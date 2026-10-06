Es uno de los primeros consejos de notarios, abogados y expertos en expatriación: las parejas expatriadas que van a contraer matrimonio tienen todo el interés en establecer un contrato matrimonial, con el asesoramiento de un profesional. Este contrato define el marco legal del matrimonio y regula la situación patrimonial de los cónyuges. En principio, permite que la voluntad de ambos sea respetada, incluso en caso de expatriación.

Expatriación: ¿por qué es importante establecer un contrato matrimonial? Conviene recordar que el contrato matrimonial no es obligatorio, aunque sí muy recomendable. Todo matrimonio legalmente constituido queda sujeto a un régimen económico matrimonial, y en ausencia de contrato, se aplica el del país donde se celebró la boda. Esto puede convertirse en un problema si la legislación del país de acogida es restrictiva o contempla principios que perjudican a uno de los cónyuges. Por ejemplo, en algunos países el régimen matrimonial por defecto establece un reparto del patrimonio adquirido durante el matrimonio (como ocurre en Estados Unidos), reparto que decide el juez y que puede no satisfacer a ninguno de los dos, especialmente cuando uno de ellos ha acumulado la mayor parte de los bienes comunes. En Dinamarca, los bienes son comunes no solo a partir del matrimonio, sino también los anteriores a él. Sin un contrato que especifique el reparto, será el sistema danés por defecto el que rija la situación. Otro ejemplo: existen legislaciones que restringen los derechos del cónyuge, por lo general los de la mujer. En determinados países, el marido puede llegar a impedir que su esposa extranjera regrese a su país de origen o que viaje, prohibición que se extiende también a los hijos. Por eso es fundamental conocer la legislación del país de acogida antes de contraer matrimonio allí. Formalizar un contrato matrimonial permite no quedar sometido al régimen por defecto ni a la legislación extranjera, siempre que el contrato esté bien redactado y teniendo en cuenta que pueden surgir conflictos en cuanto a su reconocimiento a nivel internacional. Leer también Jubilación: ¿viajar o vivir en el extranjero?

Los 5 principales regímenes matrimoniales en el mundo Separación de bienes: cada cónyuge conserva su propio patrimonio, tanto durante el matrimonio como en caso de divorcio. Es el régimen por defecto en numerosos países, entre ellos Marruecos, Senegal, los Emiratos Árabes Unidos (EAU), Japón y Malasia. Separación con distribución judicial: cada cónyuge mantiene su patrimonio durante el matrimonio, pero en caso de divorcio, el tribunal lo distribuye entre los ex cónyuges. Es el sistema base en Canadá (salvo en Quebec), Nueva Zelanda y Estados Unidos. Comunidad de bienes diferida: los bienes adquiridos antes y durante el matrimonio son comunes a ambos cónyuges. Este régimen se aplica, entre otros, en Finlandia y Colombia. Sociedad de gananciales: separación de bienes antes del matrimonio y puesta en común de los adquiridos durante este. Rige, entre otros países, en Francia, Angola, Tailandia, Portugal y Costa de Marfil. Participación en los gananciales: separación de bienes durante el matrimonio y régimen de gananciales en caso de divorcio. Se aplica en Taiwán, Alemania, Grecia y Turquía, entre otros.

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¿Se reconoce automáticamente el contrato matrimonial en el país de expatriación? El contrato matrimonial ofrece una protección importante, aunque no está garantizado que sea reconocido automáticamente en el país de destino. Aquí entra en juego tanto la redacción del contrato como la interpretación que hagan de él los tribunales extranjeros, ya que los criterios que definen un contrato matrimonial pueden variar de un Estado a otro. Por ejemplo, los contratos de los países anglosajones suelen incluir disposiciones que no contempla el contrato francés. Además, algunos contratos tienen un alcance más amplio que otros, llegando a regular el reparto de las finanzas en caso de divorcio o la custodia de los hijos. Estas diferencias pueden generar conflictos en cuanto al reconocimiento del contrato tal como fue redactado por los cónyuges. Sin embargo, no se recomienda formalizar dos contratos matrimoniales (uno del país elegido por los expatriados y otro de carácter internacional), ya que multiplicar los contratos incrementa el riesgo de conflictos entre las legislaciones de los distintos Estados. Lo que sí se aconseja es redactar el contrato con un profesional especializado, preferiblemente con experiencia en la situación particular de los expatriados. Leer también Por qué no deberías temer jubilarte en el extranjero

