En abril, el ministro de Educación Superior, Philippe Baptiste, presentó « Choose France For Higher Education », un programa de excelencia para atraer talento extranjero que, a su vez, endurecía el tono frente a las universidades que no aplicaban la subida de las tasas de matrícula aprobada en el plan Bienvenue en France de 2019. Y es que dicho plan contempla tasas de matrícula diferenciadas (y más elevadas) para los estudiantes extracomunitarios.

Subida de las tasas de matrícula: las universidades dicen «no»

El plan permite a las universidades modular las tasas de matrícula de los estudiantes extracomunitarios y solo autoriza un 10 % de exenciones. Sin embargo, un buen número de universidades se opone a la medida y no aplica la subida. En abril de 2026, el ministro de Educación Superior echa cuentas: el 90 % de las universidades exime a los estudiantes de fuera de la UE/EEE del pago de las tasas diferenciadas. Por ello, anuncia un endurecimiento de las normas por decreto: «[…] la regla son las tasas diferenciadas, y la excepción, la exención».

Es precisamente en este punto donde el ministerio se ha replanteado su postura, ya que France Universités, la organización que agrupa a los rectores de las universidades, ha manifestado con firmeza su oposición al endurecimiento de la ley. Según la organización, una medida así sería contraproducente y desanimaría a los estudiantes extracomunitarios. Retomando los datos de Campus France, France Universités recuerda que los estudiantes extranjeros aportan unos 1 350 millones de euros de beneficio neto anual a la economía francesa.

Un nuevo decreto más flexible sobre las tasas de matrícula

El martes 12 de mayo de 2026 se publicó una nueva versión del decreto. El proyecto, más flexible que el anterior, permite a las universidades conceder hasta un 20 % de exenciones de las tasas de matrícula a los estudiantes extranjeros de fuera de la UE/EEE (frente al 10 % de la primera versión del texto). Esta evolución, progresiva, se llevará a cabo en dos tramos: un 30 % de exenciones en el curso 2026-2027, un 25 % en el curso 2027-2028 y un 20 % en el curso 2028-2029.

Con el nuevo decreto, los estudiantes extracomunitarios tendrán que pagar unas tasas de matrícula de 2 895 euros al año por un grado (frente a los 178 euros actuales) y de 3 941 euros al año por un máster (frente a los 254 euros actuales). Aun así, el mundo universitario mantiene sus reservas. Ese mismo martes 12 de mayo, las asociaciones de estudiantes y los sindicatos convocaron una manifestación para oponerse al texto.

Enlaces útiles:

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