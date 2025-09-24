Le 25 octobre, de 10 h à 19 h, le Musée maritime accueillera un vaste programme d'activités, un salon avec près de 80 exposants et une foule d'opportunités pour établir des connexions personnelles et professionnelles. Les personnes présentes y trouveront des informations, des activités, des outils et des ressources, et bien plus encore. Cette journée est également ouverte à toute personne désireuse de venir à la rencontre de ce collectif porteur de richesse et de diversité pour la ville.

Le slogan cette année — « I'm barceloní by choice », « I'm barcelonina by choice », « We're barcelonins by choice » — vise à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux talents qui ont choisi depuis peu la ville de Barcelone pour y vivre et qui souhaitent s'impliquer dans la ville. L'événement offrira des informations pratiques pour s'installer et s'intégrer dès son arrivée, mais aussi des ressources pour apprendre le catalan, découvrir les traditions populaires ou faire du bénévolat. Il y aura un espace pour s'amuser, apprendre, découvrir la ville et faire de nouvelles connaissances.

Près de 60 activités pour s'intégrer à Barcelone et s'impliquer dans la ville

Le programme d'activités inclura des réunions d'information, des ateliers pratiques, des séances de networking, des concerts, des spectacles culturels et des activités pour les enfants.

Seront abordés des thèmes utiles pour la communauté internationale, par exemple, le fonctionnement du système de santé, le choix des écoles des enfants ou encore des informations essentielles en matière de fiscalité et de démarches administratives. Des séances organisées par Barcelona Activa sont également prévues pour booster les carrières professionnelles, chercher un nouvel emploi ou ouvrir une entreprise, en plus de tables rondes inspirantes sur le talent, le leadership, l'innovation ou les opportunités professionnelles. De plus, des ateliers et des activités de networking seront organisés pour aider les personnes présentes à se tisser un réseau.

Les jardins du Musée maritime accueilleront des concerts et des spectacles de danses du monde. La culture populaire occupera une place à part, pour plonger la communauté internationale dans la richesse des traditions catalanes, avec notamment un « ball de bastons » et une parade typique de la région des Terres de l'Ebre.

D'autre part, la gastronomie catalane sera mise à l'honneur lors d'un atelier « d'esmorzar de forquilla », et il sera possible de s'initier au catalan avec des activités comme un apéro linguistique organisé par le Centre de normalisation linguistique de Barcelone. Cet organisme sera également présent sur le salon des exposants pour proposer des informations sur ses cours de catalan et encourager l'apprentissage de cette langue.

En vue de motiver la communauté à s'impliquer et à tisser des liens dans la ville, il sera possible de découvrir l'actualité locale lors d'un atelier, de trouver des idées pour faire du tourisme local plus durable et de participer à une table ronde autour de diverses options de bénévolat à Barcelone. Les personnes présentes trouveront plus de détails concernant le bénévolat sur le stand de Torre Jussana, qui proposera une carte interactive avec les différentes associations réparties par quartiers.

Un total de 80 conférenciers et personnes expertes participeront à ces activités, notamment les hôtes et les hôtesses de l'événement : six professionnels installés à Barcelone qui partageront leur expérience de vie dans la ville pour inspirer le public présent.

Cette année, un podcast avec des entretiens réalisés tout au long de la journée sera enregistré sur place. De plus, comme lors des autres éditions, le site accueillera une ludothèque qui proposera toute la journée des activités aux enfants.

Services, produits et initiatives pour les professionnels récemment arrivés

Le salon des exposants sera à nouveau l'un des grands atouts de la journée. Il accueillera près de 80 stands, notamment des services de la Mairie de Barcelone, d'autres organismes publics, d'entreprises, de services éducatifs et d'associations.

Tous offriront des services, des produits et des initiatives pour le talent international dans de nombreux domaines comme l'immobilier, la relocation, le conseil juridique et financier, l'éducation et la formation, les assurances et les services de santé... Des organismes culturels et sociaux seront aussi là pour présenter leur offre pour profiter de la ville et s'intégrer.

Parmi les exposants figureront notamment la banque Banc Sabadell, sponsor principal de l'événement, et les diverses entreprises qui collaborent à l'organisation de la journée. Cette année, il s'agit de : ERES Relocation Services, experts en gestion de la mobilité internationale des travailleurs, Entre Trámites, conseillers fiscaux et juridiques pour PME, travailleurs indépendants et entreprises étrangères souhaitant s'établir à Barcelone, le centre commercial Maremagnum Shopping Center, le pub irlandais The Old Irish Pub et l'entreprise de ressources éducatives multilingues Milingui.

Toutes les informations sur la programmation, les exposants et l'inscription sont sur le site web de l'événement.