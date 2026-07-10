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Estudiar en Australia: ¿un sueño cada vez más inalcanzable?

Recomendaciones 4 min de lectura
estudiar en Australia© Warren Yip / Pexel.com
Escrito porAsaël Häzaq

Australia ha sido durante mucho tiempo el destino soñado para los estudiantes internacionales. Universidades de prestigio, alta calidad de vida y la posibilidad de trabajar durante y después de los estudios: el país atraía cada año a miles de jóvenes con ganas de construir su futuro. Pero este modelo lleva varios años transformándose. Tras sucesivas restricciones en su política migratoria, Australia ha vuelto a encarecer el visado posgrado, hasta convertirlo en uno de los más caros del mundo. Entre el aumento disparado de los costes, unos requisitos de acceso cada vez más exigentes y unas perspectivas de residencia que se reducen, muchos estudiantes extranjeros se hacen la misma pregunta: ¿está Australia convirtiéndose en un destino reservado solo para quienes tienen más recursos?

En este articulo
  1. El disparado precio del visado para graduados internacionales
  2. Visado posgrado: ¿cómo se explica esta nueva subida?
  3. Visado por las nubes, pero escasez de mano de obra
  4. Estudiar en Australia: ¿hay que replantear el proyecto de expatriación?

El disparado precio del visado para graduados internacionales

4 600 dólares australianos (aproximadamente 2 800 euros). Este es el nuevo precio del visado temporal destinado a los estudiantes extranjeros graduados en una universidad australiana (visado subclase 485). Esta nueva subida de tasas, que entró en vigor el 1 de marzo de 2026, supone un nuevo golpe para los expatriados que desean quedarse en suelo australiano.

Un golpe duro, porque los graduados extranjeros cuyo visado expiró en marzo se vieron obligados a abonar estas tasas adicionales para poder seguir en Australia. Sin ningún período de adaptación: el nuevo precio se aplicó de forma inmediata. Un encarecimiento drástico, ya que el gobierno australiano ha duplicado las tasas del visado, que antes se situaban en 2 300 dólares australianos (1 400 euros). Las tasas también se duplican para los familiares dependientes (de 1 160 a 2 300 dólares australianos en el caso de los menores de 18 años). La única excepción la tienen los nacionales de algunos países del Pacífico (Samoa, Fiyi, Tonga...), que siguen beneficiándose de las tarifas anteriores.

La inquietud, la incomprensión y el malestar no dejan de crecer entre los estudiantes internacionales: se trata ya de la tercera subida de tasas desde febrero de 2025. Unas subidas que van acompañadas de otras restricciones: la duración de la estancia para los graduados extranjeros se ha reducido a 3 años, frente a los 6 anteriores, y la edad máxima de acceso al visado para graduados ha bajado a 35 años, cuando antes era de 50. Existen algunas excepciones, por ejemplo para los titulares de un máster de investigación o un doctorado. Otra excepción: los titulares de un pasaporte hongkonés o de un pasaporte británico de ultramar pueden permanecer 5 años en Australia.

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Visado posgrado: ¿cómo se explica esta nueva subida?

Con este nuevo encarecimiento, Australia se convierte en un destino de estudios prohibitivo: más caro que Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y el Reino Unido, países que ya figuran entre los destinos más demandados y más costosos para los estudiantes internacionales.

Muy solicitado por los extranjeros cualificados, el visado temporal para graduados (subclase 485) es una de las vías más habituales para acceder al mercado laboral australiano. El gobierno australiano justifica, no obstante, este nuevo endurecimiento en el marco de su política migratoria, argumentando que el visado sigue siendo ventajoso, puesto que ofrece a los expatriados derecho a trabajar sin restricciones y acceso al mercado laboral interno. Los familiares de los expats también se benefician de condiciones favorables.

¿Logran las ventajas del visado posgrado 485 compensar su nuevo precio desorbitado? Los estudiantes internacionales y los sindicatos estudiantiles no ocultan su desconcierto. Los estudiantes sienten que el gobierno australiano los está "utilizando", más interesado en su dinero que en su aportación al país. Y recuerdan que ya tienen bastante con intentar abrirse camino en un mercado laboral australiano que tiende a excluirlos.

