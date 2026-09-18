¿Viajar unos meses o irse a vivir al extranjero durante varios años? Ante los relatos de expatriaciones exitosas, quizás estés reflexionando sobre ello. Los países preferidos por los jubilados expatriados lo tienen muy claro y compiten para atraer a los (adinerados) seniors. Pero, ¿ la expatriación después de la jubilación es siempre la mejor opción? ¿Cómo elegir entre viajar e inmigrar?

Viajar o expatriarse en la jubilación: ventajas e inconvenientes A menos que decidas instalarte definitivamente en el extranjero, un viaje es, por definición, limitado en el tiempo. Tienes la certeza de volver a tu país de origen en cuestión de semanas. También puedes optar por una serie de viajes, pero siempre acabarás volviendo a casa. La expatriación, en cambio, se asemeja, como mínimo, a un viaje de uno o varios años. También se puede uno expatriar de por vida. Ambos proyectos responden a dos formas muy distintas de plantear la vida en el extranjero. Para tomar la decisión correcta, es fundamental entender bien qué hay detrás de un proyecto de viaje o de expatriación. Leer también Por qué no deberías temer jubilarte en el extranjero

Relaciones familiares en la jubilación: lo que está en juego entre el viaje y la expatriación La primera pregunta que debes hacerte tiene que ver con la familia. Como la mayoría de los trabajadores, seguramente hayas pasado más tiempo en la oficina que con tu familia. La jubilación es precisamente el momento de estar más presente junto a tus seres queridos. Por supuesto, ellos también tienen su vida, su trabajo... Pero ahora dispones, por ejemplo, de más tiempo para visitarlos, saber cómo están, jugar con tus nietos... Se suele decir que la jubilación abre la puerta a una «segunda vida»: una vida para uno mismo, después de haber dedicado gran parte de la existencia a trabajar, tanto para uno como para la familia. Sin embargo, esta «segunda vida» del jubilado también se construye dentro de la familia. Y ahí es donde cobra sentido la elección entre el viaje y la expatriación. Una de las primeras preguntas que debes plantearte es la siguiente: ¿podrías (de verdad) vivir lejos de tu familia? ¿Durante cuánto tiempo? No subestimes el peso de la familia. Vivir en el país vecino para estar más cerca de los tuyos no siempre es la mejor opción, porque a menudo nos vemos menos de lo previsto, incluso viviendo en la misma ciudad...

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Vivir a bordo de un crucero: ¿la fórmula que combina las ventajas del viaje y de la expatriación? Ya conocíamos las vueltas al mundo de las familias expatriadas. Desde hace algunos años, redescubrimos los «cruceros permanentes» o «cruceros residenciales». La aventura sigue ahí, pero en versión de lujo y, según aseguran las compañías de cruceros, con un importante ahorro incluido. Muy populares entre los jubilados estadounidenses, estos cruceros también van ganando terreno en Australia y Europa. Las compañías más conocidas, como Life at Sea Cruises o The World, ofrecen fórmulas adaptadas a los deseos de los jubilados. Villa Vie Residences, también muy popular, incluso ha lanzado un Golden Pass que permite a los residentes jubilarse sin bajarse nunca del barco. La compañía también ofrece la posibilidad de alquilar o comprar la cabina. Ambas opciones seducen a los jubilados, ya que, según ellos, el crucero sin fin resulta más ventajoso que una expatriación o que la vida en una residencia de mayores. A bordo, en efecto, no hay impuesto sobre bienes inmuebles (la mayoría de los jubilados ya ha vendido su casa) ni gastos derivados de tener una propiedad, un coche... Los jubilados solo pagan la tarifa de su cabina, las comidas y las opciones que elijan (deporte, espectáculos diversos, etc.). Crucero permanente: ¿una «luna de miel» eterna? Pero ¿combinan realmente los cruceros permanentes las ventajas del viaje y de la expatriación? Para los grandes del sector, sí, y recuerdan lo tediosos que pueden llegar a ser los trámites de una expatriación. Los cruceros, por su parte, permiten vivir una «luna de miel sin fin» y ver solo los aspectos positivos del viaje. El jubilado sería una especie de turista eterno, rodeado de otros turistas que, como él, quieren vivir un «sueño despierto». Otros se muestran más prudentes y señalan ciertos fallos: problemas técnicos a bordo, incidentes en ocasiones mortales, certificados de navegabilidad cuestionados en algún caso, riesgos en caso de epidemia... El crucero permanente no está, de hecho, al alcance de todos los presupuestos ni resulta adecuado para todos los estados de salud. Para soñar sin perder del todo el contacto con tierra firme, algunos jubilados optan por una solución intermedia: un crucero de uno o varios meses, en lugar del crucero permanente. Crucero permanente: cómo reducir la factura Para los presupuestos más ajustados, es posible rebajar la factura eligiendo una cabina sin ventana y un crucero sin escalas. Bastantes jubilados optan por esta opción para ahorrar, pero no es el único motivo. En estos barcos de crucero de formato XXL, la vida transcurre a bordo. El viaje es el propio barco. Los mayores con dificultades de movilidad también aprovechan unas infraestructuras pensadas para que no haga falta bajar del barco. Leer también Nuevas restricciones para trabajadores y estudiantes extranjeros en Canadá ¿Jubilarse en autocaravana? Si eres muy de «familia», el viaje tiene una ventaja clara sobre la expatriación: puedes cambiar de aires sin salir del país y tienes la certeza de volver a casa. Mejor aún: puedes llevarte a uno o varios miembros de tu familia contigo. En lugar de emigrar al extranjero, bastantes jubilados prefieren viajar. El aumento del coste de vida ha provocado un fenómeno inesperado: el incremento de las ventas de autocaravanas y otros «vehículos de ocio». El fenómeno ha ido a más desde la crisis sanitaria. Para los jubilados que se han decidido a dar el paso, la autocaravana es la solución económica para viajar sin arruinarse. En vez de expatriarse, prefieren viajar dentro de su propio país. Los más aventureros a veces llevan la experiencia hasta el país vecino (algo más sencillo cuando su nacionalidad les permite circular sin visado). Expatriarse en la jubilación: reinventar las relaciones familiares Ya que se trata de la «segunda vida» del jubilado, mejor vivirla a fondo. La idea de quienes se han decidido a dar el paso hacia la expatriación podría resumirse así: ¿por qué conformarse con simples viajes cuando se puede vivir la gran aventura en el extranjero? ¿Por qué seguir «acomodándose» a la familia cuando por fin se puede vivir para uno mismo? Esto no significa, por supuesto, que estos jubilados sientan menos cariño por su familia. Solo pone de relieve la voluntad de estos expatriados de no renunciar a sus sueños. Porque el proyecto de vida en el extranjero a veces responde a un sueño acariciado durante mucho tiempo. La expatriación se convierte entonces en la recompensa del trabajador al final de su carrera. Los avances tecnológicos permiten reinventar las relaciones familiares. La comida familiar de los domingos sigue teniendo lugar, aunque ahora sea a través de una pantalla. Vuelven los «aperitivos por Zoom». Las llamadas y videollamadas se vuelven más frecuentes. Paradójicamente, la distancia puede fortalecer los vínculos. Cuentas tu vida de gran viajero jubilado y redescubres la de tus seres queridos a través de tu nueva mirada de expatriado. Les muestras la cultura de tu país de acogida gracias a tus fotos y otros regalos sorpresa. Leer también Regreso al país: ¿cómo evitar un parón en tu carrera profesional?

