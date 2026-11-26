¿Y si el país que consideras tu hogar no te permite jubilarte en él? Imagina que a los 24 años recibes una oferta de trabajo en el extranjero. Es algo nuevo, emocionante y una gran oportunidad para tu carrera. Te mudas y te quedas. Trabajas duro, asciendes, haces amigos y construyes una vida. Unas décadas después, ya no eres un recién llegado a ese país. De hecho, lo sientes como tu hogar sin ninguna duda. Y entonces llega el momento de jubilarte . Y de repente, todo cambia. El motivo legal por el que estabas allí ahora es… historia.

Antes de nada: ¿puedes quedarte cuando te jubiles? La primera pregunta que surge es tan básica como contundente, y todo depende de la respuesta: ¿tienes derecho legal a permanecer en el país una vez que dejes de trabajar? Lo triste es que llevar 20, 30 o incluso 40 años viviendo en un lugar no garantiza ninguna vía hacia la residencia permanente. Y si tu permiso de residencia está vinculado a tu empleo, cuando este termina, técnicamente también lo hace tu derecho a quedarte. En muchos casos, todo depende del país concreto en el que te encuentres. Algunos países ofrecen a los trabajadores extranjeros una vía relativamente clara para pasar de la residencia temporal por trabajo a la residencia permanente. El Reino Unido es un buen ejemplo. Quien haya entrado por la vía del Skilled Worker puede solicitar la residencia indefinida tras cinco años, siempre que cumpla los requisitos correspondientes. Una vez concedida, podrá vivir en el país sin límite de tiempo. Así, alguien que lleve 20 años trabajando en el Reino Unido puede haber obtenido la residencia permanente mucho antes de llegar a la jubilación. Portugal es otro caso ilustrativo. Los extranjeros que hayan tenido residencia temporal en el país durante al menos cinco años pueden solicitar la residencia permanente. Hay requisitos que cumplir, como disponer de medios económicos suficientes y acreditar un nivel básico de portugués, pero la opción existe y es accesible. Canadá funciona de forma algo distinta, aunque la experiencia laboral en el país también puede facilitar el paso de la residencia temporal a la permanente. Por ejemplo, a través de la Canadian Experience Class, un trabajador cualificado solo necesita un año de experiencia laboral elegible en Canadá dentro de los tres años anteriores para iniciar el proceso hacia la residencia permanente. Se aplican otros requisitos, pero el camino está bien definido. Leer también Las leyes que pueden cambiarlo todo en caso de divorcio o fallecimiento en el extranjero

En algunos países, ni 30 años de trabajo dan acceso a la residencia permanente Aquí es donde la jubilación se complica. En varios de los destinos más populares entre expatriados, los años trabajados en el país no abren ninguna vía directa hacia la residencia. En Kuwait, por ejemplo, los empleados del sector privado residen habitualmente bajo la residencia de trabajo del artículo 18, vinculada a su patrocinador o empleador. Trabajar en esa situación durante 20, 30 o incluso 40 años no conduce a la residencia permanente. Cuando el empleo termina, el trabajador debe encontrar otra base legal para poder quedarse. La situación en los Emiratos Árabes Unidos también es llamativa. Trabajar allí durante décadas tampoco garantiza la residencia permanente. Sin embargo, el país sí ofrece una opción específica para quienes quieran quedarse al final de su vida laboral: un visado de residencia para jubilados renovable cada cinco años. Las condiciones son claras: los solicitantes deben tener al menos 55 años, haber trabajado un mínimo de 15 años dentro o fuera de los EAU, y cumplir requisitos económicos. En la actualidad, esto implica ser propietario de un inmueble valorado en al menos 1 millón de dírhams (más de 270 000 dólares), contar con al menos 1 millón de dírhams en ahorros o acreditar unos ingresos anuales de al menos 180 000 dírhams (en torno a 50 000 dólares). En Dubái, el umbral de ingresos anuales es más elevado: 240 000 dírhams (alrededor de 65 000 dólares). Arabia Saudí tampoco convierte los años de empleo en residencia. Si quieres vivir en el país sin un empleador oficial, la única alternativa es la Residencia Premium. Que un país no ofrezca una vía directa hacia la residencia permanente vinculada al empleo no significa necesariamente que tengas que marcharte. Pero sí implica que deberás cambiar tu situación migratoria.

