A menudo se da por hecho que los expatriados se conforman con desenvolverse en inglés. Sin embargo, las investigaciones del proyecto LangPats, financiado por el Consejo Neerlandés de Investigación y desarrollado por la Universidad Erasmus de Róterdam y la Universidad de Leiden, apuntan en otra dirección: la mayoría quiere aprender el idioma del país de acogida y muchos se esfuerzan por conseguirlo. Los resultados también sugieren una estrecha relación entre el dominio de la lengua local y la satisfacción con la vida en el extranjero. Pero aprender un idioma va mucho más allá de estudiar gramática y vocabulario. En ese proceso influyen las políticas migratorias, las relaciones de pareja y amistad, el entorno laboral e incluso la reacción de los habitantes locales cuando un extranjero intenta hablar su idioma.

Entre diciembre de 2025 y mayo de 2026, el proyecto LangPats encuestó a expatriados occidentales en 44 países de Asia y Oriente Medio. Se les preguntó por su nivel de idioma según su propia valoración, sus ambiciones lingüísticas, el esfuerzo dedicado al aprendizaje, su perfil demográfico y su grado de satisfacción con la vida en el extranjero. Recibimos 3 212 respuestas, de las cuales 1 776 estaban completamente cumplimentadas, gracias en parte a la difusión que realizó Expat.com entre sus lectores. La mayoría residía en Japón, Taiwán, Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, China y Vietnam. La mitad llevaba al menos cuatro años viviendo allí, y más de la mitad tenía intención de quedarse de forma indefinida. Posteriormente realizamos entrevistas en profundidad en Japón, Corea del Sur y Taiwán.

1. Aprender el idioma no garantiza la "integración" En Occidente, hay una idea muy extendida sobre la migración: aprende el idioma y podrás integrarte. Está escrito en los exámenes de ciudadanía, en los cursos de integración cívica y en los debates públicos. Muchos expatriados occidentales llevan consigo esa idea cuando se instalan en otro país. Sin embargo, no todas las sociedades entienden la migración y el asentamiento de esta manera. En Asia, por ejemplo, ser "local" es una cuestión de etnia más que de idioma, por lo que es posible que un extranjero nunca llegue a ser considerado plenamente integrado, independientemente del nivel de lengua que alcance. Algunos lo vivieron con una profunda frustración: habían invertido años en aprender el idioma y sentían que ese esfuerzo no era reconocido. El problema es que habían importado una concepción occidental de la migración y la integración, y la habían aplicado en un lugar y una sociedad donde esa idea resulta ajena. Los expatriados más satisfechos eran quienes habían aceptado que la integración, en su sentido occidental, no era posible allí. Leer también Estudiar en el extranjero: dónde te integrarás mejor

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2. Se aprende un idioma cuando importa de verdad El patrón más claro que arrojan nuestros datos es que la percepción de la importancia del idioma impulsa el aprendizaje. Los expatriados que consideraban el idioma local muy importante y relevante para otros aspectos de su vida en el extranjero alcanzaron un nivel de competencia casi completo por encima en la escala del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), por ejemplo, de A2 a B1, en comparación con quienes no lo valoraban así. Casi la mitad de ellos (47%) afirmó dedicar mucho esfuerzo al aprendizaje. Naturalmente, lo que hace que un idioma sea importante varía enormemente de una persona a otra. Las pruebas de idioma exigidas en las políticas de residencia, las necesidades del día a día y el amor por la cultura local influyen en ello. El idioma puede ser la llave para acceder a estudios universitarios, al empleo, a más amistades o para comprender mejor la sociedad de acogida. Los expatriados con una enfermedad crónica o una discapacidad progresaron más que los demás, porque necesitaban el idioma para gestionar su atención sanitaria. En Taiwán, el idioma era importante para los expatriados incluso cuando parecía no importarle a nadie más. Las normas de inmigración no exigen ningún nivel de mandarín, por lo que el apoyo gubernamental al aprendizaje es escaso. Algunos expatriados nos contaron que sus empleadores se negaban a pagar las clases, a menudo para preservar su imagen de personal "internacional". Lejos de rendirse, muchos se convirtieron en autodidactas y encontraron formas creativas, gratuitas y a menudo muy poco estructuradas de aprender en su tiempo libre. Deseaban haber recibido apoyo, o incluso que se les hubiera animado, a aprender. Dado que aprender al menos algunas nociones del idioma local puede facilitar la adaptación de los expatriados y que son más productivos en el trabajo, a los empleadores les conviene fomentar el aprendizaje de idiomas. Esto debe plantearse como un incentivo, nunca como una imposición: las exigencias punitivas que aumentan la carga de trabajo solo alejan a los expatriados y hacen que un país o una empresa resulte menos atractivo para el talento internacional. 3. Los expatriados más satisfechos hablan mejor el idioma Los expatriados más satisfechos con su vida en el extranjero suelen ser también quienes más han avanzado en el aprendizaje del idioma local: los más satisfechos avanzaron casi 2 niveles en la escala del MCER, frente a entre 1 y 1,5 niveles entre los menos satisfechos. El 60% de los encuestados estaba satisfecho o muy satisfecho con su vida en el extranjero, pero solo el 32% se sentía conectado con su comunidad de acogida. Al analizar los datos de la encuesta, pudimos puntuar los niveles de satisfacción sobre 15 y el sentido de conexión con la comunidad local sobre 18: Los expatriados más satisfechos eran hombres que vivían en China, Indonesia y Tailandia (12-12,5/15), así como expatriados estadounidenses, canadienses, franceses y neerlandeses (11,6-11,8/15).

