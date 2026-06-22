Disfrutar plenamente de la jubilación: es el sueño de todo trabajador en activo. Después de la carrera llega el descanso bien merecido, para algunos, en el extranjero. Pero las cosas no siempre salen como estaba previsto. Si bien jubilarse en el extranjero sigue siendo un objetivo, la partida anticipada no siempre es fruto de una elección deliberada.

Jubilarse antes de tiempo: ¿un anticipo de la «jubilación del futuro»? ¿Quién no ha soñado alguna vez con dejar de trabajar antes de tiempo para disfrutar de una jubilación de ensueño en el extranjero? Marcharse pronto, mientras la salud acompaña, para tener todavía fuerzas y mantenerse activo de otra manera. Sin embargo, ese sueño sigue estando fuera del alcance de muchos trabajadores, obligados a alargar su vida laboral cada vez más para poder ahorrar. En un mundo sumido en una crisis demográfica y económica, resulta complicado plantearse una jubilación anticipada sin tener la certeza de poder mantenerse uno mismo en el extranjero. Pero todo podría cambiar pronto. Dentro de «10 o 20 años», según Elon Musk. El pasado mes de abril, el magnate detalló su plan para una jubilación feliz en el podcast Moonshots. Un plan basado en la IA. Según el multimillonario, las IA se encargarán de producir y los humanos ya no tendrán que ahorrar. Trabajarán si así lo desean y se jubilarán cuando quieran. Pocos expertos comparten el optimismo de Musk, cuya fortuna podría financiar las pensiones de miles de personas. La «economía de la abundancia» que plantea sigue siendo utópica. Va a tocar seguir ahorrando. Leer también Facturación electrónica en Francia: ¿qué empresas están afectadas?

Por qué cada vez más trabajadores quieren adelantar su jubilación Aunque la economía de la abundancia no parece estar a la vuelta de la esquina, lo cierto es que cada vez más empleados desean jubilarse antes de tiempo. Mientras que un número creciente de países opta por retrasar la edad legal de jubilación, los trabajadores quieren marcharse antes, aunque ello suponga recortar su nivel de vida. Los motivos suelen ser los mismos: disfrutar de la vida mientras la salud lo permite, hacer los viajes y actividades que no pudieron realizar durante su etapa activa, expatriarse, pasar más tiempo con la familia, mejorar su calidad de vida, lanzarse a nuevos retos e incluso… atreverse con una «profesión vocacional».

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Jubilarse antes en el extranjero: matices según la profesión Quienes ejercen un trabajo duro desde su juventud son los primeros en plantearse una jubilación anticipada. Un deseo que, gracias a legislaciones favorables en algunos países, puede hacerse realidad. Francia, por ejemplo, permite la jubilación anticipada por carrera larga; Canadá regula un programa de jubilación anticipada para el servicio operativo. En cambio, los trabajadores con profesiones menos expuestas a la penosidad y los autónomos se sienten menos atraídos por la jubilación anticipada. Las razones principales: carreras iniciadas más tarde, trayectorias con lagunas, ingresos a veces inestables, etc. En cuanto a la expatriación, se aprecia un deseo de mantenerse en activo. Esto resulta especialmente cierto entre los profesionales liberales, los directivos y otros trabajadores del sector servicios. Compatibilizar empleo y jubilación en el extranjero facilita el ejercicio de una profesión vocacional; también puede, sencillamente, garantizar un cierto nivel de vida a los jubilados. En cambio, este atractivo suele ser menor entre los jubilados con carreras largas que han desempeñado oficios duros. La inestabilidad económica no parece desanimar a los candidatos a la jubilación anticipada. Antes que sufrir un posible despido, los trabajadores prefieren marcharse mientras conservan todas sus capacidades. Conviene señalar, no obstante, que en muchos casos el deseo se queda en deseo, salvo para quienes cumplen los requisitos de jubilación anticipada (carreras largas, profesiones específicas). Muchos empleados no reúnen los criterios para acceder a una pensión completa. Las penalizaciones por jubilación anticipada obligan, a menudo, a seguir trabajando. Leer también Nueva tasa de 40 € para canjear el permiso de conducir en Francia Jubilarse antes: cuando la elección rima con «obligación» Dejar el trabajo antes del final de la carrera no siempre es una elección voluntaria. En Estados Unidos, por ejemplo, el Instituto de Investigación sobre Beneficios Sociales de los Empleados revela que, en 2025, el 76 % de las jubilaciones anticipadas se debieron a factores «ajenos a la voluntad» de los trabajadores. Los problemas de salud y las dificultades empresariales (despidos, reestructuraciones, etc.) figuraban entre los principales motivos de estas jubilaciones antes de la edad legal. Jubilación anticipada: ¿qué consecuencias tiene en el mercado laboral? Se observa el impacto de las jubilaciones no cubiertas en el mercado laboral. Una situación habitual en el sector médico, que se enfrenta a una escasez mundial de médicos. Resulta más difícil calibrar con precisión el impacto de las jubilaciones tempranas, pues no se trata de un fenómeno comparable a las «grandes dimisiones» observadas en Estados Unidos entre 2020 y 2021. Dado que pueden tener consecuencias significativas en el resto de la vida, los planes de jubilación anticipada no despiertan un entusiasmo generalizado. O, más bien, las ganas pueden estar ahí, pero llevarlas a la práctica resulta complicado. La situación económica de los trabajadores no siempre permite materializar el proyecto. Leer también ¿Qué tan difícil es jubilarse en el extranjero?

