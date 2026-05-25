Banche online e neobanche: sistemi pensati per gli espatriati?

Le banche online e le neobanche attraggono un numero crescente di espatriati. Vale la pena fare una distinzione: le banche online sono istituti finanziari digitali che fanno capo a banche tradizionali (con personale e filiali fisiche), mentre le neobanche sono interamente digitali (N26, Revolut, bunq…).

Per gli espatriati, i vantaggi di una banca online o di una neobanca sono molteplici. Entrambe le soluzioni sono più semplici da gestire dall'estero e offrono accesso a una gamma più o meno ampia di valute, a seconda del paese di destinazione. Ogni sistema presenta poi vantaggi specifici. Le banche online trasmettono maggiore sicurezza, poiché si appoggiano a un istituto tradizionale: questo le rende adatte anche a investimenti di una certa entità, come l'acquisto di un immobile.

Le neobanche, invece, sono progettate per adattarsi al meglio alla vita di un espatriato, e in particolare alle esigenze di chi viaggia frequentemente. La loro struttura, ancora più flessibile di quella delle banche online, genera costi inferiori e consente di gestire conti multivaluta ovunque ci si trovi… a condizione di disporre di una buona connessione Internet e di poter effettivamente accedere ai servizi bancari.

Leggi anche Gestire le proprie finanze all'estero senza brutte sorprese

Banche online e neobanche: i limiti

Ogni soluzione bancaria ha i propri punti di forza e le proprie criticità. Le banche online e le neobanche non fanno eccezione.

Sito bancario bloccato dal paese di residenza

Capita più spesso di quanto si pensi: ci si ritrova all'estero senza riuscire ad accedere alla propria banca online o neobanca. In questi casi, il problema non è la connessione Internet. La causa è un'altra: per ragioni di sicurezza, la legislazione locale può bloccare l'accesso ai siti stranieri, e le banche online e le neobanche non sono esenti da questa restrizione. Il risultato è che gli espatriati si trovano impossibilitati ad accedere al proprio conto.

Difficoltà nel ricevere lo stipendio

Un'altra criticità vissuta dagli espatriati riguarda la ricezione dello stipendio sul proprio conto online o neoconto. Può accadere che il datore di lavoro estero non riconosca il conto online, oppure che l'accredito dello stipendio risulti più difficoltoso rispetto a un conto tradizionale. Questa situazione complica notevolmente la gestione quotidiana delle finanze. Anche il deposito di contante e l'esecuzione di operazioni ordinarie possono risultare più laboriosi con un conto online.

Limiti nell'accesso al credito

Acquistare un immobile, un'auto… Come realizzare un investimento importante quando sei un espatriato? Le banche online e le neobanche non sono sempre attrezzate per gestire questo tipo di operazioni finanziarie e, laddove lo siano, operano con soglie limitate. La neobanca N26, ad esempio, eroga prestiti tramite il partner Younited fino a un massimo di 50.000 €: un limite importante per chi intende affrontare un acquisto di una certa entità, come quello di un immobile.

Investimenti finanziari

L'assicurazione vita e l'investimento immobiliare sono i due strumenti preferiti dagli espatriati. L'accesso a prodotti di investimento (polizze vita, libretti di risparmio…) è possibile tramite le banche online, che fanno capo a istituti tradizionali e possono quindi proporre la stessa gamma di prodotti della propria «banca madre». Esistono anche neobanche che offrono servizi di investimento gestiti attraverso partner specializzati: bunq, ad esempio, si avvale di Gimon, istituto finanziario tedesco.

Assenza di un consulente personale

Chi vuole fare investimenti durante l'espatrio ha spesso bisogno di un consulente bancario di riferimento. Questa esigenza può emergere anche per questioni meno complesse. Le banche online, e ancora di più le neobanche, funzionano però senza questa figura. In caso di difficoltà, l'espatriato rischia quindi di dover gestire tutto da solo. Gli strumenti di assistenza online esistono, ma non sempre sono adeguati alle esigenze specifiche di chi vive all'estero.

Attenzione alle truffe

La crescita delle neobanche è sotto il mirino dei truffatori. Esistono operatori che propongono soluzioni bancarie spesso allettanti, con vantaggi apparenti e promesse di guadagni consistenti, ma privi di qualsiasi autorizzazione. Gli espatriati rischiano di essere raggirati, senza alcuna possibilità di recuperare il proprio denaro.

Banche online e neobanche: cosa valutare prima di decidere

Vuoi passare al digitale prima o durante l'esperienza all'estero? Prima di procedere, dovresti adottare alcune precauzioni:

Verificare che la banca online o la neobanca disponga di una licenza bancaria e non soltanto di un'autorizzazione come istituto di pagamento. Un istituto con licenza bancaria può offrire l'intera gamma di prodotti e servizi di una banca tradizionale, mentre un istituto autorizzato come operatore di pagamento non può concedere scoperti di conto. Attenzione: alcune società poco affidabili propongono prestiti e altri prodotti bancari pur essendo prive di qualsiasi autorizzazione.

Assicurarsi che l'applicazione bancaria sia effettivamente accessibile nel paese di destinazione, senza restrizioni. È utile informarsi presso espatriati già presenti sul posto riguardo alle banche online e alle neobanche raggiungibili dall'estero.

Considerare una soluzione ibrida: è del tutto possibile trasferirsi all'estero mantenendo il proprio conto tradizionale e aprendo contestualmente altri conti nel paese di destinazione, online e/o fisici. L'amministrazione fiscale deve naturalmente essere a conoscenza dell'esistenza di questi conti bancari.

Fare uso di una VPN con la dovuta cautela, verificando innanzitutto che il paese di residenza ne consenta l'utilizzo. In Thailandia e in Francia, ad esempio, la VPN è legale a condizione di non farne un uso illecito, mentre in Cina è vietata.

Valutare con attenzione le proprie abitudini e il proprio profilo: a cosa servirà il conto online o il neoconto? Sarà utilizzato esclusivamente per ricevere denaro? Il progetto di espatrio prevede spostamenti frequenti? Definire il proprio profilo, esigenze e aspettative è il modo migliore per scegliere la soluzione bancaria più adatta.

Link utili:

Lista nera degli istituti bancari

Registro delle imprese autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria

Registro degli agenti finanziari e assicurativi