Los menos satisfechos eran los expatriados en Corea del Sur (10,7/15) y quienes se habían mudado al extranjero por su pareja (10,9/15). Estos grupos también eran los que menos conexión sentían (12,7/18 y 12,0/18).

Los australianos, estadounidenses y alemanes, así como los expatriados en Indonesia, Tailandia y Japón, eran quienes más conectados se sentían (13,5-13,9/15). ¿Los expatriados aprenden el idioma local porque se sienten más felices e integrados, o se sienten más felices e integrados porque han aprendido el idioma? Lo más probable es que funcione en ambos sentidos. Para los empleadores, la dirección importa menos que el resultado: una baja anticipada de un expatriado que no logra encontrar su lugar resulta muy costosa. Leer también Estudiar en Australia: ¿un sueño cada vez más inalcanzable? 4. A veces, los expatriados solo necesitan un compañero La vida como expatriado es intensa y puede ser dura. El encuestado típico tenía 41 años, la mayoría trabajaba a jornada completa y más de una cuarta parte tenía hijos pequeños en casa. Rara vez se incorporan a grupos de amigos ya formados. No todo el mundo es extrovertido, y en algunas sociedades la jerarquía, la distancia social y las fronteras étnicas hacen que las amistades con locales tarden en consolidarse. Con quién se convive marca la diferencia. Los expatriados en pareja con una persona local fueron quienes más aprendieron. Pero tener pareja local no es ninguna garantía: en Corea del Sur y Taiwán, muchas parejas simplemente usan el inglés en casa, aunque el expatriado quiera aprender el idioma. Los entrevistados describieron la dificultad de encontrar personas con quienes practicar de verdad, incluso estando rodeados de hablantes nativos. Lo que muchos expatriados necesitan es un compañero de idioma: alguien con tiempo e interés para hablar con ellos a su ritmo, que tenga paciencia con los errores lingüísticos y que sirva de puente hacia la vida local más allá de la burbuja expatriada. Alguien capaz de resistir la tentación de pasarse al inglés por comodidad. Un programa estructurado de compañeros de idioma puede cubrir perfectamente esa necesidad.

