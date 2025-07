L'intelligence artificielle, un levier pour relancer l'économie mauricienne

L'un des axes forts du budget 2025-2026 est la volonté affichée de moderniser l'administration publique mauricienne en y intégrant l'intelligence artificielle. Pour les expatriés, cela pourrait marquer la fin de nombreuses lourdeurs administratives : demandes de visa, permis de travail, autorisations foncières… autant de démarches qui, aujourd'hui encore, peuvent s'avérer complexes, lentes et largement dépendantes du papier. Certains ministères utilisent toujours le fax et refusent les signatures électroniques — un signe d'un autre temps que l'IA pourrait enfin faire disparaître en simplifiant et en automatisant les processus.

Ce virage technologique arrive à un moment critique. Depuis quelques années, l'économie mauricienne peine à retrouver son dynamisme. La population vieillit, la main-d'œuvre se fait plus rare, et de nombreux jeunes qualifiés quittent le pays pour des destinations comme le Canada. En misant sur l'intelligence artificielle tout en ouvrant davantage ses portes aux travailleurs étrangers, Maurice cherche à combler ce déficit de compétences.

Par ailleurs, le secteur du tourisme, pilier de l'économie locale, peine toujours à revenir à son niveau d'avant la pandémie de COVID-19. Dans ce contexte incertain, un autre secteur s'est distingué par sa solidité : celui des technologies. Comme le rappelle l'Economic Development Board, c'est le domaine qui a le mieux résisté à la crise sanitaire. De quoi nourrir l'espoir qu'un investissement massif dans les technologies émergentes, et en particulier dans l'IA, offre à Maurice une voie de stabilité et de croissance pour les années à venir.

Dans les années à venir, le gouvernement mauricien prévoit d'investir 25 millions de roupies, environ 600 000 dollars, pour intégrer l'intelligence artificielle dans l'ensemble des ministères et des organismes parapublics. Cette ambition de modernisation, centrée sur l'innovation technologique, pourrait bien transformer en profondeur les services publics… et rendre la vie des expatriés nettement plus simple.

Ministère du Tourisme : Le ministère explore comment l'IA et d'autres outils technologiques peuvent aider à dynamiser le secteur touristique. Cela passe notamment par une stratégie marketing plus ciblée à l'international. Concrètement, cela pourrait faciliter la recherche et la réservation d'activités de loisirs pour les expatriés résidant sur l'île, et non plus seulement pour les touristes de passage. Une façon aussi de mieux valoriser l'offre locale et de rendre l'île plus attractive à long terme.

Ministère de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire : L'intelligence artificielle sera mise au service des producteurs agricoles, avec un accent particulier sur les petits exploitants. Objectif : améliorer leur rendement et garantir une meilleure sécurité sanitaire des produits frais. Sur le forum Maurice d'Expat.com, de nombreux expatriés se plaignent du coût élevé de l'alimentation, conséquence directe d'une forte dépendance aux importations. En soutenant la production locale via la technologie, le gouvernement espère faire baisser les prix des fruits, légumes ou viandes. Une avancée bénéfique autant pour les résidents étrangers que pour les Mauriciens.

Financial Services Commission (FSC) : La FSC prévoit de lancer un assistant virtuel basé sur l'IA pour guider les utilisateurs sur son site, notamment lors des demandes de licences d'affaires. C'est une avancée significative pour les expatriés qui souhaitent créer ou gérer une société à Maurice, comme dans le cadre d'une licence GBC 2 (destinée aux non-résidents fiscaux souhaitant administrer des actifs privés depuis l'île). Aujourd'hui, naviguer sur les sites publics peut être laborieux, et il n'est pas rare que les appels au service client restent sans réponse. Un assistant intelligent pourrait donc fluidifier considérablement les démarches entrepreneuriales.

Ministère de l'Éducation : Ici, l'objectif est double : d'un côté, élaborer une politique nationale en matière d'IA ; de l'autre, créer un programme de formation dédié aux enseignants et aux étudiants. Un module obligatoire sur l'intelligence artificielle sera également introduit dans tous les cursus des universités publiques mauriciennes. Pour les expatriés spécialisés dans ce domaine, cela pourrait ouvrir la voie à des missions en tant que formateurs, intervenants ou consultants, notamment dans l'enseignement supérieur et la recherche.

Bonne nouvelle pour les expatriés dans la tech : votre expertise en IA est la bienvenue

Si vous êtes un professionnel du monde de la tech, avec une solide expérience dans des pays pionniers en matière d'intelligence artificielle, Maurice pourrait bien devenir votre prochain terrain d'opportunités. Le pays cherche activement des profils capables d'accompagner l'intégration de l'IA dans tous les pans de son économie : administrations, éducation, agriculture, finance ou encore tourisme. Et ceux ayant des projets entrepreneuriaux en tête, les perspectives sont tout aussi prometteuses. Le budget 2025-2026 prévoit la création d'un programme d'innovation en IA pour les start-ups, placé sous la responsabilité du ministère des Technologies de l'information, de la communication et de l'innovation. Les entrepreneurs étrangers qui lanceront une start-up dans ce domaine à Maurice pourront bénéficier d'un avantage fiscal allant jusqu'à 150 000 roupies, soit environ 3 200 dollars.Qu'il s'agisse de contribuer à la transformation numérique du pays ou de créer une entreprise innovante sur place, les talents en IA — expatriés comme locaux — seront des acteurs clés du virage technologique que Maurice s'apprête à prendre.