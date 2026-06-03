Hoy en día, la elección de una universidad implica mucho más que hace apenas una década. Los estudiantes internacionales, en particular, tienen el mundo entero a su disposición. Y aunque antes los estudiantes se enfocaban más en los beneficios teóricos de una determinada carrera, hoy, con tantas opciones de aprendizaje menos tradicionales (en línea, a través de redes sociales, tutorías privadas, etc.), una institución tradicional tiene mucho más que ofrecer, sobre todo considerando el costo de la educación formal.

Una experiencia universitaria hoy en día tiene que ser justo eso: una experiencia. No se trata solo del título que obtienes, sino de la gente que conoces, de la vida en el campus, de las tradiciones de las que llegas a formar parte. Tiene que ver con lo cómodo y aceptado que te sientes mientras estudias, y con las perspectivas reales que tendrás una vez que te gradúes.

¿Qué es una experiencia universitaria holística?

Holístico, en esencia, significa «integral». La medicina holística analiza el cuerpo como un todo para localizar el problema, en lugar de centrarse en partes aisladas. Y una experiencia universitaria holística pretende ir más allá de la educación en sí. No se limita a las clases, las notas y los diplomas: contempla al estudiante como un ser humano completo. Y el desarrollo intelectual, en este caso, es solo una pieza de un cuadro complejo que también incluye el bienestar emocional, el sentido de pertenencia, la preparación profesional, etc.

Básicamente, una universidad holística debería preguntarse si sus egresados están preparados, y no solo cualificados, para salir al mundo.

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¿Cuáles son los principales ingredientes de una experiencia holística en la universidad?

No siempre resulta fácil identificarlos con precisión. Y lo que hace que un estudiante perciba su experiencia universitaria como holística puede variar de una persona a otra.

Pero, si lo reducimos a lo esencial, esto es lo que debería incluir una experiencia universitaria holística:

Sentido de pertenencia

El sentido de pertenencia construye la base emocional para el éxito. Y hay estudios que lo respaldan. Según el informe Gallup-Purdue Index, los graduados que tuvieron un profesor o mentor que se preocupó por ellos y los entusiasmó con el aprendizaje tenían más del doble de probabilidades de estar comprometidos con su profesión más adelante. El sentido de pertenencia va más allá de la relación con el profesorado: también tiene que ver con cómo interactúan los estudiantes entre sí, lo sana que es la competencia académica y lo aceptado que se siente uno por sus compañeros.

Apoyo personal y a la salud mental

La vida universitaria, con toda la diversión y satisfacción que puede aportar, también puede ser tremendamente estresante. Los estudiantes se enfrentan a mucha presión académica, incertidumbre sobre el futuro, dudas profesionales, relaciones sociales complicadas y un largo etcétera.

El Healthy Minds Study 2024-2025, realizado a 84 000 estudiantes de 135 universidades, reveló que cerca del 32 % presentaba síntomas de ansiedad de moderados a severos, y que el 18 % reconocía tener depresión grave. Cuando uno lucha con su salud mental, todo lo demás (y eso incluye las notas, los diplomas, las prácticas y las oportunidades laborales) pasa a un segundo plano. Y las probabilidades de que los estudiantes con problemas emocionales acaben abandonando la universidad son altas.

Y luego están los datos del Center for Collegiate Mental Health de Penn State, que muestran que los estudiantes que reciben orientación psicológica en la universidad tienen muchas menos probabilidades de abandonar los estudios.

La salud mental y el apoyo emocional cobran especial importancia para los estudiantes expatriados, que se enfrentan a las mismas presiones sin una red de apoyo natural de padres y amigos.

Orientación profesional

Un enfoque universitario holístico parte de la base de que la conversación sobre lo que harás cuando te gradúes empieza cuanto antes mejor. Una buena experiencia universitaria implica una preparación detallada y cuidadosa para el futuro profesional. Lo ideal sería que incluyera prácticas, eventos de networking y, tal vez, incluso sesiones individuales de coaching profesional.

