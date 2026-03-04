Les métiers de l'IA en tête des recrutements ?

Sans surprise, les métiers de l'intelligence artificielle (IA) ont le vent en poupe (ingénieur IA, directeur de l'IA, expert IA, chercheur en machine learning…). Même constat pour les métiers du numérique (développeur de logiciel, ingénieur, data scientist, data analyst…). De nombreux types de métiers se sont récemment créés et continuent de se créer dans le vaste monde des intelligences artificielles. Ce qui se faisait hier sans IA peut se faire aujourd'hui avec l'IA. C'est la raison pour laquelle on pourra trouver les mêmes métiers classés dans la « branche » numérique ou la « branche » IA.

On rappelle également que les intelligences artificielles se trouvent désormais dans des secteurs loin de la Tech : commerce, marketing, technologies de la communication, etc. Là encore, une attention particulière est portée sur les CV des candidats ayant de l'expérience dans les intelligences artificielles.

Recrutements à prévoir dans la construction et la santé

Le secteur du bâtiment recrute en Espagne. La pénurie de main-d'œuvre se fait toujours sentir, et le pays manque de travailleurs expérimentés. Les ouvriers du bâtiment, plombiers, soudeurs et électriciens sont particulièrement recherchés.

La pénurie continue aussi de toucher le secteur médical. En Espagne, on comptait près de 14 diplômés en médecine pour 100 000 habitants en 2023 (chiffre de l'OCDE). Le vieillissement des personnels de santé (33 % ont plus de 55 ans en 2023, chiffre publié par l'OCDE en 2025) et le vieillissement général de la population obligent à recruter de nouveaux praticiens. À côté de ces métiers en pénurie chronique, d'autres professions de la santé recrutent, notamment l'ingénierie médicale. Les postes d'ingénieur biomédical et d'assistant médical feront partie des métiers qui recrutent en 2026.











