Pour rappel, le prélèvement forfaitaire unique (PFU) est un impôt qui cible les revenus du capital : les revenus du patrimoine (loyers perçus, par exemple) et les revenus provenant de placements (dividendes, obligations, intérêts, plus-value mobilière…). Mis en place en 2018, le PFU visait à simplifier l'épargne en instaurant une taxe unique de 30 %, quel que soit le placement. Il repose sur deux piliers : l'impôt sur le revenu (12,8 %) et les prélèvements sociaux (17,2 %).

La hausse du PFU est en fait due à une augmentation des prélèvements sociaux : plus précisément, une hausse de la contribution sociale généralisée (CSG) de 1,4 point au 1er janvier 2026.

Fin de la taxe unique

La réforme de 2026 vient néanmoins modifier le principe de taux unique, puisqu'elle instaure des taux différenciés :

La CSG de certains revenus du capital augmente (de 9,2 % à 10,6 %). Conséquence : les prélèvements sociaux des revenus du capital concernés augmentent également (de 17,2 % à 18,6 %), faisant aussi augmenter le PFU à 31,4 %.

En revanche, le taux de certains produits de placement, comme l'assurance-vie, l'un des produits préférés des expatriés, reste à 30 %.

Conséquences pour les expatriés : leur assurance-vie bénéficiera toujours du taux de 30 %. En revanche, les dividendes et les obligations relèvent des placements financiers affectés par la hausse du taux.

Taxation différenciée : quelles conséquences pour les expatriés ?

Les expatriés seront peut-être amenés à revoir leur stratégie d'investissement, surtout les étrangers à hauts revenus qui avaient opté pour le PFU. Tout dépendra ici du type de placement :

Placements concernés par la hausse du taux (31,4 %) : actions, obligations, cryptoactifs, dividendes, plus-values mobilières, plans d'épargne en actions (PEA), certains plans d'épargne retraite.

Placements qui conservent l'ancien taux (30 %) : assurances-vie, plus-values immobilières, revenus fonciers (location nue), locations meublées professionnelles...

Les entreprises employant des collaborateurs étrangers devront mettre à jour leurs fiches de paie, car la hausse du PFU touche également l'épargne salariale (ensemble des plans d'épargne proposés par l'employeur).

L'introduction de deux systèmes de taxation (30 % ou 31,4 %) rend donc la situation plus complexe pour les investisseurs et épargnants, qui ont tout intérêt à consulter un expert en fiscalité. Les experts se montrent néanmoins confiants et estiment que la hausse du PFU aura un impact limité. De plus, ils considèrent le maintien du taux de 30 % de l'assurance-vie comme source d'économies relatives pour les expatriés.