Trouver ses mots grâce à une application, c'est une chose. Se faire des amis ou trouver sa place dans une nouvelle école en est une autre. À l'étranger, certaines difficultés demandent du temps, même avec toute la technologie à notre disposition. Grâce à son expérience auprès des familles expatriées, Daniela Blanchet nous parle de ce que ces moments de frustration peuvent apprendre aux parents comme aux enfants, et du soutien qui les aide à s'adapter.

Vous souvenez-vous de l'époque où il fallait attendre une semaine entière avant de voir le prochain épisode de votre série préférée ? Ou de ces moments où le nom d'un acteur vous échappait, et où, au lieu de sortir votre téléphone, tout le monde autour de la table passait les vingt minutes suivantes à tenter de le retrouver ? Parfois, quelqu'un finissait par s'en souvenir, ou personne n'y parvenait, et vous rentriez chez vous, encore à vous poser la question. Mes enfants connaissent à peine cette expérience. Ils ont grandi dans un monde où les réponses apparaissent en quelques secondes. Les divertissements sont disponibles à la demande. Ce qu'on a oublié d'acheter pour un exposé scolaire peut parfois être commandé en ligne et livré avant que le devoir ne soit rendu. L'attente interminable au restaurant se comble grâce à un écran. Nous n'avons même plus nécessairement à subir les coupures publicitaires. J'ai eu une sorte de révélation le jour où j'ai réalisé que même les batailles de ballons à eau étaient devenues sans friction. Je me souviens d'avoir dû les remplir et les nouer un par un. Aujourd'hui, il suffit de brancher un gadget sur un tuyau pour en produire toute une grappe d'un seul coup. C'est ingénieux. Et je suis à peu près certain que très peu d'entre nous plaident pour un retour au nouage individuel de ballons à eau. Ce n'est pas un plaidoyer contre la technologie ni contre le confort. Je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir appeler ma famille en vidéo à des milliers de kilomètres, de traduire une phrase instantanément quand je bute sur un mot, de me repérer dans une ville inconnue sans déplier une carte papier, et de commander ce dont ma famille a besoin sans passer une demi-journée à le chercher. Mais ces derniers temps, une question me trotte dans la tête : que se passe-t-il lorsque nous nous habituons à voir autant de frictions disparaître de notre quotidien ? Quel est le prix d'un monde toujours plus fluide ? Je me demande si une partie de ce prix réside dans les occasions du quotidien que nous n'avons plus aussi souvent : attendre, œuvrer vers un but, tenir face à la frustration, recommencer quand quelque chose ne fonctionne pas. Ce sont de petits moments, mais ils jouent peut-être un rôle un peu comparable à celui des répétitions à la salle de sport. Aucune, prise isolément, ne forge la résilience. Mais l'expérience répétée de rencontrer l'inconfort, de le traverser, de s'adapter et de découvrir que l'on peut y faire face finit peut-être par compter. Et dans mon travail d'accompagnement des familles internationales à travers l'immense transition que représente l'expatriation, c'est là que j'entrevois l'un des cadeaux inattendus de la vie à l'étranger. S'expatrier, c'est redevenir débutant. Quand on ne maîtrise pas encore la langue, la culture, les rouages administratifs ou les codes sociaux, la friction est inévitable. Et ce sont peut-être exactement le genre d'efforts que beaucoup d'entre nous n'ont plus l'occasion de pratiquer ailleurs.