Visado por las nubes, pero escasez de mano de obra

¿Es esta nueva subida una forma de limitar el número de extranjeros cualificados mientras se incrementan los ingresos del Estado? Varios economistas advierten del peligro de estos encarecimientos continuos. Y es que Australia sigue enfrentándose a una grave escasez de mano de obra en sectores esenciales como la construcción, la agricultura, la industria, el comercio minorista y la sanidad.

Según la Oficina Nacional de Estadística, en febrero de 2026 seguían sin cubrirse 337 900 puestos de trabajo, un 2,7% más que en noviembre de 2025. Según el informe del ejecutivo, la tasa nacional de cobertura de empleo cayó al 68,2% en marzo de 2026, frente al 70,2% de septiembre de 2025. A esto se suma una crisis demográfica y una distribución desigual de la población en el territorio. Como era de esperar, tanto locales como extranjeros tienden a concentrarse en las grandes ciudades, mientras que las zonas rurales acusan con mayor intensidad la escasez de trabajadores y el declive poblacional.

En este contexto, la inmigración desempeña un papel fundamental. Sin embargo, el clima político parece favorecer un discurso y unas medidas cada vez más restrictivas. El 8 de junio, el primer ministro laborista Anthony Albanese anunció que Australia reduciría "la inmigración neta durante los próximos dos años para situarla en 225 000 personas". Una cifra "adecuada", según Albanese, con la que pretende frenar el avance de la extrema derecha en las encuestas. Según los datos oficiales, la inmigración neta alcanzó las 306 000 personas en 2025, una cifra ya a la baja respecto a las 429 000 registradas en 2024.

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Estudiar en Australia: ¿hay que replantear el proyecto de expatriación?

El primer ministro australiano quiere, no obstante, enmarcar su política en una visión amplia de cohesión social, recordando que casi uno de cada dos australianos tiene al menos un progenitor nacido en el extranjero. Un auténtico "activo nacional", en palabras de Albanese, para quien la llegada de personas "de todo el mundo" representa una riqueza. Una riqueza, sí, pero también un reto cada vez mayor para los graduados extranjeros que desean quedarse en el país. Existen otras vías de inmigración, aunque siempre sujetas a requisitos de elegibilidad.

¿Estudiar en Australia se convertirá pronto en un sueño inalcanzable? Eso es lo que temen muchos estudiantes internacionales. Y no solo eso: habría que temer también una pérdida de atractivo de las universidades australianas en favor de otras instituciones más asequibles. Un nuevo revés para un país que sigue necesitando captar talento extranjero.

Este endurecimiento obliga tanto a los expats ya instalados como a quienes están valorando dar el paso a replantear sus planes. Los extranjeros que opten por carreras largas deberán ser especialmente cuidadosos con el límite de edad de 35 años: terminar los estudios más tarde de lo previsto podría impedirles acceder al visado subclase 485 por haber superado ese umbral, y ese rechazo sería efectivo incluso aunque el título haya sido validado. De ahí la importancia de planificar bien el itinerario académico desde el principio.
Los datos oficiales evidencian el efecto de los sucesivos endurecimientos aplicados por el ejecutivo: en 2025, el número de visados temporales para graduados cayó un 33%, mientras que el de visados de estudiante se desplomó un 43%.

Enlaces de interés:

Visado temporal de trabajo para graduados internacionales

Trabajar en Australia

Fuentes:

Educación y escuelas
estudios
Australia
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Asaël Häzaq
Sobre el autor
Asaël Häzaq

Asaël Häzaq, editor web especializado en noticias políticas y socioeconómicas, observa y descifra las tendencias de la economía internacional. Con su experiencia como expatriada en Japón, ofrece consejos y análisis sobre la vida del expatriado: elección de visa, estudios, búsqueda de empleo, vida laboral, aprendizaje del idioma, descubrimiento del país. Titular de un Máster II en Derecho - Ciencia Política, también ha experimentado la vida como nómada digital.

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