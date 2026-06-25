Cambiar de barrio para acercarse a una buena escuela es una decisión bastante habitual. Pero algunas familias dan un paso más: llegan incluso a cambiar de país. Este fenómeno, aún minoritario pero cada vez más visible, se conoce a veces como «expatriación educativa». Designa aquellas situaciones en las que los padres deciden instalarse en el extranjero principalmente para ofrecer a sus hijos un marco escolar distinto, ya sea un sistema educativo considerado más flexible, una pedagogía alternativa o un entorno percibido como más favorable para el bienestar del niño. Repasamos esta tendencia.

Cuando la escuela se convierte en un motivo para emigrar La expatriación educativa puede adoptar formas muy diversas, aunque suele partir de una idea sencilla: el sistema escolar de otro país se ajusta mejor a las expectativas de los padres y a las necesidades del niño. En estos casos, la decisión de instalarse en el extranjero no responde, en primer lugar, a un proyecto profesional ni a un cambio de entorno, sino a la voluntad de ofrecer a los hijos un contexto educativo considerado más adecuado. Esta "movilidad educativa" no es, además, totalmente nueva. Desde hace tiempo, algunas familias envían a sus hijos a estudiar al extranjero en internados o universidades de prestigio. Lo que distingue a la expatriación educativa es que la decisión afecta ahora a toda la familia, o a una parte de ella, y puede producirse desde los primeros años de escolarización. Leer también Nuevas tasas de matrícula para estudiantes no europeos en Francia

Un ejemplo concreto: de Alemania a Dinamarca Un caso que se cita con frecuencia para ilustrar la expatriación educativa es el de algunas familias alemanas que deciden trasladarse a Dinamarca para la escolarización de sus hijos. En la tierra de Goethe, la ley impone, como en muchos países, la escolarización obligatoria desde los seis años. Pero esta debe realizarse en un centro físico acreditado. La educación en casa solo se autoriza de forma excepcional y temporal, ya que las autoridades consideran que no favorece la socialización. Esta normativa explica por qué algunas familias deciden cruzar la frontera hacia Dinamarca. En un reportaje dedicado a este fenómeno, la revista Courrier international, que se hace eco de una investigación del diario alemán Der Spiegel, cuenta la historia de la familia Betz. Contrarios al sistema escolar alemán, los padres decidieron abandonar su país e instalarse en Padborg, en Dinamarca, a menos de un kilómetro de la frontera. «Somos refugiados escolares», afirma la madre. «Sencillamente, ya no encajábamos en el sistema escolar alemán». En Dinamarca, la Constitución no obliga a asistir a una escuela presencial. Los padres pueden encargarse ellos mismos de la educación de sus hijos, siempre que garanticen un nivel de enseñanza equivalente al de la escuela pública y acepten el control de las autoridades locales. En este marco, la familia Betz educa ahora a sus dos hijos en casa. En el sur de Jutlandia (Dinamarca), unos 200 niños reciben actualmente educación en el hogar, frente a apenas una veintena hace cinco años, y muchas de estas familias proceden de Alemania. La pandemia de Covid-19 también ha actuado como acelerador, según explica un responsable local citado en el reportaje. «Algunos disfrutaron de esa libertad y después les costó volver a las antiguas normas».

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El conocido caso de algunas familias asiáticas En otras regiones del mundo, la expatriación educativa responde a motivaciones distintas. En China, por ejemplo, algunas familias optan por enviar a sus hijos a estudiar al extranjero para alejarlos de la presión asociada al sistema educativo de su país. El sistema educativo chino tiene fama por su carácter competitivo, sobre todo por el «gaokao», el examen nacional de acceso a la universidad. Esta prueba resulta determinante para entrar en las mejores universidades y ejerce una presión enorme sobre los estudiantes de bachillerato que aspiran a las instituciones más prestigiosas. Ante esta competencia, que muchos consideran perjudicial, algunas familias prefieren apostar por una escolarización internacional. Eso sí, siempre que puedan permitírselo. Acceder a un colegio inglés o estadounidense es el sueño de muchas familias asiáticas, que ven en ello una forma de escapar de la competencia reinante y, al mismo tiempo, abrir mejores oportunidades de estudio y de carrera. En un reportaje del San Francisco Chronicle, Joanna Gao cuenta cómo dejó Shanghái para instalarse en California con sus dos hijos. Su objetivo era aumentar las posibilidades de entrar en una universidad estadounidense de prestigio. «Desde un punto de vista puramente matemático, los estudiantes en Estados Unidos tienen muchas más posibilidades de acceder a una enseñanza superior de calidad que en China», explica. Antes incluso de mudarse, la familia había matriculado a los niños en un colegio internacional de Shanghái para reforzar su nivel de inglés. En el caso de estas familias asiáticas, suele ser uno de los progenitores quien acompaña a los hijos al extranjero (generalmente la madre), mientras el otro permanece en el país de origen para trabajar. Este fenómeno se conoce como "peidu mama" (madres acompañantes), ya sea con destino a Estados Unidos, Singapur o Nueva Zelanda. Leer también Dónde encontrar una experiencia universitaria integral