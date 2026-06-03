Le choix d'une université aujourd'hui implique bien plus de critères qu'il y a une dizaine d'années. Les étudiants internationaux , en particulier, ont désormais le monde entier à leur disposition. Et alors qu'auparavant les étudiants se concentraient davantage sur les avantages théoriques d'un diplôme donné, aujourd'hui, avec la multiplication des options d'apprentissage moins traditionnelles (cours en ligne, réseaux sociaux, tutorat privé, etc.), une institution classique se doit d'offrir bien plus, surtout compte tenu du coût de l'enseignement formel.

Aujourd'hui, l'université se doit d'être bien plus qu'un simple passage obligé : une véritable expérience. Il ne s'agit pas uniquement du diplôme que l'on obtient, mais aussi des rencontres que l'on y fait, de la vie sur le campus et des traditions auxquelles l'on participe. C'est aussi une question de bien-être et d'intégration pendant les études, sans oublier les perspectives concrètes qui s'offrent après l'obtention du diplôme.

Qu'est-ce qu'une expérience universitaire holistique ?

Le mot « holistique » renvoie, par essence, à la notion d'« intégralité ». La médecine holistique considère le corps dans sa globalité pour identifier un problème, plutôt que de se concentrer sur ses différentes parties. De la même manière, une expérience universitaire holistique vise à dépasser le cadre strictement éducatif. Elle ne se limite pas aux cours magistraux, aux notes et aux diplômes : elle considère l'étudiant comme un être humain à part entière. Le développement intellectuel n'est alors qu'une pièce d'un puzzle plus vaste, qui englobe également le bien-être émotionnel, le sentiment d'appartenance ou encore la préparation à la vie professionnelle.

En somme, une université holistique se pose la question suivante : ses diplômés sont-ils véritablement prêts, et non seulement qualifiés, à affronter le monde ?

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Quels sont les ingrédients essentiels d'une expérience universitaire holistique ?

Il n'est pas toujours évident d'en dresser une liste précise. Ce qui amène un étudiant à qualifier son parcours universitaire d'« holistique » peut varier considérablement d'une personne à l'autre.

Néanmoins, si l'on s'en tient à l'essentiel, voici les éléments qui devraient composer une telle expérience :

Un sentiment d'appartenance

Le sentiment d'appartenance constitue le socle émotionnel de la réussite. Et plusieurs études viennent étayer cette idée. Selon le rapport Gallup-Purdue Index, les diplômés ayant bénéficié de l'attention et de l'enthousiasme d'un professeur ou d'un mentor avaient plus de deux fois plus de chances de s'épanouir dans leur métier par la suite. Ce sentiment d'appartenance ne se résume toutefois pas à la relation avec le corps enseignant : il concerne également la manière dont les étudiants interagissent entre eux, la nature plus ou moins saine de la compétition académique, ainsi que l'acceptation au sein du groupe.

Un accompagnement personnel et psychologique

Malgré tous les bons moments et l'épanouissement qu'elle peut apporter, la vie universitaire est aussi une source importante de stress. Les étudiants doivent composer avec une forte pression académique, l'incertitude quant à l'avenir, des doutes quant à leur carrière, des relations sociales parfois complexes et bien d'autres défis.

L'étude Healthy Minds 2024-2025, menée auprès de 84 000 étudiants dans 135 universités, a révélé que près de 32 % d'entre eux présentaient des symptômes d'anxiété modérés à sévères, et que 18 % souffraient de dépression sévère. Lorsque la santé mentale vacille, tout le reste (notes, diplômes, stages, perspectives d'emploi) passe au second plan. Les risques de décrochage augmentent alors considérablement chez les étudiants en souffrance émotionnelle.

Les données du Center for Collegiate Mental Health de Penn State vont dans le même sens : les étudiants qui bénéficient d'un suivi psychologique à l'université sont nettement moins susceptibles d'abandonner leurs études.

Cet accompagnement émotionnel et psychologique revêt une importance toute particulière pour les étudiants expatriés, qui font face aux mêmes pressions sans pouvoir s'appuyer sur le réseau familial et amical naturel de leurs parents et de leurs amis.

