Quand on s'installe à Maurice, gérer les paiements du quotidien peut vite devenir un défi. my.t money simplifie cette transition en regroupant dans une seule application les services essentiels : paiements en magasin, règlement des factures locales, transferts interbancaires et recharges mobiles. Rapide et sécurisée, l'app vous aide à vous adapter plus facilement tout en profitant de récompenses et d'avantages exclusifs.
Scan to Pay
Vous pouvez scanner n'importe quel QR code MauCAS pour effectuer vos paiements, que ce soit dans les magasins, restaurants et supermarchés, ou dans d'autres commerces. La limite maximale est de 100 000 Rs par jour, et vous bénéficiez également de remises exclusives chez nos partenaires.
Paiement des factures
Fini les files d'attente : payez vos factures Mauritius Telecom, CEB et CWA directement depuis l'application. Vous pouvez également régler vos mensualités chez Rogers Capital, CIM Finance, SICOM, entre autres, sans vous déplacer.
Recharge et achat de Data Packs
Rechargez votre mobile ou achetez vos Data Packs mobiles en quelques clics. Un moyen pratique et rapide de rester connecté à tout moment.
Transfert interbancaire
Transférez de l'argent d'une banque à une autre en temps réel, sans aucun frais de transfert. Vous pouvez transférer jusqu'à 250 000 Rs par jour.
Récompenses et cadeaux
Chaque transaction avec my.t money vous permet d'accumuler des points échangeables contre des vouchers et cadeaux. Plus vous utilisez l'application, plus vous gagnez des points. De plus, profitez de cashbacks exclusifs chez nos partenaires.
Plus d'infos : myt.mu/money