Leyes que pueden sorprender a cualquiera
Como expatriado, puedes encontrarte ante leyes locales en materia de divorcio o fallecimiento que jamás habrías imaginado.
Japón: la custodia de los hijos tras el divorcio
Cuando una pareja se separa, la custodia de los hijos se convierte inevitablemente en el centro del debate.
En el archipiélago nipón rige al respecto una norma que deja a más de uno sin palabras: la custodia de los hijos es exclusiva y se otorga únicamente a uno de los dos progenitores, salvo acuerdo mutuo entre las partes.
Quien obtiene la custodia exclusiva decide, por ejemplo, en qué condiciones puede ver a los hijos el otro progenitor, lo que puede derivar fácilmente en una pérdida total de contacto. Esta ley, arraigada en una concepción japonesa según la cual los hijos "pertenecen" a una sola familia, ha generado numerosas protestas, como recoge el Washington Post. El diario recoge, entre otros, el testimonio de Izumi, a quien su exmarido privó del derecho de visita con sus hijos. El caso llegó a los tribunales, pero no tuvo ningún resultado.
Y esto no afecta solo a las parejas japonesas: como expatriado, también estás sujeto a la legislación nipona si el divorcio se tramita en el país. Afortunadamente, la situación parece estar cambiando, ya que Japón estudia reformar este sistema para introducir el concepto de custodia compartida, lo que acercaría por fin sus prácticas en este ámbito a las del resto de países del G7.
Emiratos Árabes Unidos: la herencia tras un fallecimiento
En los Emiratos Árabes Unidos (EAU), como en la mayoría de los países, cuando fallece un expatriado las autoridades locales intervienen automáticamente en el reparto de los bienes, a menos que se hayan tomado disposiciones expresas con antelación.
La normativa emiratí se basa en la sharia, la ley islámica que regula derechos y obligaciones, y difiere considerablemente de las prácticas sucesorias vigentes en muchos países de origen de los expatriados. Por ejemplo, la herencia según la sharia puede establecer que determinadas partes de la herencia correspondan a herederos designados en función del parentesco, y no al cónyuge superviviente.
Tras varias reformas legales, los expatriados no musulmanes pueden redactar un testamento en el que especifiquen la legislación sucesoria de su país de origen. No obstante, es imprescindible registrarlo oficialmente ante una jurisdicción reconocida en los EAU, como el Departamento Judicial de Abu Dabi. Conviene asesorarse bien: si un testamento no cumple los requisitos formales o no especifica con claridad la ley aplicable ni el reparto de los bienes, los tribunales emiratíes pueden aplicar la sharia por defecto, lo que puede generar retrasos y conflictos importantes, sobre todo cuando hay varios beneficiarios o reclamaciones contradictorias.
El reparto de los bienes inmuebles tampoco es sencillo. Aunque se haya especificado una ley extranjera en materia de sucesiones, los tribunales de los EAU pueden aplicar la legislación local a los inmuebles situados en el país.
Alemania: el año de separación previo al divorcio
¿Has decidido divorciarte mientras vives en Alemania? Tendrás que armarte de paciencia, porque la normativa exige un "Trennungsjahr" (año de separación) antes de que la pareja pueda formalizar el divorcio.
Durante este período de separación obligatoria de un año, los cónyuges deben vivir por separado, en domicilios distintos, aunque existen excepciones cuando la convivencia resulta inevitable. Esta etapa funciona como un período de reflexión que permite una posible reconciliación antes de dar el paso definitivo. Transcurrido el año, si la reconciliación no se ha producido, cualquiera de los dos puede solicitar el divorcio.
Más allá de los casos concretos mencionados, las cosas se complican considerablemente cuando un divorcio o un fallecimiento se produce fuera del país de origen.
Los profesionales del derecho recomiendan una serie de trámites administrativos y jurídicos para que la situación se resuelva con el menor número de contratiempos posible.