De nuevo, sería una opción muy útil para los estudiantes expatriados, que suelen tener más presión por encontrar trabajo poco después de graduarse, ya que necesitan cambiar su estatus migratorio para permanecer en el país.

Resultados a largo plazo

En definitiva, lo bien que una universidad ha preparado a sus estudiantes para «la vida real» no se mide por el número de diplomas expedidos, ni siquiera en el momento de la graduación. Una universidad holística mantiene el contacto con sus estudiantes para conservar redes sólidas de antiguos alumnos y hacer seguimiento de sus trayectorias. También ofrece a los nuevos estudiantes acceso a una red de egresados. Y esto es de un valor enorme cuando uno se inicia en el mundo laboral, sobre todo si eres estudiante internacional.

Las mejores universidades con una experiencia estudiantil holística

Está claro que no es posible incluir en esta lista a todas las universidades que apuestan por una experiencia holística. Hay multitud de instituciones en cada rincón del mundo que reconocen que el bienestar del estudiante es fundamental y más valioso que el éxito académico. Así que esta lista pretende únicamente ofrecer algunos ejemplos de este tipo de universidades y explicar qué las hace destacar.

Norteamérica

En cuanto a empleabilidad, el MIT sigue siendo imbatible a nivel mundial. Continúa encabezando los rankings de empleabilidad y ofrece a sus estudiantes oportunidades inigualables de prácticas tempranas y networking dentro del sector. La universidad ha obtenido puntuaciones perfectas en Reputación entre Empleadores, Trayectoria de Antiguos Alumnos y Alianzas con Empleadores, lo que refleja la altísima demanda mundial de los egresados del MIT.

La universidad realiza encuestas periódicas a sus estudiantes. Según su propia Graduating Student Survey, el 93 % de los estudiantes participa en proyectos de investigación a través del Undergraduate Research Opportunities Program (UROP), y el 82 % realiza prácticas. Esto les permite desarrollar habilidades reales y tener contacto con el sector mucho antes de graduarse. Es más, el 50 % de los graduados de licenciatura y el 31 % de los de máster informaron de que unas prácticas realizadas durante sus estudios desembocaron directamente en una oferta de trabajo que terminaron aceptando.

La universidad cuenta con una oficina específica de Career Advising and Professional Development y colabora directamente con los principales empleadores del sector. En cuanto a los resultados tras la graduación, los datos de la universidad muestran que la mayoría de los antiguos alumnos encuentra trabajo poco después de terminar o continúa con estudios de posgrado.

Amherst College recibe valoraciones muy altas por su experiencia de aprendizaje holístico en humanidades. La universidad tiene una proporción alumno-profesor muy baja, de aproximadamente 7:1, y la mayoría de las clases cuenta con menos de 20 estudiantes. Gracias a esta estructura poco común, cada estudiante puede recibir una atención y una tutoría muy personalizadas por parte de los profesores.

Esto se refleja en el plan de estudios, ya que la mayoría de los cursos están diseñados para fomentar debates en grupos pequeños. La universidad cuenta con un organismo específico, el Loeb Center for Career Exploration and Planning, que ofrece orientación sobre prácticas y networking. Los estudiantes también pueden acceder a programas como el Charles Hamilton Houston Internship Program, centrado en experiencias laborales significativas durante el verano.

Stanford es otra universidad de la Ivy League elogiada por su enfoque holístico. Y es que hace muy bien su trabajo a la hora de integrar el desarrollo profesional de forma indirecta en la vida académica. Stanford Career Education (BEAM) ofrece asesoramiento durante todo el año, talleres y networking con empleadores. Además, la universidad organiza anualmente la Handshake Fair, un evento profesional que pone en contacto a los estudiantes con los principales reclutadores y empresas tecnológicas. Otros programas como StartX y el Stanford Technology Ventures Program también son muy útiles para que los estudiantes vivan en primera persona la creación de empresas y el liderazgo.