Une orientation professionnelle

Une approche universitaire holistique suppose que la réflexion sur l'avenir professionnel commence le plus tôt possible. Une bonne expérience universitaire passe par une préparation minutieuse et réfléchie en vue de la vie active. Idéalement, elle inclut des stages, des événements de réseautage et, pourquoi pas, un coaching de carrière personnalisé.

Là encore, ce type d'accompagnement s'avère précieux pour les étudiants expatriés, généralement soumis à une pression accrue pour trouver un emploi rapidement après leur diplôme, dans la mesure où ils doivent souvent modifier leur statut de visa pour rester dans le pays.

Des résultats à long terme

En définitive, la qualité de la préparation à la « vraie vie » offerte par une université ne se mesure ni au nombre de diplômes délivrés ni même au moment de leur remise. Une université holistique maintient le contact avec ses étudiants afin d'entretenir des réseaux d'anciens élèves solides et de suivre leur parcours. Elle ouvre également aux nouveaux étudiants l'accès à ce réseau de diplômés. Et cette ressource s'avère inestimable lorsqu'on fait ses premiers pas dans le monde du travail, surtout en tant qu'étudiant international.

Les meilleures universités proposant une expérience étudiante holistique

Il est évidemment impossible de recenser ici l'ensemble des universités qui œuvrent en faveur d'une expérience holistique. Aux quatre coins du monde, de nombreuses institutions ont compris que le bien-être étudiant prime sur la seule réussite académique. Cette liste se contente donc d'offrir quelques exemples représentatifs et d'expliquer ce qui les distingue.

Amérique du Nord

En matière d'employabilité, le MIT demeure imbattable à l'échelle mondiale. Il occupe toujours la première place des classements d'employabilité et offre à ses étudiants des opportunités inégalées de stages précoces et de mise en réseau dans le secteur. L'université a obtenu des notes parfaites en matière de réputation auprès des employeurs, des anciens élèves et des partenariats avec les entreprises, autant d'indicateurs qui reflètent l'estime exceptionnelle dont jouissent les diplômés du MIT à travers le monde.

L'établissement mène régulièrement des enquêtes auprès de ses étudiants. Selon sa propre enquête auprès des diplômés, 93 % des étudiants participent à des projets de recherche via le programme Undergraduate Research Opportunities Program (UROP) et 82 % effectuent un stage. Cette immersion permet aux étudiants d'acquérir des compétences concrètes et de se familiariser avec le secteur bien avant d'obtenir leur diplôme. Mieux encore, 50 % des diplômés de licence et 31 % des diplômés de master déclarent qu'un stage effectué pendant leurs études a directement débouché sur une offre d'emploi qu'ils ont acceptée.

L'université dispose d'un service dédié, le Career Advising and Professional Development, et entretient des partenariats directs avec les meilleurs employeurs du secteur. Quant aux résultats post-diplôme, les données de l'établissement montrent que la majorité des anciens élèves trouve un emploi peu après leur diplôme ou poursuit leurs études supérieures.

Amherst College jouit d'une excellente réputation pour son approche holistique de l'enseignement des arts libéraux. L'établissement affiche un taux d'encadrement particulièrement faible (environ 7 étudiants pour 1 enseignant), et la plupart des cours rassemblent moins de 20 étudiants. Grâce à cette structure peu courante, chaque étudiant peut bénéficier d'une attention personnalisée et d'un véritable accompagnement de la part des professeurs.

Cela se traduit par le fait que, dans le programme, la plupart des cours sont conçus pour favoriser des échanges en petit comité. L'université dispose d'une structure dédiée, le Loeb Center for Career Exploration and Planning, qui accompagne les étudiants dans leurs stages et leur mise en réseau. Les étudiants peuvent également accéder à des programmes tels que le Charles Hamilton Houston Internship Program, axé sur des expériences professionnelles estivales enrichissantes.