Pensión de jubilación: ¿es mejor priorizar los viajes o la inmigración de larga duración? Viaje o expatriación: en ambos casos hay que pensar en cómo financiar el proyecto. La cuestión del dinero es, por supuesto, tan crucial como la de la familia. Antes de nada, comprueba bien que tu pensión de jubilación seguirá abonándose incluso después de un viaje largo (por ejemplo, un recorrido por varios países seguidos). Después, haz los números: ¿tu pensión podrá acompañarte realmente si haces varios viajes? ¿Y en caso de una inmigración larga? De nuevo, cada opción tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y de nuevo, el viaje ofrece una ventaja evidente: como volverás a casa entre un viaje y otro, no tienes que preocuparte por los trámites administrativos relacionados con cobrar una pensión en el extranjero. Aquí hablamos, eso sí, de viajes cortos. Para este tipo de viaje, normalmente no es necesario notificar tu salida a la caja de pensiones. En cambio, si te expatrías, deberás informar a tu caja de pensiones, e incluso solicitar una autorización de viaje. De hecho, se recomienda preparar el proyecto de expatriación junto con tu caja de pensiones. La cuestión de la pensión lleva a la de las finanzas en general. El presupuesto de una expatriación es, lógicamente, mayor que el de un simple viaje (a menos que planees hacer una serie de viajes). Además de tu pensión, ¿cuentas con otros ingresos (alquileres, por ejemplo)? Algunos permisos de residencia permiten a los jubilados extranjeros crear una empresa o ejercer una actividad profesional a tiempo parcial. ¿Tienes en mente un proyecto de este tipo? Todas estas preguntas te ayudarán a dar forma a tu proyecto. Integrarse en la jubilación: el verdadero reto de la expatriación Sin embargo, el verdadero reto sigue siendo el de la integración. Los jubilados que solo viajan de vacaciones no se plantean esta cuestión: viajan unas semanas y vuelven a casa para disfrutar de su jubilación. Los jubilados que viven en el extranjero, en cambio, deben planteársela desde el principio de su proyecto de expatriación. Por supuesto, las agencias especializadas suelen destacar esos «pueblos de expatriados» donde comunidades de extranjeros conviven entre sí mientras disfrutan de las ventajas de la vida en el país de acogida (beneficios fiscales, paisajes excepcionales...). Sin embargo, ¿es realmente una expatriación esta vida «apartada» de los locales? Mientras numerosos Estados denuncian el comunitarismo, hay jubilados emigrados al extranjero que construyen su nueva vida en torno al contacto con la población local (vivir como un local también permite ahorrar). En esos intercambios encuentran también una riqueza especial. Quizá tú seas de esos futuros expatriados que aprovechan la jubilación para retomar el aprendizaje de idiomas (nunca es tarde para aprender). Otros prefieren elegir un país cuyo idioma ya dominan. Sea cual sea su elección, el objetivo es el mismo: vivir como un local. La expatriación conlleva otros retos, como los trámites imprescindibles que hay que realizar (visado, permiso de residencia, seguro médico, vivienda en el extranjero...). ¿Estás dispuesto a enfrentarte a unos trámites que, en ocasiones, pueden resultar tediosos?