La Universidad de Texas recibe excelentes opiniones por fomentar un sentido de comunidad entre sus estudiantes. Cuenta con más de 1 000 organizaciones estudiantiles que ayudan a los alumnos a encontrar rápidamente actividades significativas. Los programas de experiencia empiezan ya en el primer año y hay numerosas iniciativas a las que los estudiantes pueden acceder de forma inmediata.

Los Claremont Colleges son un conjunto de cinco instituciones de grado y dos de posgrado situadas en Claremont, California. Siguen una estructura muy interesante: cinco instituciones distintas que funcionan como una gran universidad sin que ninguna pierda su identidad propia.

Scripps pone un fuerte énfasis en la orientación individualizada. Muchos de sus estudiantes realizan prácticas y participan en investigación antes de graduarse.

Harvey Mudd también prioriza la exposición al sector, pero específicamente en ingeniería y tecnología.

Pomona combina las humanidades con prácticas remuneradas e investigación de grado.

Claremont McKenna cuenta con programas sólidos en economía y administración pública, y ofrece una asesoría profesional intensiva y networking.

Pitzer se centra en la responsabilidad social y el entendimiento intercultural, y permite a los estudiantes implicarse en la comunidad local: los estudiantes de Pitzer acumulan al menos 40 horas de trabajo comunitario como parte de sus cursos.

En Canadá tenemos la Universidad de Waterloo, famosa por su educación cooperativa. Esto significa, básicamente, que busca integrar el aprendizaje en el aula con el trabajo en el mundo real. La universidad gestiona el programa cooperativo postsecundario más grande del mundo, con más de 20 000 estudiantes. Se trata de programas especiales en los que los estudiantes alternan periodos de estudio con periodos de trabajo remunerado. No hace falta decir que es una gran oportunidad para que los estudiantes de grado exploren opciones profesionales y desarrollen redes de contactos. Y, al graduarse, entran al mundo laboral con hasta dos años de experiencia a sus espaldas. Esto supone un complemento muy potente para un currículum recién estrenado. Además, algunos estudiantes llegan a graduarse con ofertas de trabajo ya cerradas.

Europa

En Europa Occidental, son las universidades escandinavas las que parecen recibir las mejores valoraciones en cuanto a experiencias holísticas.

En los Países Bajos, la Universidad de Maastricht se centra en el aprendizaje basado en problemas y anima a los estudiantes de distintas disciplinas académicas a colaborar entre sí. Y los estudios demuestran que los alumnos que se forman con esta metodología tienden a obtener mejores resultados en pruebas objetivas de conocimiento. También suelen mostrar mayor habilidad para recopilar información, colaborar y aprender de forma autónoma.

La Universidad de Lund, en Suecia, intenta equilibrar las habilidades para la vida con los conocimientos académicos. Los estudiantes pueden beneficiarse de estructuras de estudio flexibles, sindicatos estudiantiles y un servicio de orientación profesional accesible. La universidad goza de una sólida reputación a nivel mundial y, en 2025, ocupó el primer puesto en un ranking de sostenibilidad.

La Universidad de Helsinki, en Finlandia, anima a sus estudiantes a involucrarse en la investigación desde el principio. La mayoría de sus cursos combinan docencia e investigación desde el primer momento. En el aula, esto se traduce en seminarios basados en problemas y trabajos colaborativos, en lugar de formatos centrados en las clases magistrales. Para los estudiantes internacionales, esto facilita mucho la integración, ya que se les anima a trabajar juntos y a aprender unos de otros desde el principio.

Además, la universidad lleva a cabo su propia investigación empírica sobre el bienestar estudiantil a través de su Centre for University Teaching and Learning (HYPE), que estudia la motivación, el burnout y formas de mejorar las estrategias de aprendizaje.