Stanford est une autre université de l'Ivy League saluée pour son approche holistique. Et pour cause : elle intègre habilement le développement professionnel à la vie académique. Stanford Career Education (BEAM) propose des conseils, des ateliers et des rencontres avec des employeurs tout au long de l'année. L'université organise par ailleurs le Handshake Fair, un événement annuel qui met en relation les étudiants avec des recruteurs et des entreprises technologiques de premier plan. D'autres programmes, comme StartX et le Stanford Technology Ventures Program, permettent également aux étudiants de vivre une expérience concrète de création d'entreprise et de leadership.

L'Université du Texas reçoit d'excellents avis pour la communauté qu'elle parvient à créer au sein de sa communauté étudiante. On y dénombre plus de 1 000 associations étudiantes, ce qui permet à chacun de trouver rapidement des engagements qui lui conviennent. Les programmes d'expérience démarrent dès la première année, et de nombreuses initiatives s'offrent immédiatement aux étudiants.

Les Claremont Colleges forment un ensemble de cinq établissements de premier cycle et de deux établissements de troisième cycle situés à Claremont, en Californie. Leur structure est tout à fait originale : cinq institutions distinctes qui fonctionnent comme une grande université, sans pour autant renoncer à leur identité propre.

Scripps mise sur un accompagnement individualisé. Une grande partie de ses étudiants effectuent des stages et participent à des projets de recherche avant l'obtention de leur diplôme.

Harvey Mudd met également l'accent sur l'immersion en entreprise, plus spécifiquement dans les domaines de l'ingénierie et de la technologie.

Pomona associe les arts libéraux à des stages rémunérés et à des projets de recherche dès le premier cycle.

Claremont McKenna propose de solides programmes en économie et en sciences politiques, ainsi qu'un accompagnement professionnel et un réseautage intensifs.

Pitzer se concentre sur la responsabilité sociale et la compréhension interculturelle, en encourageant les étudiants à s'investir dans la communauté locale : ils doivent valider au moins 40 heures de travail communautaire dans le cadre de leur cursus.

Au Canada, l'Université de Waterloo s'est imposée comme une référence en matière de formation coopérative. Concrètement, elle vise à intégrer les apprentissages théoriques à des situations de travail réelles. L'université gère le plus important programme coopératif post-secondaire au monde, avec plus de 20 000 étudiants. Il s'agit de programmes spéciaux au cours desquels les étudiants alternent entre périodes d'études et de travail rémunéré. Inutile de préciser qu'il s'agit d'une formidable occasion pour les étudiants de premier cycle d'explorer leurs options professionnelles et de développer leur réseau. À la fin de leurs études, ils entrent ainsi dans la vie active avec jusqu'à deux ans d'expérience à leur actif. Un sacré atout pour un CV en début de carrière. Certains décrochent même un emploi avant la fin de leurs études.

Europe

En Europe occidentale, ce sont surtout les universités scandinaves qui semblent recueillir les meilleurs avis en matière d'expérience holistique.

Aux Pays-Bas, l'Université de Maastricht mise sur l'apprentissage par problèmes et encourage la collaboration entre étudiants issus de disciplines différentes. Or, plusieurs études démontrent que les étudiants initiés à cette méthode obtiennent généralement de meilleurs résultats aux tests de connaissances objectives. Ils développent également de meilleures compétences en recherche d'information, en collaboration et en apprentissage autonome.

L'Université de Lund, en Suède, s'efforce de trouver le juste équilibre entre les compétences de vie et les savoirs académiques. Les étudiants y bénéficient de structures d'études flexibles, d'associations étudiantes et de services d'orientation accessibles. L'établissement jouit d'une solide réputation à l'international et a même décroché en 2025 la première place d'un classement consacré au développement durable.

L'Université d'Helsinki, en Finlande, incite les étudiants à se lancer dans la recherche dès leurs premières années. La plupart de ses cours combinent enseignement et recherche dès le départ. En pratique, cela se traduit par des séminaires axés sur la résolution de problèmes et des travaux collaboratifs, plutôt que par des cours magistraux. Pour les étudiants internationaux, cette approche facilite grandement l'intégration, puisque tous sont encouragés à travailler ensemble et à apprendre les uns des autres dès le premier jour.

