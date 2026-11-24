Leyes que pueden sorprender a cualquiera

Como expatriado, puedes encontrarte ante leyes locales en materia de divorcio o fallecimiento que jamás habrías imaginado.

Japón: la custodia de los hijos tras el divorcio

Cuando una pareja se separa, la custodia de los hijos se convierte inevitablemente en el centro del debate.

En el archipiélago nipón rige al respecto una norma que deja a más de uno sin palabras: la custodia de los hijos es exclusiva y se otorga únicamente a uno de los dos progenitores, salvo acuerdo mutuo entre las partes.

Quien obtiene la custodia exclusiva decide, por ejemplo, en qué condiciones puede ver a los hijos el otro progenitor, lo que puede derivar fácilmente en una pérdida total de contacto. Esta ley, arraigada en una concepción japonesa según la cual los hijos "pertenecen" a una sola familia, ha generado numerosas protestas, como recoge el Washington Post. El diario recoge, entre otros, el testimonio de Izumi, a quien su exmarido privó del derecho de visita con sus hijos. El caso llegó a los tribunales, pero no tuvo ningún resultado.

Y esto no afecta solo a las parejas japonesas: como expatriado, también estás sujeto a la legislación nipona si el divorcio se tramita en el país. Afortunadamente, la situación parece estar cambiando, ya que Japón estudia reformar este sistema para introducir el concepto de custodia compartida, lo que acercaría por fin sus prácticas en este ámbito a las del resto de países del G7.

Emiratos Árabes Unidos: la herencia tras un fallecimiento

En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), como en la mayoría de los países, cuando fallece un expatriado las autoridades locales intervienen automáticamente en el reparto de los bienes, a menos que se hayan tomado disposiciones expresas con antelación.

La normativa emiratí se basa en la sharia, la ley islámica que regula derechos y obligaciones, y difiere considerablemente de las prácticas sucesorias vigentes en muchos países de origen de los expatriados. Por ejemplo, la herencia según la sharia puede establecer que determinadas partes de la herencia correspondan a herederos designados en función del parentesco, y no al cónyuge superviviente.

Tras varias reformas legales, los expatriados no musulmanes pueden redactar un testamento en el que especifiquen la legislación sucesoria de su país de origen. No obstante, es imprescindible registrarlo oficialmente ante una jurisdicción reconocida en los EAU, como el Departamento Judicial de Abu Dabi. Conviene asesorarse bien: si un testamento no cumple los requisitos formales o no especifica con claridad la ley aplicable ni el reparto de los bienes, los tribunales emiratíes pueden aplicar la sharia por defecto, lo que puede generar retrasos y conflictos importantes, sobre todo cuando hay varios beneficiarios o reclamaciones contradictorias.

El reparto de los bienes inmuebles tampoco es sencillo. Aunque se haya especificado una ley extranjera en materia de sucesiones, los tribunales de los EAU pueden aplicar la legislación local a los inmuebles situados en el país.

Alemania: el año de separación previo al divorcio

¿Has decidido divorciarte mientras vives en Alemania? Tendrás que armarte de paciencia, porque la normativa exige un "Trennungsjahr" (año de separación) antes de que la pareja pueda formalizar el divorcio.

Durante este período de separación obligatoria de un año, los cónyuges deben vivir por separado, en domicilios distintos, aunque existen excepciones cuando la convivencia resulta inevitable. Esta etapa funciona como un período de reflexión que permite una posible reconciliación antes de dar el paso definitivo. Transcurrido el año, si la reconciliación no se ha producido, cualquiera de los dos puede solicitar el divorcio.