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Si tu visado de trabajo caduca, ¿qué opciones tienes? Si los años trabajados no se traducen directamente en residencia, ¿qué puedes hacer? Según el país, puede haber varias alternativas que merezca la pena explorar. Algunos países cuentan con un visado de jubilación específico, que sería el punto de partida más obvio. En Tailandia, por ejemplo, los extranjeros mayores de 50 años pueden solicitar el visado Non-Immigrant O-A (Long Stay), conocido habitualmente como visado de jubilación. Los solicitantes deben acreditar 800.000 bahts en fondos, ingresos mensuales de al menos 65.000 bahts (unos 2.000 dólares) o una combinación que alcance los 800.000 bahts (alrededor de 24.000 dólares). El visado también exige un seguro médico, antecedentes penales limpios, y no permite trabajar en Tailandia. En otros países, la residencia permanente puede obtenerse mediante inversión o la compra de una propiedad. Ya hemos mencionado la Residencia Premium de Arabia Saudí. La Residencia Dorada de los Emiratos Árabes Unidos es otro ejemplo. Grecia tiene su propio programa de Golden Visa, y Omán ofrece un visado de inversor renovable por periodos de cinco a diez años. Otra posibilidad es la residencia por reagrupación familiar, en cuyo caso el derecho a permanecer en el país vendría de la mano de un cónyuge u otro familiar. Esto, lógicamente, solo es relevante si tienes familiares en el país que ya cuenten con residencia permanente o sean ciudadanos. Ahora bien, hay algo fundamental que tener en cuenta. Si llevas un tiempo trabajando en un país y te planteas quedarte, lo más importante es empezar a explorar las opciones de residencia permanente cuanto antes. Aunque la investigación revele que no puedes obtenerla tras años de trabajo, al menos tendrás una visión clara de tu situación y tiempo suficiente para buscar otras alternativas o elaborar un plan B. Estos son algunos aspectos clave que conviene revisar: ¿Cuándo caduca tu residencia actual? Puede que expire al finalizar el empleo, antes de la fecha que figura en tu tarjeta de residencia.

¿Existe un visado de jubilación o de residencia a largo plazo? ¿Cuáles son los requisitos para acceder a él?

¿Puedes solicitar la residencia permanente ahora mismo? Es posible que ya cumplas los requisitos en cuanto a años de trabajo, salario y cotizaciones.

¿Puedes solicitarla antes de dejar tu empleo actual?

Si existen opciones de residencia permanente, ¿podrás incluir a tu cónyuge y otras personas a tu cargo?

¿La compra de una propiedad lleva aparejada alguna opción de residencia?

¿Qué ocurre con tu seguro médico cuando dejes de estar cubierto por tu empleador?

¿Hay requisitos mínimos de permanencia en el país?

¿Qué implicaciones tendrá jubilarte en ese país para tu pensión y tu situación fiscal? Si te estás planteando seriamente quedarte más allá de tu vida laboral, también tiene mucho sentido consultar con un profesional especializado en inmigración. Las normativas cambian, y puede haber opciones de residencia permanente que desconoces. Leer también Jubilarse tras años en el extranjero: ¿estás listo para volver?