L'université mène par ailleurs ses propres travaux de recherche empirique sur le bien-être étudiant, par l'intermédiaire de son Centre for University Teaching and Learning (HYPE). Ces travaux portent sur la motivation, l'épuisement et les moyens d'améliorer les stratégies d'apprentissage.

L'Université Aalto compte parmi les établissements les plus modernes d'Europe grâce à son approche. Elle est née de la fusion d'une école de commerce, d'une université de technologie et d'une école d'art et de design. De ce mélange original découle un sentiment d'appartenance presque inscrit dans l'ADN de l'université. Le campus d'Otaniemi rassemble dans un seul et même écosystème des étudiants en commerce, en technologie et en arts. Des espaces comme l'Aalto Design Factory offrent un cadre d'apprentissage pratique où des équipes multidisciplinaires planchent sur des prototypes pour de vraies entreprises. Un étudiant en design peut ainsi collaborer avec un futur ingénieur à une idée de start-up, au sein même de l'université. Les étudiants se retrouvent donc plongés dans des situations de travail très proches du réel, où la plupart des projets exigent non seulement des compétences professionnelles, mais aussi un véritable esprit d'équipe. L'université entretient également des liens étroits avec le secteur technologique nordique, et ses diplômés font état de belles perspectives d'emploi.

Si les universités nordiques semblent particulièrement bien notées pour leur approche holistique, de nombreux autres établissements européens contribuent également à développer le sentiment d'appartenance chez leurs étudiants.

L'Université de Bologne, en Italie, souvent présentée comme la plus ancienne université du monde occidental, en est un bon exemple. Les étudiants internationaux peuvent y participer au Buddy Program, qui les met en binôme avec des étudiants locaux volontaires. Il existe également le Student Ambassadors Program, dans le cadre duquel des étudiants inscrits, originaires de différents pays, organisent des événements d'accueil, des séances d'orientation et des activités de cohésion pour les nouveaux arrivants. Le Student Accommodation and Information Service (SAIS) aide, quant à lui, les étudiants internationaux à trouver un logement, en colocation ou en résidence universitaire.

Le Trinity College de Dublin mérite également une mention. L'établissement est réputé pour sa culture de campus historique et conserve, encore aujourd'hui, un solide réseau d'associations et de clubs étudiants. Ces structures jouent un rôle clé dans la création de liens durables entre les étudiants. L'université abrite notamment l'un des plus anciens clubs de débat au monde, la University Philosophical Society.

Parmi les autres universités saluées pour leur approche holistique :

Université de Leyde (Pays-Bas) : un programme de parrainage et de nombreuses associations étudiantes

Université d'Édimbourg (Royaume-Uni) : de vastes réseaux d'anciens élèves et des associations internes à l'université

Amsterdam University College (Pays-Bas) : des classes à taille humaine et des clubs et associations animés par les étudiants

Université du Sussex (Royaume-Uni) : plus de 260 clubs et associations étudiantes

Université de Barcelone (Espagne) : un programme d'orientation poussé pour les étudiants internationaux et de nombreuses initiatives en faveur de l'intégration culturelle

Université de Glasgow (Royaume-Uni) : un dispositif de mentorat entre pairs et des centaines d'associations étudiantes

TU Dresden / Technische Universität Dresden (Allemagne) : des espaces collaboratifs et des programmes interdisciplinaires.

Asie et Océanie

En Australie, l'Université de Melbourne se distingue par ses programmes de mobilité internationale et par son accompagnement de carrière personnalisé. L'établissement participe activement au programme Advancing Melbourne Globally et accorde une grande importance à la diversité culturelle et à des environnements d'apprentissage inclusifs. Plus de 41 % de ses étudiants viennent d'ailleurs d'Australie et représentent plus de 150 nationalités. L'université propose également des programmes structurés, comme Students@Work, qui permettent aux étudiants d'accéder à des stages rémunérés et à des ateliers de développement professionnel. Elle s'appuie en outre sur un vaste réseau d'anciens élèves, qui compte plus de 500 000 membres.

