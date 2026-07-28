Esta reforma impone una mayor transparencia y evita que el precio vaya aumentando a medida que avanza la reserva. También pone fin al cobro por equipaje de mano en las compañías de bajo coste (Ryanair, EasyJet...). Asimismo, facilita la comparación de precios entre aerolíneas, ya que el precio estándar mostrado incluirá el equipaje de cabina y el artículo personal. Por otro lado, las compañías podrán ofrecer una tarifa más reducida para los pasajeros que viajen sin equipaje de mano.

Evidentemente, no se trata de una gratuidad en el sentido estricto del término. El coste del equipaje de mano ya está incluido en el precio del billete. Lo que cambia es que las aerolíneas estarán obligadas a mostrar el precio del billete con el equipaje de cabina incluido desde el principio, y este precio deberá aparecer con claridad desde el primer paso de la reserva. Se acabó, por tanto, iniciar el proceso de compra viendo únicamente el precio base del billete. La reforma permite además llevar un artículo personal pequeño (un bolso de mano), sin coste adicional.

Mayor protección para los pasajeros con discapacidad

La reforma exige a las aerolíneas que garanticen el traslado adecuado de los pasajeros con discapacidad o movilidad reducida hasta la puerta de embarque. Si estos pasajeros pierden su vuelo debido a un incumplimiento por parte de la aerolínea, tendrán derecho a «una indemnización, a un transporte alternativo y a asistencia por parte de dicha compañía aérea».

La persona que acompañe a un viajero con discapacidad o movilidad reducida tendrá derecho a un asiento contiguo sin coste adicional. La reforma obliga a las aerolíneas a aplicar esta misma medida al acompañante de un menor de 14 años o de una mujer embarazada.

Vuelo de vuelta en un billete de ida y vuelta

La reforma prohíbe a las aerolíneas cobrar gastos adicionales al pasajero que utilice únicamente el trayecto de vuelta de un billete de ida y vuelta.

La ley simplifica y agiliza los trámites de reclamación de indemnizaciones. Quienes opten por el reembolso lo recibirán de forma automática. Los pasajeros afectados por incidencias en su vuelo recibirán, en un plazo de 4 días tras la finalización de su viaje, instrucciones detalladas para presentar su solicitud de indemnización. La ley establece que los pasajeros no tendrán que crear una cuenta en ninguna plataforma ni utilizar una «aplicación específica» para acceder a dichas instrucciones. A partir de ese momento, dispondrán de 9 meses para reclamar su indemnización, y las aerolíneas tendrán 30 días para abonarla o para justificar por qué no lo hacen, informando en tal caso al pasajero de su derecho a reclamación. Cabe señalar que los pasajeros seguirán teniendo derecho a indemnización en caso de retraso de vuelo de al menos 3 horas.