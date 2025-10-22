Parlez-nous de votre parcours.

Honnêtement, vivre à l'étranger s'est révélé extrêmement enrichissant pour moi dès que j'ai commencé à me constituer une communauté et à retrouver mes centres d'intérêt. Je suis arrivé en Espagne juste avant la pandémie et je me suis retrouvé isolé avec mon travail à distance. J'ai vite compris qu'il fallait savoir se lancer et aller vers les autres. Une fois qu'on ose, on se rend compte qu'il y a des dizaines de personnes dans la même situation !

Qu'est-ce qui vous a amené à Majorque, et qu'est-ce qui vous a convaincu d'y rester ?

Je suis venu pour le travail en 2019. Pour un orphelin de Newcastle, trouver ici une communauté et réussir à créer un foyer a été quelque chose d'incroyable.

Quels sont les principaux défis que rencontrent les expatriés sur l'île ?

Le plus grand défi, ce sont… les autres expatriés ! Il est très facile de rester dans une bulle d'expatriés, c'est-à-dire, entre personnes de la même nationalité : les Anglais avec les Anglais, les Argentins avec les Argentins, les Allemands avec les Allemands. Mais ce n'est qu'en sortant de ces cercles qu'on découvre vraiment toute la richesse et la beauté de Majorque. Et si l'on cherche à apprendre la langue, c'est indispensable pour se sentir moins étranger.

Quels sont vos endroits préférés sur l'île ?

En tant qu'introverti, je suis tenté de répondre que mon endroit préféré, c'est chez moi, mais ce n'est pas un lieu que je peux proposer à visiter ! En réalité, j'ai des dizaines d'endroits favoris selon le moment. J'adore la vieille ville pour boire un verre avec des amis, les plages du nord de l'île sont agréables pour passer une journée au soleil et nager, et j'aime beaucoup le Parc del Mar ou le Paseo Marítimo pour une promenade. En été, on y croise souvent de très bons musiciens de rue. Mon conseil aux expats est d'explorer au maximum et de trouver leurs propres lieux favoris.

Quel est votre domaine d'activité à Majorque ?

Je m'occupe du développement commercial d'une société fiscale basée ici. Nous aidons les non-résidents propriétaires en Espagne à déclarer leurs impôts fonciers. Mon rôle est de trouver des entreprises ayant une clientèle similaire afin de leur proposer ce service supplémentaire et d'identifier des avantages pour nos clients : réductions, bonus ou prestations offertes.

Quels conseils donneriez-vous aux expatriés propriétaires d'un logement en Espagne ? Quels points doivent-ils garder à l'esprit ?

Commencez par régler toutes vos démarches administratives et juridiques, avant tout le reste. Ensuite, essayez de découvrir au moins une nouveauté par semaine dans votre région. À chaque coin de rue, il y a une surprise, et rien n'est plus gratifiant que de s'intégrer à sa communauté. Ne laissez pas la paperasse vous priver de ces expériences.

Vous allez vous sentir étranger, tout simplement parce que vous n'êtes pas expert. On oublie souvent que passer toute sa vie dans un pays donne des repères et une confiance qu'on n'a pas en s'installant ailleurs. Il faut rester humble, s'amuser, et surtout ne pas être timide.

Et en ce qui concerne l'achat immobilier en Espagne, que doivent savoir les expatriés ? Est-ce encore abordable ?

Comme partout, les prix varient énormément. Certaines zones sont hors de prix, d'autres beaucoup plus accessibles. Mais à Majorque en particulier, il est clair que l'accès à l'acquisition immobilière devient de plus en plus difficile.

Quelles sont les premières démarches légales ou administratives après un achat immobilier en Espagne ?

Il faut d'abord s'assurer que tout ce qui doit être à votre nom l'est bien, et que rien ne reste au nom de l'ancien propriétaire : abonnements aux services publics, taxe foncière (IBI), charges de copropriété, taxe d'ordures ménagères (basura), inscription au registre municipal (padrón), impôt sur le revenu des non-résidents (IRNR), assurances, etc. La plupart des avocats ou abogados aident à gérer cela.

Participez-vous à d'autres activités en dehors de votre travail ?

Oui, j'organise avec un ami un événement mensuel de rencontres entre expatriés et locaux, la Curiosity Night. Des personnes venues du monde entier y présentent une conférence de dix minutes, suivie de dix minutes de questions-réponses. C'est un moment unique pour rencontrer de nouvelles personnes et découvrir leurs histoires.

C'est mon ami Leif-Hendrick Schulz qui a eu l'idée : il voyait qu'il manquait un espace pour partager et échanger. Nous avons commencé très modestement, avec un petit projecteur dans son salon. Le mois dernier, nous avons fêté les deux ans de l'événement ! Désormais, 40 à 50 personnes assistent à chaque édition, et des intervenants venus du monde entier partagent leur expérience, éveillant la curiosité et l'inspiration de tout un chacun. Nous avons même lancé des activités annexes pour aider ceux qui veulent progresser en prise de parole en public.

Avez-vous davantage d'amis locaux ou étrangers depuis votre installation ?

J'ai la chance d'avoir un mélange des deux. On a tendance à penser que les Majorquins sont difficiles à approcher, mais je pense que c'est le cas des amitiés adultes partout dans le monde. Ce dont je suis particulièrement fier, c'est d'avoir très peu de Britanniques dans mon cercle proche, pas parce qu'il est difficile d'être ami avec eux, mais parce que c'est important de rencontrer d'abord des personnes d'autres cultures. L'expatriation offre une occasion rare de se constituer un cercle d'amis très varié, ce qui n'arrive pas souvent dans son pays d'origine. Si vous restez uniquement entre compatriotes, cela se voit, et cela signifie passer à côté d'une diversité incroyable.

Selon vous, quelles erreurs commettent le plus souvent les étrangers nouvellement installés en Espagne ?

Dire « un poquito español » est parfaitement acceptable… à condition de vraiment viser le « mucho español » ! Mais il faut trouver une méthode d'apprentissage qui vous plaise. Sinon, vous risquez de vous excuser pendant dix ans. Que ce soit en chantant sous la douche ou en allant boire un verre dans des bars hispanophones, l'essentiel est de s'entraîner un peu mais régulièrement. La constance compte bien plus que de gros efforts ponctuels tous les deux mois.

Qu'est-ce qui rend Majorque unique par rapport aux autres villes espagnoles ?

C'est avant tout ce mélange entre la modernité des expatriés et des nomades numériques et l'incroyable richesse culturelle et historique de l'île. Peu importe ce que vous recherchez, vous finirez par trouver ici. Contrairement aux idées reçues, Majorque n'est pas uniquement une ville saisonnière, sauf si vous cherchez une vie de fêtard invétéré. L'île est magnifique toute l'année. Il suffit de savoir où regarder.

Avec le recul, quel conseil donneriez-vous à la personne que vous étiez en arrivant ?

Soyez patient et n'ayez pas peur de demander de l'aide. Tout va très bien se passer.