Jubilarse en el extranjero: ¿cosa de ricos? Se observa otra tendencia: las jubilaciones anticipadas ya no afectan únicamente a los trabajadores con mayores ingresos. Empleados menos privilegiados también dan el paso y se marchan al extranjero. Eligen países con un coste de vida inferior al del país de origen. Esta tendencia se ha consolidado, sobre todo, a raíz de las reformas de las pensiones aplicadas en distintos países. También se mencionan las crisis sucesivas: los jubilados de hoy quieren irse para disfrutar de la vida en el extranjero. Los profesionales recomiendan, no obstante, la máxima prudencia. Hay que hacer bien todos los cálculos para asegurarse de que la jubilación anticipada sea legalmente posible y de que la penalización aplicada permita vivir en el extranjero a la espera de la pensión complementaria. ¿Es siempre buena idea jubilarse antes? ¿Y si marcharse antes de la edad legal de jubilación no fuera tan buena opción? Varios investigadores han estudiado la relación entre la «jubilación anticipada» y la «buena salud». Según el informe 2026 de la Oficina Nacional de Investigación Económica de Estados Unidos, jubilarse antes de los 65 años incrementaría el riesgo de un deterioro cognitivo más rápido: olvidos de palabras, frases mal estructuradas, dificultad para concentrarse, «pequeños» despistes cada vez más frecuentes… son señales de alerta que suelen pasarse por alto al confundirse con la rutina diaria.



Los investigadores reconocen que este deterioro se aprecia, sobre todo, en quienes se han visto obligados a jubilarse antes de tiempo. El estado de ánimo no es el mismo, evidentemente, cuando uno se ve forzado a dejar su empleo. Y es que el desempleo entre los seniors constituye otro reto a escala mundial. En Italia, Francia, Marruecos o Suiza, la problemática del desempleo de larga duración entre los mayores de 50 años sigue plenamente vigente.



Según los investigadores, la jubilación anticipada (en el extranjero o no) no es, en sí misma, la causa del deterioro cognitivo. De hecho, los mismos efectos pueden observarse en seniors en paro de larga duración o en quienes se han jubilado voluntariamente. Lo que entra en juego, en este caso, es el «síndrome del cerebro en reposo». Cuando el cerebro deja de estar estimulado por una actividad regular, remunerada o no, entra en reposo: se habla menos, se tienen menos interacciones sociales, uno se mueve menos, etc. No se trata, por supuesto, de decir «no» a la jubilación anticipada, ya que no existe una edad ideal a partir de la cual uno pueda jubilarse sin riesgo para el cerebro. Se trata, más bien, de preparar bien la jubilación, sobre todo si va a transcurrir en el extranjero.