Nous sommes devenus très habiles à supprimer l'attente La technologie n'a pas seulement changé ce que nous pouvons faire. Elle a transformé la rapidité avec laquelle nous nous attendons à pouvoir le faire. Nous regardons des séries en streaming plutôt que d'attendre les programmes. Nous envoyons des messages plutôt que d'attendre que quelqu'un rentre chez lui pour l'appeler. Nous commandons en ligne plutôt que d'arpenter les magasins. Nous faisons défiler des profils de partenaires potentiels. Nous engloutissons une saison entière de série plutôt que de passer la semaine suivante à nous demander ce qui va se passer. Et quand nous ignorons quelque chose, nous cherchons sur Internet. Tout cela a une immense valeur. L'accès à l'information, à la communication et aux services a transformé notre vie d'une façon à laquelle je ne renoncerais pas. Mais la commodité a aussi pour effet que bon nombre des petites contrariétés autrefois inscrites dans le cours normal de l'existence sont devenues facultatives : attendre, s'ennuyer, ne pas savoir, trouver une solution sans avoir la réponse immédiatement, supporter l'inconfort de désirer quelque chose qui n'est pas encore disponible. Nous n'avons évidemment pas éradiqué la frustration. Dans certains aspects, la vie moderne en a engendré des formes entièrement nouvelles. On attend peut-être moins longtemps les informations, mais on se sent davantage sous pression pour y répondre. Le travail s'invite à la maison. Les messages affluent en permanence. Être joignable peut finir par signifier être censé se rendre disponible. Le paradoxe est frappant : nous disposons de plus d'outils que jamais pour éliminer les inconvénients, et nous vivons pourtant dans une culture qui semble souvent manquer de patience. Et nos enfants grandissent dans cette culture sans avoir jamais connu l'alternative. La tension est peut-être nulle part aussi visible que dans le smartphone : un outil incroyablement utile que beaucoup de parents finissent par juger indispensable pour la communication, la sécurité, la scolarité et la vie sociale de leurs enfants, mais qui place aussi dans leur poche, à tout moment, les divertissements, l'information, la connexion aux autres et l'échappatoire à l'ennui. Les smartphones n'ont pas créé notre malaise face à l'attente, mais ils offrent un moyen presque constant d'y échapper. À lire également Quitter la France pour Maurice : le nouveau départ de Leelou Siegel

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L'école ressent elle aussi une partie de ces tensions La salle de classe est l'un des endroits où cette tension se manifeste de manière particulièrement nette. Dans une enquête menée en 2024 par le Pew Research Center auprès d'enseignants d'écoles publiques américaines, 72 % des professeurs du secondaire estimaient que la distraction liée aux téléphones portables constituait un problème majeur dans leur classe. Parmi les enseignants du primaire et du secondaire, 47 % jugeaient que le manque d'intérêt marqué des élèves pour l'apprentissage constituait un problème sérieux. Les données internationales dressent un tableau similaire en matière de distraction. Dans l'évaluation PISA 2022 de l'OCDE (Programme international pour le suivi des acquis des élèves, conduit par l'Organisation de coopération et de développement économiques), environ 30 % des élèves des pays membres ont déclaré être distraits par des appareils numériques lors de la plupart ou de la totalité de leurs cours de mathématiques, tandis qu'un quart environ a rapporté être perturbé par d'autres élèves utilisant des appareils numériques. Les élèves signalant des distractions numériques fréquentes obtenaient en moyenne 15 points de moins en mathématiques que ceux qui affirmaient n'en être presque jamais distraits, y compris après avoir tenu compte du profil socioéconomique des élèves et des établissements. La réaction des systèmes éducatifs a été significative. En mars 2026, l'UNESCO rapportait que 114 systèmes éducatifs, représentant 58 % des pays dans le monde, disposaient de politiques nationales interdisant les téléphones portables dans les écoles, contre 24 % des pays lorsque l'UNESCO avait commencé à suivre la question en juin 2023. Mais les recherches ne nous disent pas que la technologie est simplement « mauvaise pour l'attention ». En réalité, PISA a constaté que