La Universidad Aalto es una de las universidades más modernas (en su enfoque) de Europa. Es el resultado de la fusión de una escuela de negocios, una universidad tecnológica y una institución de arte y diseño. Por este interesante origen, la pertenencia está, de algún modo, integrada en el propio concepto de la universidad. El campus de Otaniemi de Aalto reúne en un mismo ecosistema a estudiantes de negocios, tecnología y artes. Y espacios como la Aalto Design Factory son entornos prácticos donde equipos multidisciplinares de estudiantes trabajan en prototipos para empresas reales. Así, un estudiante de diseño puede estar colaborando con uno de ingeniería en una idea de startup dentro de los muros de la universidad. Esto sitúa a los estudiantes en un escenario laboral muy real en el que la mayoría de los proyectos requieren no solo conocimientos técnicos, sino también capacidad de colaboración. La universidad presume, además, de estrechas conexiones con el sector tecnológico nórdico, y sus egresados aseguran tener buenas oportunidades laborales.

Aunque las universidades nórdicas parecen recibir valoraciones especialmente altas por sus experiencias holísticas, muchas otras universidades europeas ayudan a sus estudiantes a fomentar el sentido de pertenencia.

La Universidad de Bolonia, en Italia, considerada con frecuencia la universidad más antigua del mundo occidental, es un buen ejemplo. Aquí, los estudiantes internacionales pueden participar en el programa Buddy, que los empareja con voluntarios locales. También está el Student Ambassadors Program, en el que estudiantes matriculados de distintos países organizan eventos de bienvenida, jornadas de orientación y actividades de creación de comunidad para los recién llegados. El Student Accommodation and Information Service (SAIS) es el servicio al que los estudiantes internacionales pueden recurrir para encontrar pisos compartidos y residencias universitarias.

El Trinity College de Dublín también merece una mención. La universidad es conocida por su histórica cultura de campus y, a día de hoy, mantiene una sólida red de sociedades y clubes estudiantiles muy eficaces para que los estudiantes forjen vínculos duraderos. Por ejemplo, la universidad alberga uno de los clubes de debate más antiguos del mundo: la University Philosophical Society.

Otras universidades reconocidas por su enfoque holístico:

Universidad de Leiden (Países Bajos): programa de buddy y numerosas asociaciones estudiantiles.

Universidad de Edimburgo (Reino Unido): amplias redes de antiguos alumnos y sociedades dentro de la universidad.

Amsterdam University College (Países Bajos): grupos reducidos y clubes y asociaciones liderados por estudiantes.

Universidad de Sussex (Reino Unido): más de 260 clubes y sociedades estudiantiles.

Universidad de Barcelona (España): una amplia orientación para estudiantes internacionales e iniciativas para apoyar la integración cultural.

Universidad de Glasgow (Reino Unido): tutorías entre iguales y cientos de sociedades estudiantiles.

TU Dresden / Technische Universität Dresden (Alemania): espacios de trabajo colaborativo y programas interdisciplinares.

Asia y Oceanía

En Australia, la Universidad de Melbourne es muy conocida por sus programas de movilidad global y por su mentoría profesional personalizada. La universidad participa activamente en la iniciativa Advancing Melbourne Globally y concede gran importancia a la diversidad cultural y a los entornos de aprendizaje inclusivos. Más del 41 % de sus estudiantes procede de fuera de Australia, de más de 150 países. También cuenta con programas estructurados como Students@Work, que ayudan a los estudiantes a acceder a prácticas remuneradas y ofrecen talleres profesionales. Además, la universidad cuenta con una amplia red de antiguos alumnos formada por más de 500 000 miembros.

