les candidats. Ces outils permettent de constituer des dossiers d'élèves complets et d'analyser les données bien plus rapidement qu'un être humain. Ils peuvent ensuite s'appuyer sur ces informations pour orienter un élève vers une classe ou un niveau spécifique. Des outils similaires pourraient aussi être utilisés pour le choix d'une université, y compris par les élèves eux-mêmes. Ces derniers pourraient transmettre leurs notes, leurs résultats aux examens, leurs centres d'intérêt, leurs aspirations professionnelles, etc., puis utiliser l'IA un peu comme un conseiller d'orientation pour identifier l'université et le cursus les mieux adaptés à leur profil. Les systèmes de vérification numérique Une candidature, c'est avant tout beaucoup de paperasse. On peut, certes, dématérialiser une partie de cette paperasse, mais cela ne réduit pas vraiment les délais de vérification des documents. Et les expatriés ont, par définition, encore plus de démarches administratives à gérer : documents à faire traduire officiellement, à apostiller, à faire tamponner, etc. On évoque désormais des systèmes de vérification numérique des diplômes, et parfois même des relevés scolaires sur blockchain. À terme, ces systèmes pourraient remplacer les documents tamponnés, les copies certifiées conformes et autres pièces qui prennent aujourd'hui énormément de temps (et de patience) à obtenir. L'intégration à distance Certaines écoles internationales expérimentent l'intégration en ligne. Imaginons que vous ne puissiez pas rejoindre votre nouvelle destination dès la rentrée et que vous n'arriviez qu'un ou deux mois plus tard. Certains établissements autorisent désormais l'enfant à suivre tout ou partie des cours à distance, ce qui réduit le retard scolaire et facilite la transition. Une intégration attentive au bien-être émotionnel Cette tendance, plus discrète et moins liée à la technologie, est pourtant celle qui pourrait avoir le plus d'impact. De plus en plus d'écoles évaluent non seulement le niveau scolaire au moment de l'inscription, mais aussi le bien-être émotionnel de l'élève. Cela peut passer par des questionnaires, des entretiens en visioconférence, des séances de soutien psychologique en ligne, etc. Là encore, cette tendance peut s'avérer particulièrement précieuse pour les familles expatriées, dont les enfants doivent composer avec le stress du déménagement, d'une nouvelle langue et d'un nouvel environnement, en plus de la pression des examens et de l'adaptation à une nouvelle école. Pour résumer, l'avenir de l'intégration et de l'inscription s'annonce résolument plus mobile. Les écoles s'adaptent à une réalité dans laquelle de nombreuses familles ne sont plus sédentaires et où les déménagements à l'international se généralisent. Ce que cela change pour les expatriés Grâce à l'inscription en ligne et aux candidatures dématérialisées, vous pouvez désormais réserver une place pour votre enfant avant même votre déménagement. Vous pouvez même confirmer cette inscription plusieurs mois à l'avance, et ainsi désamorcer l'un des plus gros facteurs de stress pour une famille en pleine relocalisation. Comment en tirer parti : vous pouvez lancer la recherche d'école très tôt, avant même d'avoir finalisé vos visas et votre logement. Les visites virtuelles, les journées portes ouvertes en ligne et les forums de parents vous permettent désormais d'évaluer les écoles à distance et de faire votre choix en amont. Vous gagnez ainsi un temps précieux, et économisez beaucoup d'argent et d'énergie. Comment en tirer parti : vous pouvez établir une présélection d'écoles dans votre future destination et commencer par celles qui proposent des sessions de questions-réponses en direct et des visites virtuelles. L'intégration à distance ou hybride permet aux élèves de suivre des cours, de rencontrer leurs enseignants et de se familiariser avec leur nouvel environnement avant leur arrivée. C'est un excellent moyen de limiter le retard scolaire et de rendre tout le processus de relocalisation beaucoup moins déstabilisant. Comment en tirer parti : demandez sans tarder aux écoles de votre présélection si elles proposent des formules d'intégration à distance ou hybrides. Les portails numériques simplifient le dépôt des documents. Mais la vérification peut encore prendre du temps, surtout d'un pays à l'autre. Vous aurez sans doute besoin de traductions, d'apostilles, de documents transfrontaliers, et beaucoup de ces démarches ne peuvent toujours pas se faire en ligne. Comment s'organiser : préparez en amont les versions numériques de tous vos documents et lancez les démarches de vérification le plus tôt possible. Comme nous l'avons évoqué, certaines écoles intègrent désormais un volet bien-être pour les nouveaux élèves. Cela peut prendre la forme de séances d'orientation prolongées, d'un accompagnement psychologique, d'entretiens en visioconférence, etc. Autant de dispositifs qui peuvent réellement aider les élèves en pleine relocalisation. Comment en tirer parti : demandez dès le départ si l'école que vous avez choisie propose un accompagnement spécifique pour les nouveaux élèves expatriés. Et si ce n'est pas le cas, il est peut-être possible d'en faire la demande.