les élèves consacrant jusqu'à une heure par jour à des activités d'apprentissage numériques à l'école obtenaient en moyenne de meilleurs résultats en mathématiques que ceux qui n'en déclaraient aucune. Cette distinction est importante. La question n'est pas de savoir s'il faut élever les enfants à l'écart du monde technologique. Ils y vivent déjà. La question est de savoir si, au milieu de tout ce confort, ils ont suffisamment l'occasion de s'exercer à ce qui se passe quand la vie ne les accommode pas immédiatement. Et peut-être que nous, les parents, avons du mal à tolérer leur frustration C'est la partie qui me met mal à l'aise, car je ne crois pas qu'il s'agisse uniquement d'un problème propre aux enfants. Il nous arrive, à nous les adultes, de peiner à tolérer l'inconfort de nos enfants. Ils s'ennuient à table, alors on leur tend le téléphone. Ils se débattent avec quelque chose, alors on intervient. Ils ont oublié quelque chose pour l'école, alors on se précipite pour arranger les choses. Ils appréhendent une situation inconfortable, alors la tentation est grande de supprimer la situation elle-même. Cette réaction vient souvent de l'amour. Nous avons la capacité de faciliter la vie de nos enfants, alors pourquoi nous en priverions-nous ? Des psychologues ont étudié un phénomène apparenté, notamment dans le contexte de l'anxiété infantile, qu'ils appellent l'accommodation parentale : le fait que les parents modifient leur comportement ou leurs habitudes pour éviter ou atténuer la détresse de leur enfant. Une étude portant sur 295 parents d'enfants âgés de 4 à 10 ans a montré qu'une faible tolérance parentale à la détresse était associée à une plus grande accommodation. Autrement dit, notre propre capacité à supporter la détresse pourrait jouer un rôle dans la rapidité avec laquelle nous cherchons à la supprimer chez nos enfants. Ces recherches s'inscrivent dans un contexte clinique précis et ne doivent pas être généralisées à toutes les situations parentales. Mais je crois qu'elles soulèvent une question intéressante pour nous tous : quand mon enfant est mal à l'aise, de qui est-ce que j'essaie d'éliminer l'inconfort : le sien ou le mien ? Parfois, de l'aide est exactement ce dont nos enfants ont besoin. Et parfois, peut-être ont-ils besoin que nous leur communiquions autre chose : oui, c'est frustrant. Et je crois que tu es capable de traverser cette frustration. Pour les familles expatriées, cela peut ressembler à un entraînement de niveau 3 du jeu. Le parent expatrié traverse déjà son propre cycle d'adaptation et d'inconfort, tout en accompagnant l'inconfort bien réel de ses enfants. À lire également Comment économiser sur vos transferts d'argent à l'étranger La résilience ne signifie pas ne jamais souffrir C'est là que je pense que nous devons nous méfier du discours dominant sur la résilience. La résilience ne consiste pas à trouver du plaisir dans l'épreuve. Elle ne signifie pas laisser les enfants seuls face à des expériences qui les dépassent. Et elle ne signifie certainement pas leur rendre la vie délibérément difficile sous prétexte que « l'adversité forge le caractère ». La résilience se rapproche bien davantage de la capacité à affronter les difficultés, à s'adapter et à se relever. Même la célèbre recherche sur la gratification différée est plus nuancée que la culture populaire ne le laisse parfois entendre. Le « test du marshmallow » est devenu le symbole de l'idée selon laquelle les enfants capables d'attendre deviendraient des adultes plus épanouis. Mais une réplication conceptuelle ultérieure a révélé que le lien entre la capacité d'attente en maternelle et les réussites futures s'amenuisait considérablement dès lors que les chercheurs prenaient en compte des facteurs tels que l'environnement familial, les aptitudes cognitives précoces et le cadre de vie. Les associations avec les comportements ultérieurs s'avéraient encore plus ténues. Autrement dit, il ne faudrait pas réduire la résilience à l'idée que « les enfants doivent apprendre à attendre ». Le contexte compte. Le soutien compte. Les ressources comptent. Les relations comptent. Mais il en va de même pour ces expériences où quelque chose paraît difficile, et où l'on découvre : je peux tenir. Je peux apprendre. Je peux m'adapter. Et c'est là que vivre à l'étranger devient particulièrement intéressant.

