Un cambio importante espera a los expatriados que conducen en Francia. Hasta ahora, canjear el permiso de conducir extranjero por uno francés era un trámite gratuito. A partir del 12 de mayo, el procedimiento pasa a ser de pago. El expatriado deberá abonar una tasa de 40 euros (20 euros en el caso de la Guayana Francesa) para obtener el permiso francés a cambio del extranjero. El trámite podrá realizarse en línea.

¿A quién afecta?

Los extranjeros que residan habitualmente en Francia desde hace más de un año y sean titulares de un permiso de conducir expedido fuera de la Unión Europea (UE) o del Espacio Económico Europeo (EEE) deberán abonar esta tasa. Cabe recordar que sigue siendo posible utilizar el permiso extranjero durante un año. Sin embargo, una vez transcurrido ese plazo, es obligatorio obtener un permiso francés para poder seguir conduciendo.

¿Los titulares de un permiso europeo tienen que canjear su carné?

Los titulares de un permiso de la UE o del EEE no están afectados por esta tasa. En principio, pueden conducir en Francia con su permiso mientras este siga siendo válido. Los extranjeros que obtuvieron su permiso de conducir británico antes de 2021 también están sujetos a esta medida.

¿Cómo realizar el canje?

En primer lugar, conviene comprobar si el permiso no europeo puede canjearse por un permiso francés, ya que el canje no es automático: debe existir un acuerdo de reciprocidad entre Francia y el país de origen del expatriado. Si no hay ningún acuerdo vigente, tendrá que examinarse de nuevo en Francia. El sitio oficial de la Seguridad Vial ofrece la lista de países con los que existe la posibilidad de realizar el canje.