¿Y tu pensión? Otra pregunta clave es de dónde vendrá tu pensión. Si has pasado una parte considerable de tu vida trabajando en el extranjero, la respuesta puede no ser sencilla. En algunos países, los empleados extranjeros cotizan al sistema de pensiones estatal local y, por ello, conservan sus derechos de pensión al jubilarse, aunque se marchen. Por ejemplo, en virtud de las normas de coordinación de pensiones de la UE, tu historial de cotizaciones se conserva en cada país de la Unión donde hayas trabajado. Si lo hiciste en tres países, es posible que acabes recibiendo tres pensiones distintas, cada una calculada en función del tiempo que trabajaste allí y las cotizaciones que realizaste. Imagina que trabajaste 7 años en Francia, 10 en Alemania y 15 en Portugal. Según las normas de coordinación vigentes en la UE, esos años no se suman para generar un único pago de pensión. Cada país abonará únicamente su parte, y como las edades de jubilación también pueden variar, es posible que las pensiones no comiencen al mismo tiempo. En definitiva, marcharse del país donde has acumulado derechos de pensión no implica perderlos. La pensión estatal del Reino Unido, por ejemplo, puede cobrarse desde el extranjero e ingresarse en una cuenta bancaria en otro país donde tengas residencia. Eso sí, hay un matiz importante: dependiendo del país donde te jubiles, es posible que esa pensión no sea elegible para las revalorizaciones anuales. Los acuerdos de seguridad social cobran especial relevancia para quienes han desarrollado toda su carrera como expatriados. Existen convenios que coordinan las cotizaciones realizadas tanto en el país de origen como en el país de trabajo, lo que puede evitar lagunas que impidan acceder a una pensión. Canadá, por ejemplo, tiene este tipo de acuerdos con varios países: el Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, China, Japón, Corea del Sur y otros. Según las condiciones de cada convenio, las cotizaciones y la residencia en el extranjero pueden ayudarte a cumplir los requisitos mínimos para acceder a prestaciones canadienses o extranjeras. Veámoslo desde otro ángulo. ¿Qué ocurre si pasaste 30 años trabajando en China? ¿Te pagará China una pensión cuando te jubiles? Los empleados extranjeros que trabajan legalmente para empleadores chinos están obligados a participar en el sistema chino de seguridad social, que incluye el seguro de pensión básico, el seguro médico, el de desempleo, el de accidentes laborales y el de maternidad. Si eres ciudadano extranjero y has trabajado durante un tiempo considerable en China, tu condición de extranjero no te impide recibir una pensión china. Ahora bien, hay condiciones adicionales que cumplir. Según la normativa oficial vigente en Shanghái, el periodo mínimo de cotización es de 15 años, aunque hay planes de ampliarlo a 20. El cálculo de la pensión tiene en cuenta otros factores: el salario sobre el que se cotizó, el salario medio local y el saldo acumulado en la cuenta individual de pensiones. Si abandonas China antes de alcanzar la edad de jubilación, generalmente puedes conservar tu cuenta individual de seguridad social. Y si más adelante vuelves a trabajar allí, los años de cotización anteriores se contabilizarán. Tu país de origen puede añadir otra capa de complejidad. China tiene varios acuerdos bilaterales de seguridad social (con Canadá, Alemania, Japón, Corea del Sur, España, Portugal, entre otros), destinados a coordinar la cobertura y evitar la doble cotización. La conclusión de este ejemplo es clara: las pensiones pueden volverse complicadas cuando se ha trabajado en el extranjero. Por eso, la mejor estrategia es informarse, idealmente con ayuda profesional, sobre cómo quedará tu pensión si trabajas en ese destino concreto. ¿Podrás costear la sanidad cuando dejes de trabajar? Aunque hayas encontrado la manera de quedarte tras la jubilación, habrá otro asunto importante que resolver: ¿cómo gestionarás tu cobertura sanitaria? Si llevas muchos años empleado, es probable que tu seguro médico esté vinculado a tu empresa, ya sea mediante cotizaciones a un sistema nacional de seguridad social o a través de un seguro privado. Al jubilarte, perderás tanto el salario como la cobertura sanitaria en la que has confiado durante años. En la mayoría de los casos, tendrás que contratar un plan de seguro diferente. De hecho, muchas de las opciones de residencia alternativas, como los visados de jubilación, exigen disponer de una cobertura médica completa. El visado Non-Immigrant O-A de Tailandia, por ejemplo, requiere un seguro de salud válido durante toda la estancia prevista, con una cobertura mínima de 3 millones de bahts (alrededor de 9.000 dólares). Otro factor que no hay que perder de vista es el coste del seguro. Si ya has superado los 60 años, es probable que la prima sea muy distinta a la que pagabas a los 45. Conviene averiguar cuánto costará la cobertura privada a los 60, 65, 70 años y más adelante, y si la póliza tiene una edad máxima de contratación o de renovación. Leer también Un coche para tu nueva vida en el extranjero: ¿por dónde empezar?