S'expatrier, c'est réintroduire de la friction dans la vie Rien ne m'a jamais rendu à la fois aussi compétent et aussi incompétent que le fait de changer de pays. Des choses que je sais faire depuis des décennies requièrent soudain réflexion. Comment est-ce que je règle cette facture ? Pourquoi tout le monde aborde-t-il ce rond-point différemment de ce que je croyais que le code de la route prescrivait ? Pourquoi tous les autres le savaient-ils déjà ? Quand est-ce que cette paperasse sera enfin réglée ? On redevient débutant. La technologie aide énormément. Je peux traduire. Chercher. Consulter des groupes WhatsApp. Me repérer. Me documenter. Mais elle ne peut pas supprimer toute la friction. La langue demande du temps. Les amitiés demandent du temps. Le sentiment d'appartenance demande du temps. Comprendre une culture demande du temps. La bureaucratie en demande parfois beaucoup. Et aucune application ne peut vous épargner entièrement l'expérience de vous tromper. Pour des adultes habitués à la compétence, cela peut être exaspérant. Mais c'est peut-être aussi une forme d'entraînement. À lire également Networking à Maurice : où rencontrer les bons contacts professionnels ? Nos enfants s'exercent eux aussi Les enfants qui s'installent à l'étranger vivent leur propre version de cette expérience. Ils peuvent se retrouver dans une école où tout le monde maîtrise des codes sociaux qu'ils n'ont pas encore appris. L'humour peut fonctionner différemment. Les amitiés peuvent se nouer de différentes manières. La langue parlée dans la cour de récréation n'est peut-être pas celle qui est parlée à la maison. Même les enfants scolarisés dans des écoles internationales peuvent se retrouver à naviguer simultanément entre plusieurs identités culturelles. Les recherches sur les enfants de la troisième culture suggèrent que la mobilité internationale apporte à la fois des opportunités et de véritables sources de stress. Une revue systématique publiée en 2022 portant sur des enfants et des adolescents en mobilité internationale a conclu que l'adaptation est complexe et influencée par un large éventail de facteurs, notamment le soutien et le fonctionnement familiaux, les amitiés, la langue, l'école, l'identité, le stress et les caractéristiques propres au déménagement international. Il est notable que seules 14 études répondaient aux critères de la revue : rappel que cette population reste insuffisamment étudiée. On ne peut donc pas simplement affirmer que s'expatrier rend automatiquement les enfants plus résilients. Mais cela leur offre des expériences qui exigent une adaptation. Ce qui se développe à partir de ces expériences dépend, du moins en partie, des ressources et du soutien dont ils disposent pour les traverser. L'objectif n'est pas d'éliminer la frustration. C'est d'aider les enfants à apprendre quoi en faire. En tant que parents, notre instinct est souvent de dégager la voie. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut faire. Un enfant submergé par une nouvelle langue a besoin d'aide. Un adolescent qui se sent seul a besoin de lien. Un enfant qui peine socialement a besoin que les adultes y prêtent attention. Mais soutenir et secourir ne sont pas toujours la même chose. Imaginez que votre enfant rentre à la maison et vous dise : « Personne n'a joué avec moi aujourd'hui. Je déteste cette école. » Notre instinct peut être de trouver une solution. Je vais envoyer un e-mail à la maîtresse. On va inviter quelqu'un à la maison. On a peut-être mal choisi l'école. Parfois, l'une de ces réponses finira par s'imposer. Mais peut-être que la première réaction peut simplement être : « Ça a l'air vraiment difficile. Raconte-moi ce qui s'est passé. » Et rester là. Le laisser raconter. Laisser la déception exister. Le laisser vivre l'expérience, car une émotion inconfortable ne nécessite pas une échappatoire immédiate. C'est aussi là que ma pratique de coach ontologique façonne la manière dont j'envisage ces moments. Ce qui m'intéresse, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé, mais l'interprétation que nous lui attribuons. « Je n'ai pas compris ce qu'ils disaient aujourd'hui » est une observation tirée d'une expérience. « Je n'aurai jamais ma place ici » est une interprétation. « Je ne sais pas encore comment faire ça » instaure une relation à la difficulté très différente de celle qu'impose « Je ne supporte pas de vivre ici. » Les circonstances peuvent être identiques. Les possibilités que l'on perçoit depuis l'intérieur, elles, ne le sont pas forcément.