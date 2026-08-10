Permiso de trabajo: nuevas restricciones

Malas noticias para quienes tienen en mente emigrar a Canadá. El 29 de julio de 2026, las autoridades canadienses de inmigración anunciaron un endurecimiento de las normas relativas al permiso de trabajo basado en la reciprocidad (exención C20). Esta exención permite obtener un permiso de trabajo sin necesidad de someterse a la Evaluación de Impacto en el Mercado Laboral (EIML). A partir de ahora, los candidatos extranjeros deberán estar ya contratados por la empresa extranjera antes de solicitar una «exención C20» para ejercer una actividad profesional en Canadá. Los expatriados que prevean incorporarse a su puesto tras llegar al país ya no podrán acogerse a un permiso de trabajo al amparo de la exención C20.

Las autoridades canadienses justifican esta medida recordando la esencia de la exención C20: facilitar un «intercambio de conocimientos o experiencia» entre el trabajador expatriado y el empleador canadiense. El programa de empleo recíproco se evalúa tanto a nivel de empresas como a nivel de Estados. Del mismo modo que los trabajadores extranjeros se benefician de la exención C20, los canadienses expatriados también pueden ser contratados, en las mismas condiciones, por empresas extranjeras. Sin embargo, según las autoridades, un expatriado que comienza a trabajar para un empleador canadiense después de su llegada al país ya no encaja en la definición del programa de empleo recíproco.

La exención C20 es utilizada habitualmente por multinacionales, organizaciones internacionales e instituciones gubernamentales, entre otras entidades. Cabe señalar que esta restricción no afecta al programa Experiencia Internacional Canadá (EIC), que se rige por otras normas migratorias. Los empleadores que ya no puedan recurrir a la exención C20 tienen la opción de contratar a través del Programa de Trabajadores Extranjeros Temporales (PTET), aunque para ello deberán obtener una EIML.