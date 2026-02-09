La enmienda aprobada por el Parlamento añade una mención a la ley sobre la tarjeta de identidad. A partir de ahora, la tarjeta de identidad de un extranjero solo será válida durante el período de residencia en Bahréin. Las tasas de la tarjeta de identidad también deberían ser reevaluadas.

Se prevén posibles sanciones para cualquier persona que mantenga contacto con un extranjero cuyo permiso de residencia haya caducado. Por "cualquier persona", el ejecutivo entiende tanto a particulares como a empresas e instituciones (los bancos, por ejemplo). Estas personas deberán responder por sus actos ante la Autoridad de Regulación del Mercado Laboral.

No obstante, las discusiones continúan. Aunque favorables al proyecto, algunos miembros del gobierno señalan una "falta de claridad" y la necesidad de precisar los roles de las instituciones que intervienen para verificar la legalidad de la estancia de los expatriados: Autoridad de Información y Administración en Línea, Autoridad de Regulación del Mercado Laboral y Banco Central de Bahréin. Por ejemplo: ¿qué organismo desactivaría la tarjeta de identidad del extranjero una vez finalizado su período de residencia?

Si bien las preguntas persisten, los partidarios de la reforma hablan de un reajuste necesario: ¿cómo explicar, por ejemplo, que un extranjero pueda disponer de una tarjeta de identidad de 5 años, cuando su permiso de residencia solo dura 2 años? Para ellos, la limitación de la duración de la tarjeta de identidad a la del período de residencia permitirá controlar mejor el mercado laboral, eliminando el riesgo de que se utilicen tarjetas de identidad después de la expiración del derecho de residencia.