¿Conviene optar por un contrato matrimonial internacional? Las parejas casadas que tienen previsto expatriarse pueden decantarse por un único contrato: el contrato matrimonial internacional. Su ventaja es que se adapta, tanto en la forma como en el fondo, a las normas generalmente vigentes en el mundo. Aun así, no es infalible. Conviene evitar incluir cláusulas demasiado complejas o específicas que puedan ser rechazadas por los tribunales del país de acogida. Para que este contrato sea lo más eficaz posible, debe ser también lo más preciso posible, y no limitarse únicamente a la elección de la legislación aplicable al matrimonio. El contrato puede detallar los derechos de cada cónyuge, el reparto de las obligaciones entre ambos, la descripción y distribución del patrimonio, así como las disposiciones en caso de divorcio, entre otros aspectos. Matrimonio y legislación del país de expatriación: ¿qué hay que tener en cuenta? La forma de unión elegida puede tener un impacto considerable en las posibilidades de expatriarse (visados disponibles, derechos y obligaciones de los expatriados) y en la vida de la pareja tras el matrimonio. Por eso es imprescindible informarse bien sobre la legislación del país de acogida en materia matrimonial antes de casarse, para evitar sorpresas desagradables. Tendemos a pensar que el matrimonio civil es la única forma de unión legalmente reconocida en el mundo, pero en realidad existen otras modalidades que también pueden tener reconocimiento legal en el país de destino. Además, algunos países exigen documentación específica para celebrar la unión, como el denominado "certificado de no impedimento matrimonial en el extranjero". Por todo ello, es importante informarse antes de la boda sobre las formas de unión reconocidas legalmente en el país de acogida y las consecuencias que cada modalidad puede tener para la pareja expatriada. Contrato matrimonial: qué dice la ley australiana Una pareja expatriada (por ejemplo, una pareja mixta formada por un cónyuge extranjero y un residente o ciudadano australiano) puede formalizar un contrato matrimonial en el que se establezca que se acoge a la legislación australiana. Australia reconoce el matrimonio civil (heterosexual y homosexual) y la unión de hecho o relación de facto. Al igual que en muchos otros países, el matrimonio civil es el vínculo que permite a la pareja hacer valer sus derechos y acceder a los permisos de residencia reservados a los matrimonios legalmente constituidos. El Estado australiano reconoce la relación de facto entre dos personas que tengan la edad legalmente requerida para unirse y cuya relación no esté prohibida por ley. La pareja deberá acreditar al menos 12 meses consecutivos de convivencia. El cónyuge extranjero en una relación de facto podrá solicitar un visado de pareja (provisional) (subclase 309), que le permitirá residir temporalmente en Australia junto a su pareja (de hecho o legalmente casada), siempre que esta sea ciudadana australiana, residente permanente o ciudadana neozelandesa con derecho a residir en Australia. Contrato matrimonial: qué dice la ley canadiense Una pareja expatriada también puede optar por formalizar su contrato matrimonial bajo el amparo de la legislación canadiense. Canadá reconoce el matrimonio civil heterosexual y homosexual, así como las uniones de hecho (common law). Las parejas casadas civilmente tienen más facilidades para que su matrimonio sea reconocido y para realizar sus trámites (como solicitar un permiso de residencia), ya que basta con presentar el certificado de matrimonio. Las parejas en unión de hecho, en cambio, deben demostrar que mantienen una relación continua desde hace al menos un año. Canadá define la unión de hecho como la situación de dos personas que mantienen una relación conyugal. Para ser reconocida legalmente, la pareja debe haber convivido durante al menos un año consecutivo; una separación de 90 días o más rompe dicho estatus. Las provincias pueden ampliar este plazo, ya que la regulación de las uniones de hecho es competencia provincial (mientras que el matrimonio corresponde al ámbito federal). En Ontario y Manitoba, por ejemplo, el plazo asciende a 3 años, y en Columbia Británica, a 2 años. La Enciclopedia Canadiense señala que "los cónyuges de hecho (common law partners) tienen los mismos derechos y deberes jurídicos, parentales y económicos que los matrimonios". Canadá prohíbe la poligamia, al igual que un gran número de países (Estados Unidos, Brasil, Costa de Marfil, los países europeos, Nepal, China...). Estas prohibiciones están estrechamente relacionadas con el reconocimiento de los derechos de la mujer y la igualdad de género. Leer también Nuevas restricciones para trabajadores y estudiantes extranjeros en Canadá