Declaración previa de ley aplicable
Para "anticiparse" a un posible divorcio en las mejores condiciones, puedes elegir la ley del país que regirá tu régimen matrimonial, ya sea la de tu nacionalidad o la de tu país de residencia. Esta elección debe formalizarse mediante una declaración ante notario, bajo firma privada o en el propio contrato matrimonial. Optar por la ley de tu país de origen evita que te encuentres en una situación de desamparo en un país cuyas normas desconoces. Esa será, en definitiva, la ley que se aplique a tu divorcio.
Para más información, consulta el texto de referencia en la materia para los países de la Unión Europea (UE).
Establecer un contrato matrimonial
Varios abogados aconsejan suscribir un contrato matrimonial "de dimensión internacional", es decir, un contrato cuyas cláusulas puedan ser reconocidas y aplicadas en países distintos al de celebración del matrimonio. Este contrato puede firmarse con posterioridad a la boda, por ejemplo, antes de partir al extranjero.
Si no existe contrato y la ley aplicable es la del país de residencia, deberás ajustarte a la jurisdicción local en lo relativo al reparto de bienes y otras cuestiones, como las pensiones.
La custodia de los hijos
Aunque la ley aplicable al divorcio sea la de tu país de origen, la normativa suele atribuir competencia a la jurisdicción del lugar de residencia habitual de los hijos.
Pensemos en el caso de dos ciudadanos franceses que residen en Estados Unidos con sus hijos y deciden divorciarse bajo la jurisdicción francesa: aun así, será la ley estadounidense la que determine la situación de los menores, puesto que su residencia habitual se encuentra en ese país.
¿Y el visado?
Es otro trámite que conviene prever con antelación.
Si tu visado estaba vinculado al de tu cónyuge y os divorciáis, puedes quedarte sin estatus legal en el país una vez que expire. Si deseas permanecer allí tras la separación, tendrás que estudiar las opciones para obtener un visado a tu nombre, algo que dependerá en gran medida de la política migratoria de cada país.
En Alemania, quien tenía su permiso de residencia vinculado al de su cónyuge puede permanecer en el país durante un año tras el divorcio, tiempo suficiente para iniciar los trámites y obtener otro tipo de visado.
Los familiares de una persona fallecida en el extranjero deben estar preparados para afrontar una serie de trámites administrativos.
El certificado de defunción en el extranjero
El primer paso es que las autoridades locales certifiquen el fallecimiento. Esto da lugar a la expedición de un certificado de defunción por parte del hospital o de la policía, en caso de accidente.
A continuación, hay que acudir, en el país donde se ha producido el fallecimiento, a la embajada o al consulado general del país de nacionalidad del difunto. Presentando el certificado de defunción, se obtendrá el acta de defunción oficial y su correspondiente transcripción.
Trámites para el repatriamiento del cuerpo
Los procedimientos están estrictamente regulados. Es necesario obtener una autorización de traslado para el repatriamiento del cuerpo al país de origen, y tanto la embajada como el consulado pueden orientarte en este proceso.
La intervención de una empresa especializada es imprescindible, ya que el transporte de un cuerpo exige el cumplimiento de condiciones muy estrictas: normas específicas para el féretro y tratamientos de conservación adecuados para los restos mortales.
Los trámites relacionados con la herencia
Dentro de la UE, la herencia se rige por la normativa del Estado en el que el difunto tenía su última residencia.
Fuera de la Unión Europea, habrá que atenerse a los principios y usos vigentes en el país donde residía la persona. Cabe señalar que existen acuerdos internacionales o bilaterales entre Estados en materia de sucesiones, que pueden afectar tanto al país de origen como al de residencia del difunto.
Al igual que ocurre con el divorcio, si deseas que una ley concreta rija tu herencia, debes designarla expresamente en un testamento.
La situación se complica cuando los bienes, especialmente los inmuebles, están repartidos entre varios países. Habrá que analizar los convenios existentes entre ellos, pero los herederos tendrán que enfrentarse muy probablemente a trámites administrativos en el país de residencia del difunto si este poseía allí bienes inmuebles.