En Japón, la Akita International University destaca por su tamaño reducido (intencionadamente). Esto permite una mentoría cercana entre profesores y estudiantes, así como intercambios más significativos entre los propios alumnos. La universidad está muy bien preparada para acoger a estudiantes internacionales, y sus propios programas exigen estudiar en el extranjero: el plan de estudios de humanidades se imparte íntegramente en inglés, y los estudiantes deben pasar un año fuera como parte del curso. Hay, además, muchas actividades en la universidad centradas en el contacto con la comunidad, y los alumnos tienen numerosas oportunidades de conectar con personas más allá del campus.

La Universidad de Tsukuba, también en Japón, se define como «abierta a todos, dentro y fuera de Japón». La interculturalidad forma parte de la propia identidad fundacional de esta institución. La universidad cuenta con más de una decena de oficinas en el extranjero y más de 300 alianzas internacionales. Los estudiantes de Tsukuba pueden participar también en un programa innovador, el Course Jukebox System, que les permite cursar asignaturas en distintas instituciones como si estuvieran matriculados en ellas, con el fin de fomentar el intercambio intercultural.

La Universidad Ateneo de Manila, en Filipinas, incluye el compromiso social y el servicio a la comunidad en su plan de estudios. Cuenta con un programa de larga trayectoria, el Ateneo Mangyan Project, en el que estudiantes y profesores se integran activamente en la comunidad local y ofrecen ayuda donde hace falta. Para los estudiantes internacionales, es una oportunidad única de involucrarse en iniciativas locales y comprender de primera mano las necesidades y los desafíos específicos del lugar donde están viviendo.

Otras regiones

En la Universidad Nacional de Singapur (NUS), el sentido de pertenencia de los estudiantes se fomenta a través del sistema de colegios residenciales: los alumnos viven y aprenden dentro de comunidades académicas más pequeñas, integradas en la gran universidad. La institución gestiona también programas como el University Scholars Program y el College of Alice & Peter Tan, que combinan seminarios académicos con la vida residencial. La Universidad Nacional de Singapur (NUS) figura sistemáticamente entre las mejores universidades de Asia por su alta empleabilidad de los egresados.

La Universidad de Ciudad del Cabo ayuda a sus estudiantes a encontrar rápidamente su ritmo a través del programa First-Year Experience, que incluye mentoría entre iguales. La universidad cuenta también con un servicio de orientación profesional que pone en contacto a los estudiantes de cursos superiores con empleadores africanos y globales mediante prácticas y talleres.

En América Latina, Brasil es conocido como el país de los inmigrantes. La población del país se forjó con grandes oleadas migratorias. A día de hoy, Brasil alberga la mayor comunidad japonesa fuera de Japón y una de las mayores diásporas italianas del mundo. Esta diversidad étnica se refleja claramente en la educación superior del país, y la Universidade de São Paulo (USP) cuenta con múltiples programas de intercambio estudiantil y una amplia comunidad de estudiantes internacionales. La universidad fomenta la investigación desde el grado y organiza con regularidad festivales liderados por estudiantes, agrupaciones artísticas y ligas académicas para crear un sentido de comunidad entre los distintos colectivos de alumnos.

Abu Dabi quizás no sea muy conocido como destino para estudios superiores. Es todavía un destino muy reciente y sus instituciones aún no pueden compararse con las universidades europeas centenarias. Y luego está el tema de las limitaciones tradicionales y culturales, que algunos estudiantes pueden percibir como intimidantes. Sin embargo, la New York University Abu Dhabi (NYUAD), fundada en 2008 como una alianza entre la NYU y el emirato de Abu Dabi, ofrece un contrapunto interesante. Es una universidad residencial de humanidades e investigación que combina clases reducidas tipo seminario con acceso a la red global de la NYU, tanto en Nueva York como en Shanghái. Es una universidad relativamente joven con una comunidad ya muy amplia de estudiantes internacionales procedentes de más de 120 países.

Como hemos comentado al principio de esta lista, no es ni puede ser exhaustiva. Lo que hemos intentado aquí es destacar los elementos que normalmente conforman una experiencia universitaria holística y cómo las universidades de todo el mundo los ponen en práctica.