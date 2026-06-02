Se, come molti espatriati, stai pensando di acquistare casa all'estero, probabilmente dovrai richiedere un mutuo rivolgendoti a una banca o a un istituto di credito nel luogo in cui si trova l'immobile. La procedura, però, può essere diversa e più complessa rispetto a quella del tuo Paese d'origine, soprattutto se non sei residente: gli istituti finanziari tendono infatti a essere più prudenti quando si tratta di concedere prestiti a clienti stranieri. In alcune nazioni l'iter dalla domanda all'approvazione è abbastanza lineare, mentre altrove può rivelarsi decisamente più impegnativo.

Mercati accessibili agli espatriati

La buona notizia è che le banche e gli istituti di credito ipotecario di molti Paesi aprono le porte agli investitori stranieri e agli espatriati in cerca di un immobile. Al primo posto troviamo Spagna e Portogallo. Entrambe sono da tempo mete predilette dagli espatriati che dispongono di sistemi consolidati e di banche con reparti dedicati alla clientela internazionale. È possibile ottenere un mutuo anche senza essere residenti permanenti.

Come per qualsiasi mutuo o prestito, la sostenibilità finanziaria è fondamentale: molti istituti propongono mutui ai non residenti con un rapporto loan-to-value (LTV) limitato al 60-70%, rispetto a circa l'80% riservato ai residenti (spesso più vicino al 60% in Spagna). Gli iter legali sono abbastanza lineari, ma possono risultare lunghi; in alcune filiali è disponibile un'assistenza bilingue per chi ne ha bisogno.

Il Regno Unito resta una destinazione molto ambita dagli espatriati nonostante la Brexit, anche se la procedura di trasferimento può rivelarsi più complessa per alcuni cittadini europei. Ottenere un mutuo come non residente è ancora possibile, ma la scelta degli istituti di credito è ridotta rispetto a quella offerta ai residenti. Nella maggior parte dei casi servono un conto bancario nel Paese, un solido profilo creditizio e un anticipo significativo, pari ad almeno il 25% del valore dell'immobile, anche se i requisiti variano da istituto a istituto.

Chi vive nel Regno Unito, e ha lo status di residente, trova il percorso decisamente più agevole. Gli istituti di credito valutano però la durata residua del visto e la storia lavorativa del richiedente. Molti preferiscono candidati con almeno 12 mesi di validità residua del visto. In assenza di una storia di residenza consolidata, potrebbe essere necessario rivolgersi a istituti specializzati per espatriati, che tendono ad applicare tassi di interesse più elevati.

Gli Emirati Arabi Uniti, e in particolare Dubai, incoraggiano attivamente gli investimenti stranieri nel settore immobiliare. Di conseguenza, offrono agli espatriati una delle procedure di mutuo più semplici in assoluto. L'anticipo che viene solitamente richiesto agli espatriati residenti è del 20-25%, mentre per i non residenti sale notevolmente (intorno al 35-40% o più).