Au Japon, l'Université internationale d'Akita se distingue par sa taille volontairement réduite. Cette dimension favorise un encadrement étroit entre enseignants et étudiants, ainsi que des échanges plus riches entre les étudiants. L'université est tout à fait équipée pour accueillir des étudiants internationaux, et ses propres cursus imposent même une période à l'étranger : l'ensemble du programme d'arts libéraux est dispensé en anglais, et les étudiants effectuent une année d'études à l'étranger dans le cadre de leur formation. De nombreuses activités sont également organisées autour de l'engagement communautaire, offrant aux étudiants l'occasion de tisser des liens au-delà des murs du campus.

L'Université de Tsukuba, également au Japon, se présente comme « ouverte à tous, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du Japon ». L'interculturalité fait partie intégrante de son identité fondatrice. L'établissement dispose de plus d'une douzaine de bureaux à l'étranger et de plus de 300 partenariats internationaux. Les étudiants peuvent également bénéficier d'un programme novateur, le Course Jukebox System, qui leur permet de suivre des cours dans différents établissements comme s'ils y étaient inscrits, afin de favoriser les échanges interculturels.

L'Université Ateneo de Manille, aux Philippines, intègre l'engagement social et le service communautaire à son cursus. L'établissement mène depuis longtemps le projet Ateneo Mangyan : étudiants et enseignants s'investissent activement auprès de la communauté locale et apportent leur aide là où elle est nécessaire. Pour les étudiants internationaux, il s'agit d'une occasion unique de s'engager dans des actions de proximité et de saisir, de l'intérieur, les besoins et les défis spécifiques de leur nouveau lieu de vie.

À l'Université nationale de Singapour (NUS), le sentiment d'appartenance des étudiants est cultivé grâce au système de résidences universitaires : les étudiants vivent et étudient au sein de petites communautés académiques, à l'intérieur d'un campus plus vaste. L'université propose également des programmes tels que l'University Scholars Program et le College of Alice & Peter Tan, qui associent des séminaires académiques et la vie en résidence. La NUS figure systématiquement parmi les meilleures universités d'Asie en matière d'employabilité des diplômés.

Ailleurs dans le monde

L'Université du Cap aide les étudiants à trouver rapidement leur rythme grâce à son programme First-Year Experience, qui comprend un volet de mentorat entre pairs. L'établissement propose également un service d'orientation professionnelle qui met en relation les étudiants des dernières années avec des employeurs africains et internationaux, par le biais de stages et d'ateliers.

En Amérique latine, le Brésil est connu comme un pays d'immigration. Sa population s'est construite au fil de grandes vagues migratoires. Aujourd'hui encore, le Brésil abrite l'une des plus importantes communautés japonaises hors du Japon, ainsi que l'une des plus vastes diasporas italiennes au monde. Cette diversité ethnique se reflète dans l'enseignement supérieur, et l'Université de São Paulo (USP) propose de nombreux programmes d'échange et accueille une importante communauté étudiante internationale. L'établissement encourage la recherche dès le premier cycle et organise régulièrement des festivals étudiants, des collectifs artistiques et des « ligues académiques » pour favoriser le sentiment d'appartenance au sein de communautés étudiantes diverses.

Abou Dabi n'est sans doute pas la première destination qui vient à l'esprit quand on pense à l'enseignement supérieur. Ses institutions sont encore très jeunes et ne peuvent rivaliser avec des universités européennes plusieurs fois centenaires. À cela s'ajoutent des contraintes traditionnelles et culturelles susceptibles de rebuter certains étudiants. Pourtant, la New York University Abu Dhabi (NYUAD), fondée en 2008 dans le cadre d'un partenariat entre NYU et l'émirat d'Abou Dabi, offre un contre-exemple convaincant. Cette université résidentielle d'arts libéraux et de recherche associe des cours en petits groupes de type séminaire à un accès au réseau international de NYU, présent à New York comme à Shanghai. Il s'agit d'un établissement relativement jeune, qui rassemble déjà une vaste communauté d'étudiants internationaux issus de plus de 120 pays.

Comme nous l'avons précisé au début de cette liste, elle ne peut pas, et ne prétend pas, être exhaustive. Nous avons simplement cherché à mettre en lumière les éléments qui composent généralement une expérience universitaire holistique et la manière dont les universités du monde entier les mettent en pratique.