5. Muchos cursos de idiomas no se adaptan a los expatriados La mayoría de los expatriados aprende por su cuenta. El 57% utilizó el autoaprendizaje, la mitad asistió a clases, un tercio recurrió a herramientas de inteligencia artificial y el 24% contrató a un tutor particular. El aprendizaje es, por tanto, en gran medida no estructurado, lo que quizás explique un resultado llamativo: el esfuerzo que dedica un expatriado al aprendizaje del idioma es solo un predictor débil de cuánto mejora realmente. Cuando los expatriados buscaban clases, muchos se desanimaban. Los cursos solían ser en horario laboral, estaban llenos de estudiantes jóvenes y se centraban en superar exámenes oficiales. Los programas públicos de idiomas, allí donde existen, están a menudo diseñados para las necesidades de otros colectivos de migrantes. Lo que muchos buscan está claro: una enseñanza de calidad centrada en la comunicación real, en horarios compatibles con el trabajo y la familia, y junto a personas en situaciones similares a la suya. Leer también Mudarse al extranjero por la educación de los hijos: una nueva realidad 6. El mito del expatriado que no quiere aprender el idioma local La imagen del británico, estadounidense o australiano monolingüe en el extranjero es muy persistente. Hay algo de verdad en ella: los hablantes nativos de inglés eran más propensos a afirmar que es fácil vivir en su país de acogida sin aprender el idioma local, y mostraban más ansiedad a la hora de hablarlo. Pero también declararon dedicar más esfuerzo al aprendizaje, y aprendieron más. Los expatriados anglófonos mejoraron casi 2 niveles de competencia tras su llegada, frente a aproximadamente 1,5 niveles entre el resto de expatriados occidentales. Los empleadores no deberían dar por sentado que su personal angloparlante no tiene interés en el idioma local. Muchos están muy motivados, y los resultados lo demuestran. 7. Dar espacio a quienes todavía están aprendiendo el idioma Aprender un idioma implica hablarlo con limitaciones durante mucho tiempo. Muchos locales no están acostumbrados a eso, y el 38% de los encuestados afirmó sentir ansiedad cuando habla el idioma local. En Taiwán, los entrevistados señalaron que los locales esperan que los extranjeros hablen mandarín a la perfección o que no lo hablen en absoluto. Cualquier punto intermedio generaba confusión: un tono equivocado o un error gramatical bastaba para que el interlocutor cambiara al inglés de inmediato. En Corea del Sur, algunos expatriados dejaron deliberadamente de aprender coreano más allá de un nivel intermedio, o evitaban que los demás supieran que habían alcanzado un nivel avanzado. Hablar con fluidez, explicaban, ya no te exime de las complejas normas de jerarquía social coreana expresadas a través de los honoríficos. Equivocarse en esos registros siendo un hablante fluido puede perjudicar seriamente tu vida social y profesional, lo que supone un freno importante en el proceso de aprendizaje del idioma para los expatriados en Corea.

8. Expatriados LGBTQ+: bien preparados, pero con más ansiedad Los participantes LGBTQ+ tenían más probabilidades de haber empezado a aprender el idioma antes de llegar (59%, frente al 48% de las personas no LGBTQ+). Sin embargo, también mostraban más ansiedad al hablar el idioma local (46%, frente al 36%), era menos probable que encontraran a los locales acogedores (61%, frente al 68%) y era más probable que afirmaran que un mejor dominio del idioma mejoraría su vida social (77%, frente al 67%). Sentirse aceptado marcaba una diferencia clara. Los expatriados LGBTQ+ que se sentían conectados con la comunidad local progresaron más de un 50% más en el idioma que quienes se sentían menos conectados. En Corea del Sur, los encuestados LGBTQ+ reportaron mayor ansiedad al hablar y menos esfuerzo dedicado al aprendizaje, lo que puede reflejar el ritmo más lento de aceptación social y legal de las personas LGBTQ+ en ese país. Para los empleadores, esto significa que la inclusión y el apoyo lingüístico van de la mano. El personal LGBTQ+ puede valorar especialmente los espacios para practicar el idioma sin tener que gestionar al mismo tiempo cómo será recibido. 9. ¿Dónde aprenden más idioma los expatriados? Japón e Indonesia lideran el ranking, mientras que Vietnam y los países del Golfo se quedan a la cola. Japón registró la mayor mejora en expresión e comprensión oral, mientras que Corea del Sur mostró los mayores avances en lectura y escritura, favorecidos por el alfabeto hangul, relativamente fácil de aprender. Los progresos más modestos se dieron en Vietnam y en los países árabes del Golfo, donde los expatriados se trasladan principalmente por motivos laborales. La siguiente tabla muestra el nivel medio de competencia lingüística alcanzado por los expatriados que llevaban al menos cuatro años viviendo en el país (autoevaluación basada en el MCER): País de residencia Expresión e comprensión oral Lectura y escritura Indonesia B2 B1-B2 Japón B2 B1 Taiwán B1 A2 China B1 A2 Corea del Sur B1 B1 Tailandia B1 A2 Malasia A2 A2 Países de mayoría árabe (p. ej., Arabia Saudí, Egipto) A2 A1 Vietnam A2 A2 Países de minoría árabe (p. ej., Catar, Baréin) A1 A1 También se pidió a los expatriados que puntuaran la dificultad de aprendizaje del idioma local en una escala del 1 (muy fácil) al 5 (muy difícil). El cantonés (4,39) y el jemer (4,27) fueron considerados los más difíciles de aprender, mientras que el malayo (2,55) y el indonesio (2,6) se llevaron la calificación de los más accesibles.