Depuis 2024 et 2025, plusieurs pays ont renforcé leurs contrôles. Allemagne, Belgique, Canada, France, Royaume-Uni ou Chypre : les administrations fiscales observent de plus près les revenus issus de YouTube, Instagram, TikTok, OnlyFans, Twitch, des liens d'affiliation, des cadeaux ou des séjours sponsorisés. Le message est clair : s'expatrier ne permet pas d'échapper automatiquement à l'impôt.

Les créateurs de contenu dans le viseur des impôts

C'est un métier qui n'existait pas il y a encore quelques années. Pas d'existence juridique claire, pas vraiment de cadre juridique spécifique : les premiers influenceurs apparus sur YouTube et sur d'autres plateformes ont longtemps évolué dans une zone grise, notamment en matière fiscale. Mais les États se sont rapidement intéressés aux revenus générés par ces nouvelles activités numériques. Les réseaux sociaux facilitent d'ailleurs leur travail : ils permettent aux administrations fiscales de suivre les partenariats, les placements de produits, les voyages, les cadeaux, les liens d'affiliation et le train de vie affiché en ligne. Les administrations peuvent ainsi comparer ces éléments aux revenus déclarés.

En Europe, la Commission européenne a d'ailleurs créé un Influencer Legal Hub pour rappeler aux influenceurs, agences et annonceurs leurs obligations en matière de droit de la consommation, de publicité et de transparence commerciale.

Les influenceurs paient-ils des impôts ?

La question peut faire sourire. Pourtant, elle mérite une réponse claire. Certains pensent encore que les influenceurs, surtout lorsqu'ils vivent à l'étranger, échappent à l'impôt. En réalité, tout revenu professionnel peut être imposable, que l'on vive dans son pays d'origine ou à l'étranger. Le principe s'applique à toutes les professions, y compris celles liées à la création de contenu.

La reconnaissance progressive du métier d'influenceur rappelle ce principe. On rappelle également que « freelance » n'est ni un métier ni un statut juridique. Le terme désigne généralement une personne travaillant à son compte. Dans la plupart des cas, le freelance exerce sous un statut d'indépendant ou d'entrepreneur individuel.

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Expats influenceurs et créateurs de contenu : gare à l'évasion fiscale

Plusieurs pays renforcent désormais leurs contrôles fiscaux dans le secteur de l'influence et de la création de contenu. En Allemagne, les autorités fiscales de Rhénanie-du-Nord-Westphalie ont créé une unité spécialisée chargée de contrôler les revenus des influenceurs et des créateurs de contenu. Les autorités soupçonnent certains d'entre eux de sous-déclarer leurs revenus, notamment lorsqu'ils vivent dans plusieurs pays ou s'installent dans des destinations populaires comme Dubaï.

D'autres Länder ont également renforcé leur surveillance des créateurs de contenu. Au Canada, des équipes spécialisées surveillent depuis plusieurs années les revenus générés sur YouTube, TikTok, Instagram ou encore OnlyFans. Plusieurs créateurs de contenu ont déjà été visés par des contrôles fiscaux au Québec.

Augmentation des contrôles

L'Allemagne n'est pas le seul pays à renforcer sa vigilance. La France, la Belgique, le Canada, le Royaume-Uni ou encore Chypre s'intéressent de près aux revenus des influenceurs expatriés.

En Belgique, les autorités fiscales estiment qu'une large partie des influenceurs déclarent incorrectement leurs revenus. En France, la législation encadrant l'influence commerciale rappelle les obligations fiscales et publicitaires applicables aux créateurs de contenu, qu'ils résident en France ou à l'étranger.

Au Royaume-Uni, les influenceurs et créateurs de contenu générant des revenus réguliers doivent s'enregistrer auprès du HMRC (Her Majesty's Revenue and Customs) et remplir une déclaration fiscale selon leur situation.

Chypre a également renforcé son encadrement fiscal concernant les créateurs de contenu et personnalités publiques. Les influenceurs doivent déclarer l'ensemble des revenus tirés des réseaux sociaux ou de toute activité de création de contenu, y compris les partenariats, les collaborations rémunérées et certains avantages en nature.

Pour s'expatrier sereinement, il faut comprendre que la création de contenu et l'influence sont des activités professionnelles à part entière. On ne s'installe donc pas à l'étranger comme simple touriste lorsque cette activité génère des revenus.

Comprendre son activité

De nombreux créateurs de contenu ignorent encore qu'ils sont considérés comme des professionnels par les autorités fiscales. Certains se voient simplement comme des particuliers partageant leur passion, leurs conseils ou leur quotidien à l'étranger. D'autres pensent qu'il faut atteindre un certain nombre d'abonnés pour être imposable. En réalité, c'est surtout l'existence d'une activité générant des revenus qui compte. Toute activité rémunérée doit être déclarée.

Bien définir son statut juridique

Pour rester au clair avec le fisc, il faut d'abord clarifier son statut : travaille-t-on en tant qu'indépendant ? Est-on salarié d'une agence ou d'une entreprise ? Dispose-t-on d'une société ? Le statut choisi doit être compatible avec une expatriation et avec la réglementation du pays d'accueil.

L'économie de l'influence a également créé de nouveaux métiers : agents d'influenceurs, agences spécialisées, sociétés de production de contenu, consultants en image ou en marketing digital.

Faire le point sur ses contrats et ses revenus

Avant de partir à l'étranger, il est indispensable de recenser l'ensemble de ses contrats et de ses sources de revenus. Les contrats doivent être conformes à la loi, écrits, datés et signés. Les montants des rémunérations doivent apparaître clairement.

Les avantages en nature, qu'il s'agisse de cadeaux, de produits offerts, de séjours sponsorisés ou d'invitations, doivent également être pris en compte lorsqu'ils sont liés à une activité promotionnelle. Les créateurs de contenu ont intérêt à conserver une liste à jour de leurs partenaires, marques et collaborations.

S'enregistrer auprès des autorités fiscales

Pour éviter un redressement fiscal, les influenceurs et créateurs de contenu doivent déclarer leur activité auprès des autorités compétentes de leur pays de résidence fiscale. Selon les situations, ils peuvent également conserver des obligations fiscales dans leur pays d'origine.Les règles deviennent souvent complexes lorsque les revenus proviennent de plusieurs pays ou plateformes. La notion de résidence fiscale peut elle-même varier selon les conventions fiscales internationales. Dans ce contexte, faire appel à un conseiller spécialisé en fiscalité internationale reste fortement recommandé.