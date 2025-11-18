Monsieur l'Ambassadeur, pourriez-vous expliquer aux Français résidant à Maurice quel est l'objectif principal de la visite du Président de la République et ses enjeux ?

Le Président devait déjà venir en avril dernier dans le cadre de sa tournée régionale dans l'océan Indien, mais avait dû annuler suite au décès du Pape pour se rendre à ses funérailles. Il avait alors promis de revenir à Maurice avant la fin de l'année. Il tient ainsi sa promesse et se rend sur l'île pour une visite d'État : la première à titre bilatéral depuis François Mitterrand en 1990. Une visite qui aura lieu jeudi et vendredi. Cette visite se fait aussi sur la route du G20 de Johannesburg. Cela permettra au Président d'entendre les préoccupations mauriciennes par rapport aux grands enjeux débattus lors de ce sommet. Bien sûr, de nombreuses autres questions seront à l'agenda de cette visite.

Y a-t-il des sujets particuliers qui seront mis en avant lors de cette venue présidentielle, que ce soit en termes de relations bilatérales ou peut-être de projets spécifiques pour la communauté française à Maurice ?

De nombreux sujets seront abordés lors de cette visite. Pour en citer quelques-uns, le Président visitera un forum dédié aux nouvelles technologies et à l'IA : le forum génération M. IA, qui aura lieu ce jeudi au Caudan Arts Center. Il y rencontrera la jeunesse mauricienne ainsi que des acteurs économiques de nos deux pays et assistera à deux concours : un tournoi e-sport et une compétition de génération de vidéos par l'IA. Par ailleurs, une rencontre est organisée avec l'équipage du navire Plastic Odyssey, qui lutte contre la pollution plastique dans l'océan Indien et dans le monde. Enfin, la visite du Président coïncide pour nous avec l'inauguration de la nouvelle ambassade de France qui ouvrira ses portes définitivement en 2026. Le Président assistera donc à une cérémonie d'inauguration en présence des plus hautes autorités mauriciennes. De nombreux autres thèmes seront à l'agenda, notamment les questions de sécurité maritime, l'énergie, la gestion de l'eau ou encore la francophonie.

Est-ce qu'il y aura des rencontres publiques où la communauté française pourra rencontrer ou entendre le Président ?

L'inauguration de l'ambassade permettra au Président de rencontrer des représentants de la communauté française. Évidemment, pour des raisons pratiques, le nombre de personnes invitées sera limité. Nous avons souhaité toutefois donner à l'ensemble de la communauté l'occasion de découvrir cette nouvelle ambassade, après le départ du Président. Nous organisons vendredi dans la soirée une réception porte ouverte sur les lieux de la nouvelle ambassade. Cette proposition a rencontré un grand succès ; nous avons déjà de très nombreux inscrits et avons dû clôturer les listes.

Nous avons entendu dire que le Président sera accompagné d'une délégation incluant des représentants de MEDEFI, de la CNIL, et qu'il y aura également un regroupement des French Techs de l'océan Indien. Pourriez-vous nous en dire plus sur le rôle de ces différents acteurs ?

Effectivement, une rencontre est organisée entre acteurs français et mauriciens dans le cadre du Forum Nouvelles Technologies. La French Tech et le MEDEF proposeront conjointement avec l'EDB mauricien une présentation de projets et d'entreprises dans les secteurs de l'IA et des nouvelles technologies. La présidente de la CNIL sera aussi présente pour une conférence sur l'IA et la protection des données, avec son homologue mauricienne. Tout cela s'inscrit dans une volonté de renforcer le partenariat entre la France et Maurice dans ces secteurs clés, tout en proposant au Président l'occasion d'échanger avec une grande variété d'acteurs.

Quel message principal souhaitez-vous adresser aux Français installés à Maurice, à l'occasion de cette visite ?

La visite du Président à Maurice symbolise la force du lien entre la France et Maurice, un lien à la fois historique et profondément tourné vers l'avenir. Elle rappelle que notre pays est un partenaire fiable de longue date, qui partage avec Maurice une histoire et des valeurs communes. Pour les Français installés à Maurice, cette visite est aussi un signe de reconnaissance : vous êtes les acteurs concrets de cette relation dynamique autant sur le plan économique que culturel et humain. Le Président vient affirmer que la France reste pleinement engagée aux côtés de Maurice pour relever les défis de notre temps, en matière de transition écologique, d'innovation et de culture. J'invite chacun à voir dans cette visite l'occasion de renforcer notre sentiment d'appartenance à une communauté française ouverte sur le monde et profondément ancrée dans cette île.

Est-ce que cette visite ouvre la porte à de nouveaux projets ou à des collaborations futures entre la France et Maurice ?

Bien sûr ! En plus de renforcer une coopération déjà forte dans de nombreux domaines, cette visite sera l'occasion de confirmer une série de nouveaux partenariats entre nos deux pays. La France reste très investie dans sa relation avec Maurice, et la visite sera l'occasion de souligner cette coopération dans divers domaines, comme la sécurité maritime ou l'agriculture. Je laisserais le Président en parler davantage lui-même.