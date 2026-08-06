Anticipar el regreso de la expatriación para evitar una ruptura profesional

Negociar el regreso antes incluso de marcharte

Existen distintos tipos de contratos y situaciones. Pero cuando una empresa te envía en misión al extranjero, lo más conveniente es negociar desde el principio las condiciones concretas del regreso. En principio, la empresa de origen está obligada a reincorporar al trabajador y a ofrecerle un puesto equivalente al que dejó.

En la práctica, según este estudio de Vistra, un número nada despreciable de organizaciones no logra ofrecer a sus expatriados el mismo puesto o uno equivalente a su vuelta. Un estudio de Harvard Business Review demostró además que un tercio de los expatriados sigue ocupando puestos temporales tres meses después de su repatriación.

Revisa con detenimiento lo que estipula tu contrato al respecto: ¿se contempla algún tipo de acompañamiento al regreso? ¿Para qué tipo de puesto? ¿Qué garantías ofrece?

Mantener la red de contactos en el país de origen

Por mucho que el contrato garantice un puesto equivalente, conviene ser proactivo y estar atento a las oportunidades que circulan internamente antes de que se publiquen.

Para ello, solo hay una solución: mantener el contacto con los compañeros del país de origen.

Las redes sociales profesionales como LinkedIn facilitan mucho esta tarea, pero también merece la pena quedar directamente con esas personas, aprovechando, por ejemplo, un viaje de trabajo para visitar a antiguos jefes y colegas.

Patrick, un expatriado suizo que vivió en Dubái y después en Shanghái, cuenta que pasó unos quince años lejos de la sede de su empresa de telefonía móvil. Los vínculos se fueron debilitando poco a poco y, cuando manifestó su deseo de volver a Europa, pocas personas en la sede estaban realmente en condiciones de ayudarle. Acabó dejando la empresa.

¿Plantearse una evaluación de competencias?

Tras una expatriación, a veces uno ha evolucionado tanto, tanto en sus métodos de trabajo como en su mentalidad, que puede surgir la necesidad de un reposicionamiento profesional.

Muchas consultoras especializadas en acompañamiento al regreso, o repatriation management, ofrecen servicios de coaching y de evaluación de competencias.

Estos procesos ayudan a clarificar el propio perfil, a poner en valor lo aprendido y a posicionarse de forma eficaz en el mercado laboral. Vale la pena planteárselo antes de volver.

¿Necesidad de formación continua?

Las herramientas digitales, los métodos de trabajo y las expectativas de los empleadores evolucionan a un ritmo bastante rápido.

Participar en webinarios o formarse a distancia permite mantenerse al día, especialmente en sectores muy técnicos o en lo que respecta a competencias digitales y nuevas normativas sectoriales.

En este caso también es preferible formarse con antelación, pensando ya en el regreso al país de origen.

Lo que deves saber: ¿has obtenido algún título o certificación en el extranjero mientras trabajabas? A tu vuelta, para mantener la continuidad de tu carrera profesional, ten en cuenta el proceso de reconocimiento de títulos. Un empleador potencial puede solicitarlo y el trámite puede durar varios meses.