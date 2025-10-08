Menu
Garde d'enfants : ce qui change pour les parents au Royaume-Uni

Écrit parAsaël Häzaqle 08 Octobre 2025

Très chère garde d'enfants. Au Royaume-Uni, les systèmes de garde d'enfants représentent un coût financier important. Lancée en 2017, la garde d'enfants exonérée d'impôts (Tax-Free Childcare) soutient les familles en difficulté. L'allégement fiscal ne se limite pas à un seul type de garde d'enfants, mais couvre plusieurs structures et institutions d'accueil : assistantes maternelles, crèches, garderies, colonies de vacances… Cette année, le gouvernement a réformé le système sur la forme : simplification des démarches et délais de prise en charge raccourcis.

Garde d'enfants exonérée d'impôts : ce qui change

Pour rappel, la garde d'enfants exonérée d'impôts est une aide délivrée aux parents qui travaillent. Salariés et indépendants sont éligibles, sous réserve de gagner au moins 167 livres sterling par semaine, mais moins de 100 000 livres sterling par an. Si les parents vivent en couple, ils doivent tous les deux remplir ces conditions pour bénéficier de l'exonération fiscale. Si le parent est isolé, il doit remplir les mêmes conditions. L'exonération est valable jusqu'aux 11 ans de l'enfant, 16 ans s'il est en situation de handicap. Les candidatures s'effectuent en ligne. Les parents versent de l'argent sur leur compte en ligne. L'État ajoute 20 %.

Le gouvernement réduit le temps d'instruction des dossiers et facilite les démarches des parents grâce à une gestion du compte en ligne plus simple. Désormais, les parents peuvent suivre les mouvements de leur solde en temps réel (paiements effectués, aide apportée par le gouvernement…). L'État intensifie également sa campagne de sensibilisation, car de nombreuses familles ne profitent pas du dispositif, faute d'information.

Heures de garde d'enfants gratuites pour les parents qui travaillent

C'est l'autre mise à jour du dispositif « garde d'enfants ». Depuis le 1er septembre 2025, la « free Childcare for Working Parents » est passée de 15h à 30h. Les parents éligibles peuvent bénéficier de 30h de garde d'enfants financées par l'État. Ce dispositif ne doit pas être confondu avec la garde d'enfants exonérée d'impôts. Le gouvernement précise d'ailleurs qu'il est possible d'être éligible aux deux dispositifs. Cette garde d'enfant gratuite va des 9 mois de l'enfant jusqu'à son entrée à l'école. Les candidatures s'effectuent en ligne.

